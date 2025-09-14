Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos

«¡Jorge Martín y Marc Márquez!». Tras una brevísima reflexión, no tarda mucho tiempo en responder Luca Piñeiro Mosquera a la pregunta de quiénes son sus pilotos favoritos (seguramente podría citar unos cuantos más). Hasta ahí, todo normal. Las sorpresas comienzan, según nos relata Alberto, su padre, al enteramos de que Luca empezó a subir y pilotar una moto cuando todavía no había cumplido dos años de edad: «A los veinte meses, aproximadamente», apunta Alberto. «Supongo que sería por influencia mía», informa su progenitor: «Él me veía a mí y, como noté que le llamaba la atención esto de las motos, le hice una a su medida, y al montarse y andar en ella le gustó desde el primer momento, así que poco a poco fuimos aumentando el tamaño de moto, cada vez con mayor cilindrada…¡y así hasta ahora!». Alberto se confiesa un apasionado de las motos. Incluso, entre los 16 y los 18 años de edad, llegó a competir en varias pruebas celebradas, mayormente, en el circuito de Braga, «pero, bueno, por circunstancias de la vida, lo dejé, aunque seguí, y continúo, montándome habitualmente en moto. Antes siempre acudía a las concentraciones moteras de verano, pero ahora me dedico a acompañar a Luca a los circuitos». ¿Con quién y a quien tenemos delante? Pues ya es hora de que lo sepan. Este pequeño piloto vigués, conocido en los círculos gallegos del motor con el apodo de «Lucaterremoto», ganó el pasado fin de semana la Copa VF TIMING por segundo año consecutivo en la categoría de minimotos. Esta prueba, que se disputó en el circuito de As Pontes de García Rodríguez, era la última de las cinco incluidas en la denominada Copa VF Timing Challenge Moto Race, y a ella Luca ya llegaba como campeón indiscutible de la categoría, después de haber firmado el pleno de «Pole Position» de la competición con ocho triunfos, un segundo puesto y una «no finalizada» por caída de un total de las diez mangas disputadas a lo largo de las pruebas. Los especialistas en la materia suelen decir que, con estos datos, los números del chaval «rozan la perfección para alzarse de nuevo con el título de campeón».

El siguiente paso va a ser (ya lo está siendo) dar el salto a la categoría de Mini GP 110 (cuyos motores pueden alcanzar una velocidad de 140kms./hora), y en la que ya ha disputado, como toma de contacto, dos pruebas, pero en la próxima temporada 2026 participará con objetivos más ambiciosos, de victoria o, en cualquier caso, de pódium. De hecho, el pasado mes de diciembre pilotaba por primera vez esta moto de marchas y, a la altura del mes de marzo, todavía en proceso de adaptación, ya disputaba su primera prueba. A lo largo de la temporada fue ascendiendo en la clasificación general llegando a esta última prueba en la tercera posición de la tabla. Tras la disputa de la primera manga, Luca, el piloto más joven, con diferencia, de la parrilla en esta categoría, daba un paso más colocándose en segunda posición, solo por detrás Iker García, líder indiscutible en Mini GP 110. En la última manga la suerte no estuvo de su lado y tras una caída en una curva, perdió toda posibilidad de mantener alguna de las posiciones de pódium restantes, pero sí consiguiendo un bronce en el cómputo de ambas mangas de esta última prueba que daba por rematado el campeonato. No está mal ¿no?

Luca con sus motos / Jose Lores

Las motos de etiqueta GP (aunque sean mini) son, evidentemente, palabras mayores. Por ellas han pasado todos los grandes campeones mundiales de nuestro país, así que para Luca esto, además de representar el cumplimiento de una ilusión, de alcanzar un sueño, va a tener que hacerle «entrenar más». De todas formas, él se siente preparado, y escucha con atención los consejos de Alberto: «Yo le insisto continuamente en esto: que para ir rápido en la moto tiene que divertirse, disfrutar y estar tranquilo, porque a veces se pone nervioso cuando está en competición, pero me consta por experiencia propia que se va más rápido cuanto más tranquilo se esté, y que si se está muy pendiente de ganar, entonces lo más seguro que ocurra es que no ganes. Y él lo sabe».

Luca asiente, aunque esboza una sonrisa. Será también porque, y en esto coinciden Alberto y Aroa , antes que la moto están los estudios, o sea, «que si hay suspensos, se acabó la moto». Y el chaval está respondiendo, además con muy buenas notas, con sus compromisos académicos. Asiste a las clases de lunes a viernes por las mañanas y, dos días a la semana, por la tarde, procura entrenar. «Cuando hay competición -narra su padre- lo habitual es que nos marchemos el viernes por la tarde Luca y yo. Ambos dormimos esa misma noche en el circuito, digamos que para estar ya en la salsa ambiental. El sábado es el día de los entrenamientos y el domingo competimos. El fin de semana pasado regresamos a casa a las 9 de la noche del domingo pero, cuando el circuito está más lejos, podemos llegar a las 11 o a las 12. ¿Que al día siguiente hay que madrugar? Pues se madruga, yo para ir a mi trabajo y él para ir a la escuela».

Luca y su moto, en la redacción de FARO DE VIGO / Jose Lores

Alberto reconoce que «para nosotros, sería más barato que tuviese otra afición, como el fútbol (sonríe), que también practica, pero no te voy a negar que el motociclismo es una de mis debilidades, aunque en esto se depende mucho de tener la suerte de encontrar esponsorización. La verdad es que me gustaría que llegase muy lejos, pero no lo voy a presionar en absoluto. Para mí y para mi mujer, que Luca disfrute es lo más importante».

A Luca le quedan por disputar esta temporada las dos últimas pruebas del Campeonato Gallego de Velocidad, donde también se ha posicionado de líder en la categoría de minimotos. En Mini GP llegaba a la última prueba disputada hace escasas semanas en el tercer cajón del pódium pero una lesión en su hombro lo privó de tomar la salida en ambas mangas perdiendo así la oportunidad de mantener el puesto.

-¿De verdad que no te da miedo de caerte, Luca?

-¡No, no! Yo ya me he caído varias veces: si te caes, te levantas, sigues y ya está. Caer no se puede evitar, pero es que hay que saber caerse (ríe).

Hoy le esperan en en el circuito de Forcarei.