Galicia exporta talentos de la música clásica

Comenzaron su formación en los conservatorios gallegos de sus localidades natales, donde estos días cientos de niños y jóvenes inician o continúan su preparación en el mundo de la música, y hoy triunfan como integrantes de grandes orquestas internacionales, como son la Sinfónica del Liceo de Barcelona, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, la Hallé de Manchester, la Chicago Symphony, la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Castilla y León.

Hablamos en este reportaje con seis de estos talentos, que nos cuentan detalles acerca de su trayectoria, y con el director del Conservatorio Superior de Música de Vigo, quien nos ofrece la visión del itinerario formativo musical que siguen miles de jóvenes en Galicia.

De Lalín al Liceo





María José Rielo, fagotista de la Orquesta del Gran Teatro Liceo de Barcelona / Cedida

María José Rielo Blanco, de 36 años, cumple su décima temporada de fagotista de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, su tercer curso como profesora de fagot de la Escuela Nacional de Música de Cataluña (ESMUC) y es fagotista principal invitada de la Orquesta de Cámara de Munich. Su primer acercamiento con la música se produjo en el colegio comarcal de Cercio, en Lalín, donde se inició en la pandereta, el baile y el canto tradicional con el grupo A Carballeira de Cercio. A los diez años comenzó sus estudios en el conservatorio profesional de Lalín y luego ingresó en la banda municipal, donde le asignaron el fagot. «Non sabía o que era ese instrumento pero debeume de gustar porque seguín con el», expresa.

Durante su adolescencia combinó sus estudios, primero en la ESO y luego en bachillerato artístico, con los ensayos, conciertos y encuentros con la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia. «Compartir con xente da túa idade a paixón pola música clásica era moi motivador», comenta. Tras estudiar el grado superior en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, donde fue becada y logró el primer puesto en los Premios Extraordinarios en 2010, que la acreditaron como la mejor de su promoción, Rielo amplió sus estudios de máster en Munich, con el reconocido profesor y fagotista alemán Dag Jensen, a quien había conocido en un curso de verano y de quien dice que fue el que le inspiró a dar el salto a Alemania, donde vivió hasta que obtuvo la plaza en el Liceo.

«Tocar nunha das salas de ópera máis bonitas de Europa é todo un disfrute»

Tocar en una de las dos grandes orquestas de ópera de España, es para esta gallega «un disfrute, e mais facelo nunha das salas máis bonitas de Europa, que recebe aos primeiros cantantes a nivel mundial». No lleva la cuenta de las óperas en las que ha participado como una de las cinco fagotistas de la orquesta, que se dispone en el foso mientras el elenco de cantantes sale a escena, pero sí indica que cada temporada hacen entre veinte y treinta obras, las cuales suelen interpretar de diez a quince veces, dependiendo de la acogida. «Chegamos a representar A Boheme de Puccini 18 veces con todas as entradas vendidas», comenta. De entre todas las óperas que ha tocado, recuerda especialmente su primera, ‘El ocaso de los dioses’, de Wagner, con la soprano Irene Theorin, «espectacular», como lo fueron también otras voces que menciona como Lise Davidsen, Ricardo Camerana, Sondra Radvanovsky, Nadine Sierra o Javier Camarena, entre otros.

Además de ópera, con la orquesta barcelonesa ofrece conciertos sinfónicos, en las que los músicos sí salen al escenario, y además de en la ciudad catalana han dado recitales en lugares como la Ópera de París o las Naciones Unidas en Ginebra. María José también combina su actividad de orquesta, música de cámara (principalmente en Alemania) y docencia con conciertos como solista y máster class, las cuales le han traído a Galicia tres años consecutivos, a la escuela de altos estudios de la Real Filarmonía. «A Galicia vou cando podo, para disfrutar dese verde, agora grisáceo polos incendios que foi moi triste ver como xestionaron, e comer esa empanada e o pulpo que fai a miña nai».

De Coruxo a Rotterdam





David Fernández, trompa solista de la Filarmónica de Rotterdam / Cedida

El vigués David Fernández, trompa solista de la Rotterdam Philharmonic Orchestra, comenzó con ese instrumento en la Banda Unión Musical de Coruxo cuando tenía once o doce años. «Non sei moi ben porque escollín a trompa, foi por casualidade, un dos profesores da escola da banda faloume dela xa que eu non a coñecía, e tamén porque ninguén máis da miña quinta a tocaba», comenta.

