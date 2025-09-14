Marisol Bueno, la señora del albariño

Marisol confiesa que nunca imaginó, tras licenciarse en Ciencias Biológicas, que se convertiría en una de las bodegueras más importantes de Galicia e impulsora de toda una industria alrededor del albariño. Pero la vida fue sorprendiendo a esta gallega nacida en Zaragoza desde su niñez y ella, mujer de espíritu emprendedor y sin miedo a casi nada, ha sabido exprimir al máximo las posibilidades que le ha ido brindando y, como el buen vino, convirtiéndose con los años en su mejor versión.

Marisol nació en Zaragoza hace 77 años, pero con solo 4 llegó a Pontevedra al ser destinado allí su padre, médico militar. En Pontevedra vivió toda su infancia excepto el curso que la mandaron a estudiar a Francia, cuando tenía 15 años. Tanto ella como su hermana pequeña fueron educadas, recuerda, “con bastante exigencia”. “Mi madre, vasca, había estudiado Filosofía y Letras y coincidía con él en la importancia de que estudiásemos; eso era incuestionable. Yo no tenía una vocación clara y finalmente opté por Biológicas porque me gustaba la naturaleza y, además, formé parte de la primera promoción”, cuenta.

Al terminar, Marisol quería hacer una tesina sobre microbiología, pero sus deseos fueron frenados por la insistencia de su padre en que comenzara inmediatamente a trabajar: “La enseñanza no me gustaba, pero al final conseguí una plaza en un instituto de Cangas y estuve tres años dando clase allí”.

Pero aquel no sería su destino definitivo. Marisol se casó joven -con el también médico traumatólogo, Javier Mareque- y ambos compartían el sueño de comprar un pazo con una finca en la que pudieran cultivar. “Recorrimos mil lugares hasta que nos topamos con el Pazo de Señorans, en 1979, y nos enamoramos de su hermosa casa solariega”.

Marisol, que vio la oportunidad de dejar la enseñanza e iniciar una nueva etapa, se hizo cargo del proyecto y, al tiempo que criaba a sus cuatro hijos - Marisol, Vicky, Javier y Santiago -el sueño fue cobrando forma. “Comenzamos plantando kiwi y albariño, al mismo tiempo que íbamos haciendo las muchas obras para acondicionar el pazo, que hasta el año 2000 no pudimos habitar”, explica.

Su intuición natural, su formación y, sobre todo, la habilidad de rodearse de agricultores experimentados y saber escuchar y aprender, son las herramientas que la bióloga utilizó para construir su propia bodega. “La tierra era estupenda pero no fue nada fácil porque para mí era un mundo nuevo y dimos muchos palos de ciego. Además, en aquellos tiempos ser mujer era motivo de desconfianza y tuve que demostrar mi valía”, advierte la bodeguera que, asegura, se valió de su carácter “directo y claro” para conectar con todos.

Y mucha paciencia. Marisol asegura que tuvieron que esperar 7 años para empezar a recoger los frutos de tanto trabajo. “Comenzamos haciendo vino para amigos, pero cuando la producción fue creciendo decidimos apostar a tope por el albariño y dedicar el terreno de los kiwis también al viñedo”. Así, la bodega fue creciendo y comenzaron a exportar sus vinos a todo el mundo.

La rehabilitación del pazo también fue muy larga y compleja y hasta el año 2000 no estuvo listo para poder disfrutarlo. La familia comenzó a pasar los veranos allí, pero cuando celebraron la boda de su primer hijo en tan maravilloso encuadre se dieron cuenta de que podían aprovecharlo para la celebración de eventos, todo un éxito que no ha parado de crecer.

En 1986 la gallega aceptó el enorme reto que le propuso el entonces conselleiro de agricultura: crear la Denominación de Origen Rías Baixas y presidirla. “Fue un trabajo enorme, muy complejo y apasionante. Tenía que poner de acuerdo a un montón de viticultores de toda la provincia, todos ellos hombres y muchos peleados. Fui a hablar uno por uno con todos ellos y formé un Consejo en el que había cooperativistas jóvenes y otros más clásicos. Íbamos por todas las parroquias explicando en lo que consistía una D.O. y los controles a los que nos debíamos de someter para formar parte del registro. La gente lo entendió muy bien y teníamos lo más importante, que es un producto muy bueno, de alta gama. Comenzamos unos poquitos, fuimos creciendo hasta reunir a casi 200 empresas y adquiriendo mucho prestigio y el respeto de los profesionales de todas partes: hicimos una verdadera revolución agraria y estoy muy orgullosa de todo el sector que me acompañó”, afirma.

Tras 21 años al frente de la nave y el rumbo claramente marcado, la bióloga decidió que había llegado el momento de dejar el cargo, pero asegura que lo hizo con la tranquilidad de dejarlo “bien afianzado y profesionalizado”.

Esta mujer a la que le atraen los desafíos fue también, en 2001 y durante una legislatura, diputada del PP en el Parlamento de Galicia. “De todas las experiencias aprendes cosas y agradezco mucho la oportunidad que me dieron, pero considero que la política no es lo mío, me encuentro mucho más cómoda en el mundo empresarial”, confiesa sobre aquella etapa.

Compaginar todas estas responsabilidades con la maternidad no fue tarea sencilla para la empresaria, que agradece que contó con el apoyo de los abuelos y, por supuesto, de su marido, fallecido hace año y medio. “Él trabajaba mucho, pero educamos a nuestros hijos entre los dos y me ayudaba siempre aconsejándome y sabiendo escucharme en los momentos de máximo estrés”, añora.

Los hijos del matrimonio, asegura Marisol, son todos unos apasionados de la bodega y vivieron desde niños las cosechas, las vendimias, la comercialización y todo el proceso desde muy cerca. Casi todos se dedican al ámbito sanitario -siguiendo la estela de su padre y de su abuelo paterno, que también era médico- pero su segunda hija, Vicky, abrazó las enseñanzas de su madre y es la que ha tomado las riendas de la bodega. “Yo sigo yendo casi a diario al pazo y echo una mano en lo que haga falta, pero ya no siento el peso de la responsabilidad diaria; es mi hija la que asume la gestión”, explica Bueno. “Este trabajo me encanta, me mantiene ocupada y me sigue llenando mucho: ser bodeguera es una parte esencial de mi vida”, admite.

Pero Marisol asegura que también dedica todo el tiempo que puede a disfrutar de sus diez nietos y de sus muchos amigos. “Me gusta comer y cocinar y hacer excursiones por Galicia, que es preciosa; ya no me apetecen los grandes viajes”, concluye.

Las pioneras: Madame Clicquot: la gran dama del champán

Madame Clicquot. / Obra de Léon Cogniet

Barbe-Nicole Ponsardin (Reims, 1777–1866), más conocida como Madame Clicquot, fue una figura revolucionaria en la historia del vino. En 1805, tras quedar viuda con solo 27 años, asumió el control de la bodega familiar en Reims, convirtiéndose en una de las primeras mujeres empresarias del sector vinícola en plena Francia napoleónica.

Lejos de limitarse a conservar el legado de su marido, reinventó el champán y sentó las bases de su producción moderna. Fue la impulsora del método del remuage (removido manual de los sedimentos en botella), que permitió obtener un vino más claro y elegante.

También fue una audaz mujer de negocios: en plena guerra europea, logró enviar sus botellas a la corte rusa, conquistando el paladar del zar y asegurando la fama internacional de la marca.