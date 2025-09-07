«A los políticos actuales les daríamos para leer la vida de Ramón y Cajal»

Al igual que su último biografiado, cultivan varias disciplinas del conocimiento: Belén Yuste es responsable del Área de Cultura y Ciencia del Hospital 12 de octubre, escritora y divulgadora científica y Sonnia L. Rivas-Caballero es escritora y musicóloga. Juntas codirigen el programa “Los Nobel en Radio5” de RNE, además de ofrecer recitales en los que la primera expone al público diferentes aspectos del compositor y de las obras que luego interpreta la segunda como mezzo-soprano y al piano. Ambas han escrito a cuatro manos obras biográficas sobre personajes como Santa Teresa, Marie Curie y, más recientemente, en 2023, sobre Santiago Ramón y Cajal, tanto en el libro ‘Descubriendo a Cajal’, que ya va por su tercera edición, como en el cuento ‘Viva Cajal’. Precisamente para abordar la vida del primer Premio Nobel de Medicina español y neurocientíifico más citado de todos los tiempos estarán mañana en Club FARO.

– ¿Qué les animó a escribir la biografía de Ramón y Cajal y cómo abordaron el trabajo?

– Belén Yuste: En principio no queríamos, cuando nos llamaron de la editorial Planeta por una petición del Ministerio de Ciencia, que quería una biografía dirigida a todos los públicos con motivo del año oficial de Cajal, dijimos que no. Nuestra biografía de Marie Curie había sido un éxito y por eso pensaron en nosotras, y finalmente fueron los descendientes de Curie los que nos animaron: estábamos cenando con ellos en Gijón tras haber inaugurado una exposición sobre los Nobel cuando nos llamaron de la editorial para insistirnos sobre lo de Cajal. Ellos nos dijeron que no se podían creer que hubiéramos escrito sobre su abuela, que tiene museos en todo el mundo, y no nos atreviéramos con Cajal. Éramos reacias porque a pesar de que yo, al ser especialista en anatomía patológica, conocía mucho sobre él y le adoraba, estábamos embarcadas en otros proyectos, pensábamos que ya se había escrito mucho sobre Cajal y además era tan polifacético que sería inabarcable ya solo leer todo lo que escribió de ciencia y literatura.

– Sonnia L. Rivas: . Y eso que nos dividimos el trabajo. Belén se leyó todo lo científico y yo lo demás: lo divulgativo, los cuentos de vacaciones, sus memorias, sus artículos en prensa,... Luego decidimos ordenarlo todo y empezar a organizarlo de manera divulgativa y cronológica para que el lector siga su vida y no solo conozca la punta del iceberg, que es el Cajal científico, sino también el Cajal persona tan polifacética.

– ¿Qué aspectos descubrieron de él?

– B. Y.: Contactamos con todos los descendientes de Cajal que pudimos para ver si nos podían aportar algo nuevo. Por ejemplo, una cosa que se había dicho siempre de Cajal respecto a que era misógino no es cierta. Desde 1911 había mujeres en la escuela de Cajal; de hecho trabajaba con él una mujer que hoy llamaríamos técnico de laboratorio, en la que él vio una gran calidad científica e intelectual y habló con su madre, que era viuda, para costearle la carrera de Medicina. Era una persona socialmente comprometida, no era ni mucho menos un hombre metido en su laboratorio. Los actuales Erasmus que van a estudiar ahora a universidades extranjeras tienen su origen en la JAE (Junta de Ampliación de Estudios), una idea de Cajal que apoya que se manden a los españoles licenciados en diversas disciplinas al extranjero a formarse , para luego volver aquí y contribuir a elevar el nivel cultural y científico del país.

– ¿Qué más cosas les sorprendieron de él por estar alejadas de la imagen preconcebida que tendríamos de un Nobel de Medicina?