«Un día con catorce ou quince anos decidín que quería adicarme á música, así de súpeto»

Tenía unos catorce años cuando decidió que quería dedicarse profesionalmente a la música, «un día sin esperalo, así de súpeto», así que se dedicó a formarse para ello, en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y más tarde en la Escuela Superior de Música Karlsruhe de Alemania, además de hacer cursos con distintos profesores y formar parte de orquestas jóvenes. Tras trabajar en la plantilla de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Sinfónica de la Radio Bávara y la Orquesta del Palacio de las Artes de Valencia, recaló en Rotterdam, donde superó el proceso de audiciones para ser trompa solista de la Filarmónica de esta ciudad de los Países Bajos.

Clarinetista en Manchester





Rosa Campos-Fernández, clarinetista en la Hallé de Manchester / Cedida

«Cuando empecé el instituto, con catorce o quince años, tenía claro que quería dedicarme a la música, me atraía su aspecto internacional, que sea un lenguaje común para comunicarte con gente que no habla el mismo idioma», comenta la viguesa Rosa Campos- Fernández, clarinetista de la Orquesta Hallé de Manchester. En la ciudad olívica vivía de niña cerca del conservatorio de O Castro, hoy superior y entonces elemental y profesional, así que su hermana mayor, que estudiaba magisterio y ensayaba con la flauta para su asignatura de música despertando el interés de la niña, la apuntó a clases con ocho años. «Mi padre era amante de las bandas y yo le acompañaba a los conciertos que daban las de las parroquias de Vigo, y ahí me atrajo especialmente el clarinete por su melodía», relata. Así que cuando tuvo que elegir instrumento lo tuvo claro.

Su formación inicial se fue forjando entre las aulas del conservatorio y la incipiente Banda de Música de Beade, donde estuvo hasta que se marchó de Galicia. Con 19 años ya tenía el grado superior de música (en esos momentos aún estaba vigente el anterior plan de estudios) y muchas ganas de explorar el mundo de los instrumentos de cuerda, así que desechó la idea de hacer la carrera de Filología y apostó por formarse a fondo en el clarinete. «Durante un par de años estuve dando clases particulares y asistiendo a cursos que daba por España un valenciano que vivía en Inglaterra y me explicó el sistema inglés». Ahorró y consiguió plaza en Londres, pero se decantó por un conservatorio más pequeño y acogedor aunque de menos renombre, el de Birmingham, donde el segundo año ya obtuvo una beca enfocada en la interpretación que le permitió preparar audiciones.

«Salió la plaza de clarinetista coprincipal en la Hallé de Manchester y me presenté; si hubiera salido otra en España hubiera hecho lo mismo», dice. El proceso de selección en las orquestas de Inglaterra difiere del español, en el sentido en que son varias personas las escogidas para una plaza, a las que llaman para participar en diferentes proyectos hasta que se da por finalizado el proceso con la adjudicación de la vacante. En el caso de Rosa, realizó la audición en diciembre de 2003 y le concedieron la plaza fija en diciembre de 2004. «Me he quedado aquí porque siempre me he sentido aceptada e integrada», expresa esta clarinetista viguesa, quien define como estresante e intenso su trabajo en la Hallé de Manchester: «Es común que en una semana preparemos dos o tres programas; a veces tienes que ensayar el propio día del concierto y esperan que la calidad sea como si llevaras mucho tiempo con él».

Combina su trabajo de instrumentista con la docencia en un conservatorio, y en Inglaterra echa de menos, desde el Brexit, recibir alumnos de otros países de la UE, especialmente de España. «¿El futuro? De la misma manera que no planeé venir a Inglaterra y quedarme, si veo posibilidad en otra orquesta me voy. Mi marido es músico de jazz y habla español fluido y mis hijos son bilingües».

Pianista en Canarias





Noemí Salomón, pianista repertorista de la Filarmónica de Gran Canaria / Cedida

Noemí Salomón, redondelana de 34 años, es pianista repertorista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Estudió música en el conservatorio profesional de su localidad natal, realizó el grado en el Superior de Vigo y el máster en Madrid, además de recibir formación en Salzburgo, Lituania y Alemania. «Una de las cosas que no te enseñan en el conservatorio es a moverte en el mundo laboral y buscar contactos y yo, que siempre había querido ser pianista acompañante o repertorista me enteré de que Josep María Colom preparaba a gente en el Liceo de Barcelona y allí me fui, coincidí con otro pianista, Leonel Morales, y me fue a hacer el máster con él en Madrid».

