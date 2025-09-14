«Surgirán tensiones entre León XIV y Donald Trump»

«Perspectivas del actual pontificado. León XIV, desafíos y esperanzas» es el título de la conferencia que Juan Vicente Boo (A Pobra do Caramiñal, 1954) pronunciará el próximo viernes 19 de septiembre en el salón de actos del MARCO de Vigo, organizada por el Club FARO. Veterano corresponsal en Bruselas, Hong Kong, Nueva York y Roma a lo largo de casi cuarenta años, desde su llegada a la capital italiana en 1998 ha sido testigo de los últimos siete años de Juan Pablo II, de los pontificados de Benedicto XVI y Francisco y, ahora, de los primeros pasos del de León XIV.

–Sorprendió el trato amable de Donald Trump con el papa León XIV tras ser elegido en el cónclave, porque las relaciones entre la Administración Trump y la Iglesia norteamericana no parecen atravesar un buen momento. ¿Qué puede querer, o qué le puede interesar, a Donald Trump del Papa León?

–Digamos que fue una cortesía inicial, y es lo habitual en estos casos. Trump es un político, con lo cual no puede hacer nada que resulte feo a los ojos de los católicos norteamericanos, muy entusiasmados con el primer papa de Estados Unidos. Pero a medio plazo habrá tensiones, porque en lo que llevamos visto León mantiene todas las líneas de Francisco, incluidas aquellas en las que disentía con el presidente norteamericano en asuntos que Bergoglio defendía como la disminución del consumo de combustibles fósiles, la protección del medio ambiente, el respeto a los inmigrantes… En la Iglesia de Estados Unidos hay un sector, que representa al 15 o 20 por ciento, que se sitúa políticamente a la derecha y puede ser cercano a Trump, pero los demás han criticado, por ejemplo y muy duramente, cómo se están haciendo los arrestos de los inmigrantes.

–Es que resulta que, salvo a Putin, y a León, Trump ha tratado con malas formas al resto de los dirigentes del mundo con los que se ha encontrado.

–Eso es cierto (ríe). A todos los demás les ha estado dando bofetadas.

–Uno de los desafíos (señalados por usted) a los que se enfrenta el papa León es la decadencia de Estados Unidos y los desequilibrios que ésta puede entrañar para el mundo. ¿En qué sentido habla de decadencia de este país? ¿Es la elección del propio Trump un síntoma de esta decadencia?

–Efectivamente, lo es. Lo que más le preocupa a este papa es la unidad, y eso contrasta con la crispación deliberada que se ha producido tanto en la primera como en la segunda victoria de Trump. De hecho, en este segundo mandato esa crispación se ha extendido por medio mundo a través, en primer término, de la guerra económica que ha emprendido Trump. Esto, unido a actitudes neoimperialistas, como amenazar con ocupar Groenlandia y el Canal de Panamá, está destruyendo el orden jurídico internacional que construyeron los propios EEUU a partir de 1945 y que ha asegurado un período de entendimiento entre naciones como nunca en la Historia había existido. Esto es lo que le preocupa al actual papa, además del estado social agitado de una sociedad norteamericana víctima de la destrucción de la empatía. Y es que todo ello crea un ambiente corrosivo dentro de cualquier sociedad, que es lo que León intentará mitigar, aunque le va a resultar muy difícil.

–No es el catolicismo la religión más seguida en Estados Unidos. ¿Qué balance haría de las relaciones entre la Iglesia norteamericana y los Gobiernos republicanos o demócratas a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI?

–Como es un país de cultura episcopaliana y evangélica, siempre se ha mirado con un poco de recelo a los católicos, sobre todo porque los católicos que llegaban eran inmigrantes pobres de Alemania, Irlanda, Italia… y había una sospecha acerca de que los políticos católicos tenían una doble lealtad: por una parte, a su Gobierno, y por otra al papa de Roma. Sobre esto se hizo mucha demagogia durante un cierto tiempo. Incluso hubo un período sin relaciones diplomáticas con El Vaticano hasta que las reestableció Ronald Reagan. A esto hay que añadir que había sido muy buena la experiencia del primer presidente católico, John F. Kennedy, que gobernó como un ciudadano responsable y del que daba lo mismo que fuese católico o de cualquier otra religión. Desde entonces, el entendimiento ha sido bastante bueno, excepto en casos muy notorios como cuando Juan Pablo II se opuso a la invasión de Irak y, después, claro, con el Papa Francisco: este tipo de tensiones probablemente volverán a surgir con León.

–Estamos ante un papa misionero (entre otras cosas, claro) pero, aunque se dice que hereda los objetivos de Francisco, su imagen no tiene nada que ver con la de su antecesor. ¿Será porque es más tímido, más serio, menos hablador, más ortodoxo en el fondo y en las formas…? ¿Cómo definiría el talante de León XIV?

–Que León va a continuar la senda emprendida por Francisco lo ha manifestado él mismo en las numerosas ocasiones en que se ha asomado al balcón. La diferencia estriba en que sus formas son muchísimo más tradicionales, y esto gusta a un sector de los católicos, como los conservadores de los Estados Unidos, lo cual le puede venir bien a efectos de rebajar tensiones. A mí me parece que las formas, en el caso de la tarea de un papa, conforman un elemento importante, si bien no prioritario, aunque si eso contribuye a que haya más entendimiento, me parece estupendo. Por otra parte, hay un aspecto que resulta también importante, y es que León habla perfectamente el inglés y conoce la psicología de sus compatriotas, y además ha estado y conoce varios países, sobre todo latinoamericanos.