– S. L. R.: Era un niño muy rebelde y mal estudiante, pero no porque realmente él lo fuera sino porque no quería perder el tiempo en cosas que no le interesaban de la enseñanza de entonces, que era puramente memorística. Prefería el conocimiento práctico; por ejemplo, si le interesaban los colores iba al monte y descubría los distintos tonos de verde; le interesaban los huevos, de los que tuvo una colección, y subía a la montaña a coger el huevo del águila real o la especie que él quisiera.

Belen Yuste y Sonnia L. Rivas Caballero en la RANME con sus libros. / FDV

– Su verdadera pasión desde bien joven era la pintura. ¿Tenemos que responsabilizar a su padre, médico de profesión, que estudiara la medicina y tal vez perdiéramos otro Picasso?.

– B. Y.: Hace un trato con su padre de que aprueba el bachiller si le paga unas clases de pintura, y consigue sacar matrícula de honor. Su profesor de arte, que era pintor de una abadía en Huesca, habló con su padre para convencerle de que su hijo realmente valía para el arte e hiciera de él carrera, pero su padre dijo que de ninguna manera, que tendría que ser médico, como él. Luego cuando el padre se dedica a la docencia (fue profesor de disección) y ve cómo dibuja su hijo en esas clases de anatomía, esas láminas maravillosas que se conservan en Zaragoza, es cuando reconoce la valía artística de su hijo y los caminos de ellos dos se unen. Es entonces cuando Ramón Cajal se convierte, al igual que Leonardo da Vinci, en el gran nexo entre el arte y la ciencia. Eso lo podemos ver no solo en sus láminas anatómicas, sino también en los miles de dibujos que hizo a lo largo de su vida de lo que él veía a través del microscopio y que han merecido exposiciones en Estados Unidos y otros países por su valor artístico y científico.

S. L. R.: El hecho de que él dibujará tan bien le ayudó a realizar esos dibujos a mano alzada con los cuales comienza todo ese camino neurológico absolutamente desconocido hasta el momento. Realmente él nunca hubiera sido médico de no ser por el empeño de su padre, de hecho no le gustaba la medicina clínica yal volver de Cuba -donde ejerció como sanitario y se enfrentó a la corrupción- hace oposiciones a cátedra y ejerce de profesor primero en Valencia, luego en Barcelona y sobre todo en Madrid.

– Era una especie de Leonardo da Vinci, pero sus facetas artísticas no han trascendido, ¿cómo era como escritor?

– S. L. R.: Me asombró y recomiendo leer sobre todo sus autobiografía y recuerdos de juventud. Me parece un escritor muy bueno, con un estilo fresco, muy gracioso en muchos momentos. No me imaginaba a un Premio Nobel narrar su infancia y que no le dé vergüenza reconocer lo mal estudiante que era y las travesuras que hizo, algunas muy gordas.

– ¿Cómo le marcó en su vida su estancia en Cuba como médico para atender a los soldados en la guerra de 1898?

– S. L. R.: Es una decepción humana enorme para él. Ve que los soldados no mueren por las balas sino por la falta de higiene y empieza a hacer un estudio sobre virus y bacterias con un microscopio que tiene allí. Por otra parte, le defrauda ver la corrupción dentro del ejército porque él era un patriota y su concepto de patriotismo era trabajar todos por el bien común del país.

B.Y.: Tenía alma de aventurero y en su mente la imagen de América que se había hecho de la lectura de novelas de aventuras, pero cuando llega a Cuba ese paisaje idílico se le cae y se ve a cargo de 200 soldados enfermos y con muy pocos medios. Se enfrentó al superior militar, advirtiéndole de que se acabaría sabiendo la verdad y estuvo a punto de ser sometido a un juicio sumarísimo.

– Su concepto de trabajar por el bien común podría ser de izquierdas. ¿Dónde se situaba Cajal ideológicamente?