Acostumbrada a sacarse las castañas del fuego desde joven, Salomónse pagó sus estudios con pequeños conciertos que iba haciendo. Al finalizar su formación fue profesora en un conservatorio en Portugal, «con malas condiciones y un sueldo bajo, pero me permitió trabajar mucho de pianista acompañante y reunir repertorio». De vuelta a Galicia comenzó a impartir clases en el Conservatorio Superior de Coruña, donde es profesora interina, y consiguió grabar dos discos: uno con la Fundación Paideia, «que hace una labor de mecenazgo muy necesaria» y otro de investigación con la Xunta, ‘Mestre Dive’.

«Lo Primero es formarse bien como músico y como persona. y luego establecer contactos en el mundo de la música»

En Las Palmas, donde vive desde hace más de cinco años, colabora con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (las orquestas no suelen tener plaza fija de pianista excepto la de Sevilla, según menciona) y en ocasiones con la Sinfónica. «Las islas son pequeñas pero hay mucho movimiento musical en todos los estilos; la orquesta aquí tiene abonados que son fieles acérrimos de sus conciertos, hay buenos programadores, el clima también ayuda a que se hagan recitales al aire libre y, algo muy importante, aquí no se canceló la cultura durante la pandemia, venía gente de todas partes a cantar, artistas de gran nivel habituales de la Met (Opera Metropolitana) de Nueva York, a partir de ahí se generó un ambiente musical muy potente, de gran nivel, de hecho la Filarmónica de Gran Canaria es una de las mejores orquestas de España», dice.

Como consejo a los jóvenes que se quieran abrir camino profesional en el mundo de la música, esta pianista dice: «Lo primero es formarse bien como músico y como persona, hay que ser educado, saber tratar bien a los compañeros (he conocido a grandes artistas con los que es insoportable trabajar) y en tercer lugar, establecer contactos para moverte en este mundo».

Emoción por la viola





Paula Santos, viola de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León / Cedida

Después de 18 años tocando la viola en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Paula Santos sigue disfrutando y enmocionándose con su trabajo hasta el punto de que se le caen las lágrimas en los conciertos y los abonados de la formación la llaman «la disfrutona». Esta viguesa se inició con ocho años en el Conservatorio de Música Profesional de Vigo, cuando aún estaba en el edificio de O Castro y se seguía el antiguo plan de estudios. Escogió viola «de rebote», porque en principio se había decantado por el chelo. «Antes de COU ya tenía claro que iba a estudiar música, con catorce años toqué por primera vez con una orquesta grande de estudiantes (antes había hecho ensambles de cuerda y música de cámara) y me impactó emocionalmente y a otros niveles», relata.

Graduada en el Conservatorio Superior de Salamanca, donde se especializó en viola, formó parte de toda orquesta joven o no profesional que se le puso por delante: la Clásica de Vigo, la Joven de Galicia, la Joven Nacional de España, la Gustav Mahler a nivel europeo y las de los conservatorios en los que estudió.

Mientras estaba haciendo su máster en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, la cuna de la música, superó unas pruebas para ser viola en la Orquesta Sinfónica de Málaga, con un contrato de media temporada, y pausó sus estudios en Austria. Al regresar y terminarlos, salió una plaza para la orquesta de Castilla y León, se presentó y la obtuvo. «Tenía 25 años, mi pareja estaba acabando los estudios de piano en Salamanca y no me lo pensé», manifiesta. «En ese momento estaba con el instrumento muy a tope, con los pasajes bastante trabajados y tuve la suerte de que me seleccionaran a mí; siempre digo a los jóvenes que se quieren abrir camino en el mundo de la música que se ocupen de lo que está a su alcance: a la hora de hacer una prueba hay cosas que dependen de ti y otras no, como que al tribunal no le gustes, que esté buscando otro estilo o que te toque la audición cuando llevan horas escuchando a otros candidatos;_lo importante es que uno quede satisfecho con el trabajo realizado».

Su trabajo en Valladolid, donde tiene la sede la orquesta, de 4.000 abonados, consiste en preparar e interpretar cada semana un programa de los dos conciertos que ofrece la orquesta en la capital del Pisuerga y, fuera de temporada, en otras localidades de la comunidad de Castilla y León y del resto de España.

Futuro médico y director de orquesta





Ánxelo Maia, graduado en Medicina y Dirección de Orquesta / Cedida

Nacido en Vigo en 1998, Ánxelo Maia es una excepcional ejemplo de persona que ha sabido abrirse camino en dos disciplinas tan exigentes como la medicina y la música. A sus 27 años leerá mañana su tesis doctoral de Medicina en la Universidad de Heidelberg, donde fue admitido como doctorando mientras realizaba su Erasmus, y va a iniciar un máster de dirección de orquesta en Núremberg, unos de los más prestigiosos de Europa.