Juan Vicente Boo. / Antonio Hernández Ríos

–¿Cabe, no obstante, la posibilidad de que nos sorprenda con un giro conservador? (Y sí, ya sé que en la Iglesia no gustan los calificativos de progresista/conservador).

– Desde 1998, yo he trabajado con los cuatro últimos pontífices, y cada uno de ellos ha tomado decisiones «conservadoras» y decisiones «progresistas». Pero esos calificativos dependen en buena parte del ojo de la persona que mira, y lo que a uno le parece conservador, para otro es progresista. Para mí éste no es un modo adecuado de entender las decisiones de los papas.

–También es un hombre muy formado en Teología ¿Le cree capaz de hacer cosas como las que hizo Juan Pablo II tal que reformar el Catecismo?

–Yo no espero ninguna reforma espectacular. Lo que sí aguardo es una consolidación o una sistematización de las reformas que fue haciendo Francisco y que no están todavía incorporadas al Código de Derecho Canónigo. León es misionero igual que lo era de corazón Francisco, que de hecho fue un papa misionero en todos sus viajes. Y yo creo que León es una personalidad curiosa, diría que única, porque en primer lugar es matemático, y eso se nota mucho en su modo reflexivo de actuar, de analizar cada problema sin caer en contradicciones. Es distinto, sí, pero lo distinto también puede ser complementario. Él tiene así pues tres perfiles: el de matemático, el de teólogo y el de jurista, y por esta última faceta es por la que digo que efectuará una tarea de sistematizar lo que ya se está haciendo en la práctica pero que todavía no está reflejado en el Código.

–Después de la «limpieza» efectuada por Francisco, ¿qué grado de influencia tiene en la actualidad el Opus Dei en las decisiones del gobierno del Vaticano?

– El papa Juan Pablo II no solamente era amigo del Opus Dei sino también toda aquella serie de movimientos, llamémosle conservadores, animándoles de una manera que luego no hicieron ni Benedicto ni Francisco. Benedicto porque se dedicó a consolidar certezas y Francisco porque tendía más bien a alejarlos del gobierno de la Iglesia. Yo no creo que el Opus Dei tuviese mucha influencia en Juan Pablo II, aunque sí que había esa amistad que he citado. En cualquier caso no creo que esto ocurra con León.

–Este papa ha tomado posesión entre dos guerras especialmente mediáticas, la de Gaza y la de Ucrania. Él ya ha definido su posición pacifista y su deseo de cese de hostilidades. Me consta que lo que diga el papa le importa un bledo a Putin pero ¿y a los israelíes?

–Lo de Putin es correcto, a él le importa un bledo lo que diga todo el mundo. Salvo Juan Pablo II, lo cierto es que los papas del siglo XX y XXI han tenido escasa influencia en la configuración geopolítica del mundo. Y en cuanto a Israel, el presidente Isaac Herzog (Netanyahu es el Primer Ministro) mantuvo el 4 de septiembre una audiencia con el papa León y, al terminar, el comunicado de El Vaticano fue fortísimo, subrayando su apoyo a la opción de los dos Estados y la urgencia de poner fin a la toma de rehenes y a los ataques contra la población civil gazatí. Es decir, que ha denunciado lo que algunos de los teóricos del Holocausto, la mayoría judíos, declararon genocidio. Y esto se lo ha dicho León a Herzog, además de recordarle que el 65 por ciento de los israelíes quieren un giro, porque se percatan de que a ojos del mundo están pasando de ser víctimas a convertirse en verdugos.

–Hablemos de los jóvenes, y de esas masivas y exitosas Jornadas con la Juventud de los pontífices: ¿Qué respuestas buscan y cuáles se les pueden dar desde el Cristianismo?

–Estas Jornadas las «inventó» Juan Pablo II, que era un auténtico ídolo para millones de jóvenes, pero sin él han sido también masivamente concurridas. Yo creo que este interés de los jóvenes por el Cristianismo forma parte de una serie de fenómenos esperanzadores que reflejan, sobre todo, y más que una religiosidad, una búsqueda del espiritualismo. Por lo que atañe a León, él conoce las inquietudes de los jóvenes y sabe, más que ningún papa anterior, el contexto en el que viven, de hecho se maneja muy bien con los ordenadores, en las redes sociales… y aunque su modo de ser es menos espontáneo que el de Francisco, yo empiezo a notar que los jóvenes le hacen bastante caso.

–Pero, insisto: ¿qué buscan?

–Esto lo ha comentado muchas veces este papa, que recurre a San Agustín continuamente, y este es un santo muy significativo para nuestra época, entre otras razones porque escribió un libro, «Confesiones», en el que cuenta su vida sin retoques ni camuflajes ni adornos, una vida en la que pasó por etapas de juerguista y desordenado, y en la que buscaba a alguien o a algo, pero no sabía muy bien quién era o lo que era… hasta que lo encontró: era Jesucristo.

–¿No cree que la crisis que vive el catolicismo en países como España va mucho más lejos y es más honda que resumirla en la falta de vocaciones, o sea, en que escasean curas?

–Es cierto ese descenso en las vocaciones de sacerdotes y monjas, pero también lo es que hay un aumento de las «vocaciones invisibles», las de laicos que se acercan y participan de y con la Iglesia. Eso está ocurriendo en varios países europeos, aunque he de reconocer que en España vamos con bastante retraso. Sí, hay un retorno a la responsabilidad de laicos y laicas, en el Vaticano es especialmente claro, pero de momento no ocurre en nuestro país al menos al ritmo que debería.