– B. Y.: Por mucho que quisieron llevarle a un lado y al otro, éllo que quería era que el gobierno que fuera contara con el pueblo y su formación; se llevó bien con todos los regímenes y se enfrentó a Primo de Rivera cuando éste decide que va a cerrar la Junta de Ampliación de Estudios: Cajal le da la palabra al mandatario de que en su laboratorio trabajaban investigadores y científicos y él respondía que ninguno tenía aspiraciones políticas. Siempre mostró agradecimiento al rey Alfonso XIII, su gran valedor, sobre todo por su madre, María Cristina, quien después de que Cajal gana el Premio Moscú, en 1900, pide un laboratorio propio para él, haciendo caso a los perioditas de la época, que alzaron la voz sobre las condiciones en las que trabajaba un científico español tan reconocido en el extranjero, con un laboratorio casero y pagándose él todo. Me encantó conocer que cuando le llega el nombramiento de director de ese nuevo laboratorio le ofrecen un sueldo de diez mil pesetas y él pide que se lo rebajen a seis mil (tenía seis hijos en aquel momento).

S. L. R.: Independientemente de que se sintiera agradecido al rey, en la república le ofrecenser ministro en dos ocasiones.

B. Y.: Sí y él lo rechaza diciendo que no vale para la política pero que ayudará en temas de formación. Llevó la rectitud moral hasta el final, de hecho cuando su hijo que fue médico iba a ser becado no lo permitió.

– Una lección para estos tiempos.

– B. Y.: A los políticos actuales les daría a leer la vida de Cajal de arriba a abajo, sobre todo el concepto de patria, tan vilipendiado y politizado hoy en día. Tenía mucho respeto por los campesinos, por la gente que sacaba el país adelante. Defendía que las ayudas del estado no recayeran solo en universitarios sino también en la cualificación de los obreros, y que no dependeríamos de productos extranjeros. Consideraba que la guerra de Cuba se había perdido porque España estaba metida en honores lejanos y había olvidado la realidad y los avances de la ciencia.

– ¿Cómo reaccionó a los premios internacionales?

– B.Y.: Cuando le dieron el Premio Moscú, él ni siquiera había viajado a la asamblea en París; estaba en su parcelita a las afueras de Madrid estudiando la vida de las hormigas y construyéndose una casita, y lo primero que piensa cuando se entera del premio económico es lo bien que le va a venir para esa casa.

S.L.R.: Luego vino la Medalla de Oro Helmholtz, en 1905, el premio más importante para él, y después el Nobel, en 1906, que intenta que no se sepa para no levantar envidias. Dice una frase muy bonita: «Para salir bien de los obsequios y agasajos de amigos y admiradores hay que tener corazón de acero, pies de elefante y estómago de buitre».

– ¿Cómo fue como marido y padre?

– B.Y.: Sin su mujer no llegaría donde llegó, Silveria era la persona que más confiaba en él; hizo que sus hijos respetaran sus aislamientos y llevó su educación. Los dos se conocían desde pequeños (ella siempre escapaba del niño travieso que era él). La describe, cuando se reencuentran en Zaragoza, como una rubia grácil de ojos verdes; dice que le gusta de ella su modestia e inocencia y que después de tiempo estudiándola llegó a comprender que eran caracteres complementarios.

S.L. R.: Desde el principio, Silveria tenía claro que estaba con un hombre especial y siempre tuvo una fe ciega en él. Fue gracias al sacrificio de ella, a renunciar a la criada que tenían, que él fuera al congreso de Berlín donde despegó su carrera meteórica.

– ¿Su aportación a la ciencia sigue vigente?

– B. Y.: Sin duda; es el padre de la neurociencia moderna y uno de los científicos más citados de todos los tiempos, su demostración de la teoría neuronal fue revolucionaria y los neurocientíficos actuales siguen caminando a hombros del gran Cajal; todo lo que él demostró con un microscopio monocular sigue siendo válido con los de altísima tecnología que usamos hoy día. En 1998 la NASA le dedica una misión en la que llevan al espacio preparaciones histológicas de Cajal. Su teoría de la plasticidad cerebral es hoy incuestionable, decía que la capacidad intelectual dependía de lo que tú ejercitaras las conexiones entre tus neuronas. Por eso defendía tocar varias teclas, no dedicarse solo a una cosa.

S. L. R.: De ahí su frase de que cada hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.