«Los estudios monopolizaron mi vida los seis años que hice medicina y música»

«Los estudios monopolizaron mi vida durante los seis años en que combiné las dos carreras», comenta este vigués que en 2023 consiguió graduarse simultáneamente en Medicina por la Universitat de Barcelona y en Dirección de Orquesta por la Escola Superior de Música de Catalunya.

Echando la vista atrás, Maia, que de niño obtuvo el grado profesional de piano en Vigo y terminó el de violonchelo en Barcelona con dos años de adelanto respecto a la norma, relata que la perseverancia le ha llevado a pasar de repetir selectividad dos veces para poder entrar en Medicina (sus notas fueron 11,5, 12,2 y 12,8) a «cumplir el sueño de formarme al máximo nivel». Tras presentar su tesis, que analiza la influencia de distintas frecuencias musicales en pacientes con cáncer, estudiará Cardiología en Nuremberg y el ya mencionado máster, que le permitirá dirigir la orquesta de Leipzig. Dice que su primera vocación es la música y que la medicina la ve más bien como un sustento. «Sería maravilloso compatibilizar ambas. Si lo hice estudiando, ¿por qué no trabajando?».

Una carrera muy vocacional

El caso de Ánxelo es una rara excepción. El porcentaje de alumnos que logran compaginar sus estudios en el conservatorio profesional con la enseñanza obligatoria es en torno a un 15% de los que comienzan. La mayoría abandonan en la ESO y, sobre todo en Bachillerato. Así lo calcula Esteban Valverde, director del Conservatorio Superior de Música de Vigo durante la última década y anteriormente del conservatorio profesional de la misma ciudad.

Esteban Valverde, a la derecha, director del Conservatorio Superior de Música de Vigo, con un profesor del centro / Pedro Mina

A un niño que comienza con ocho años el conservatorio elemental le esperan diez años, hasta los 18, de formación. Al principio son pocas horas de dedicación, pero la exigencia es mayor a medida que pasan los cursos, de manera que en quinto y sexto del profesional ya se requieren entre siete o ocho horas de permanencia en el centro. «Si eso a eso le añades las 32 que tienes que ir al instituto, ya tienes más de una jornada laboral normal, y eso sin contar las horas de estudio en casa», comenta Valverde.

Con ese nivel de dedicación, los que llegan al conservatorio superior para realizar un grado universitario tienen muy clara su vocación por la música. Es el caso de los 315 alumnos que estudian este curso en el centro vigués que dirige Valverde. «Hemos llenado plazas porque nadie que se ha presentado a las pruebas de acceso se ha quedado fuera, y eso es el sumun de lo que queremos alcanzar», indica Valverde, quien comenta que es el volumen de profesorado en plantilla el que determina la cifra de alumnado que pueden albergar en el centro. «La enseñanza es individualiza, hay clases de 70 alumnos, las de orquesta, y otras de solo uno, las de instrumentos».

Solo un 15% de los niños que comienzan en el conservatorio elemental completan los diez cursos del profesional

El perfil del nuevo alumnado que comienza el grado suele ser el de titulado en bachillerato, en cualquiera de las ramas, si bien muchos proceden del mixto y del artístico. Aunque no es un requisito indispensable, muchos tienen finalizada su etapa formativa en el conservatorio profesional, lo cual les cuenta como el 40 por ciento de su nota, que se suma a las pruebas de acceso, eliminatorias entre sí.

Una vez en el conservatorio, los alumnos tienen un bloque de materias de formación básica, comunes para todos, y las de su especialización. En Vigo, interpretación es la especialidad más demandada (dentro de ella hay 22 instrumentos para escoger). del total de la oferta, que incluye, además, producción y gestión, composición, musicología y pedagogía del lenguaje musical.

Una vez egresados, toca realizar un máster (en Vigo hay uno) o iniciar una carrera como solista, en una orquesta o como docente. «El porcentaje de los alumnos que acaban el grado es de un 98% y la tasa de colocación de los graduados está en torno al 85%; si bien los primeros años necesitan más de un trabajo para sobrevivir, luego acaban teniendo buenos empleos», indica Valverde.

Esteban Batallán





Esteban Batallán, trompeta principal de la Chicago Symphony Orchestra / Cedida

Uno de los graduados en este centro de Vigo que ha logrado mayor proyección internacional es Esteban Batallán, trompeta principal de la Chicago Symphony Orchestra, docente y referente en su instrumento que actualmente se encuentra de gira dando master class por Japón.