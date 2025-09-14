Alta costura con alma gallega

Álex Regueiro se define como artesano modista. Y lo es desde niño, cuando su abuela Maruja le puso una aguja en la mano y supo que aquello era lo suyo. Su carrera alterna puntada fina y vida rural en Teo (Santiago), en un taller donde lo mismo sube un dobladillo que borda para clientes de etiqueta mayúscula. Uno de los puntos clave en su trayectoria es la investigación del traje tradicional gallego (chalecos, mantones, sayas…) no solo para mantenerlos, sino para reproducirlos en clave contemporánea.

Su amor por la moda le llevó a estudiar patronaje, corte y diseño y a viajar por medio mundo para estar al día de todo lo que se cosía aquí y allá. En 1998 decidió establecerse por su cuenta y abrir su propio taller de costura de donde han salido prendas para casas reales y celebridades, además de hacer arreglos de todo tipo de vestimenta o tejido. Álex cose con la misma dedicación tanto para reyes como para particulares, consciente de que el auténtico reconocimiento no se mide en premios -muchos en su carrera- o titulares, sino en la satisfacción del trabajo bien hecho.

Su marca Alalá se teje en dos líneas: la investigación y confección del traje histórico y la alta costura de «vestidos joya», piezas únicas que huyen de la moda de temporada con una filosofía slow fashion o, lo que es lo mismo, alta costura gallega desde Galicia para el mundo. Cada vestido joya de Alalá está hecho con paciencia artesana, sin prisa, pensado para resistir el paso del tiempo. Auténtica orfebrería textil.

Álex hace alta costura con ADN gallego. Ha dicho en varias ocasiones que el traje gallego es «un patrimonio textil con tanto valor como una obra de arte», y que su trabajo consiste en ponerlo en diálogo con la modernidad. En esa labor minuciosa de investigación ha recreado trajes como el de novia de Ponte Ulla (Vedra) de 1898, un rescate cultural con tejidos, técnicas, cortes, bordados y proceso de confección que solo un artesano-investigador como él puede revivir. En su trayectoria ha recreado otros muchos trajes como «el de recibir» de doña Emilia -que luce en el Museo Pardo Bazán, una réplica de una prenda que usaba la condesa- y cuya historia conoce a la medida un maestro de la manufactura como él.

Parte de la labor de Regueiro no se entiende sin la docencia: imparte formación en su obradoiro y ha hecho del reciclaje textil -lo de «dar la vuelta» de toda la vida a una prenda- un servicio habitual, con lo que cualquier vestido dormido en un armario se transforma en pieza nueva con alma de estreno. Lejos del ruido de las grandes capitales, continúa cosiendo desde Teo bajo cita previa, defendiendo una costura lenta, personalizada. Eso sí, ha dado un paso más y la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) lo ha presentado este verano como candidato a la Alcaldía de Teo para 2027. Algunos de sus trabajos pueden verse en alalacostura.com y traxetradicional.com.