«Tenemos que dejarnos salvar por la naturaleza»

Hija del icónico naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, ha seguido los pasos de su padre como divulgadora científica, primero licenciándose en Biología y Producción de Cine en Los Angeles y trabajando en la sede de National Geopraphic en Washington, y más tarde llevando la ya desaparecida fundación en honor a su progenitor y como activista para la conservación de la naturaleza. Odile Rodríguez de la Fuente ha escrito ‘Somos naturaleza’, un libro dirigido a jóvenes lectores (válido también para adultos), que presentará el próximo lunes 15 de septiembre en Club FARO.

– ¿Qué presenta de novedoso su libro respecto a lo publicado sobre naturaleza para el público infantil y adolescente?

– Es una mezcla de las aproximaciones habituales: tiene una parte más científico-naturalista que le da a los jóvenes las herramientas para entender a través de la ciencia cómo funciona la naturaleza desde la perspectiva más grande a la más pequeña, desde una escala global hasta el individuo. Aborda también la ciencia de vanguardia, cuáles son algunos de los últimos descubrimientos, por ejemplo, en cuanto a cómo funciona el sistema vivo planetario. Busca formar e informar desde el asombro, generando curiosidad en el lector. En la segunda parte del libro introduzco a nuestra especie, el homo sapiens, y una de las cosas que más llama la atención es que si tú comprimes la edad de nuestra planeta en un reloj de 24 horas, los seres humanos aparecemos en los últimos cuatro segundos. Hablo también de cómo hemos ido relacionándonos con la naturaleza, de que hemos pasado a considerarnos como una especie ajena a ella y no nos hemos dado cuenta de que todo lo que le hagamos a la naturaleza termina incidiendo sobre nosotros, sobre nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Visto qué tipo de impacto hemos causado, finalmente abordo cuáles son las soluciones. En compendio es un libro optimista.

– ¿Qué reto supone dirigirse a un lector tan joven?

– Sobre todo usar un lenguaje que no aburra, que no sea demasiado técnico,y siempre tratando de hilar historias. La clave es contar todo de una manera que genere asombro y esté urdido como pequeños cuentos. Introduzco el protagonismo de los adolescentes paraque se sientan implicados y vean que están en una fase muy importante dentro de nuestra especie porque en la adolescencia se cuestionan las cosas, se rebelan, y eso ha hecho que nuestra especie evolucione. Pero ese cuestionamiento hay que hacerlo con causa, hay que canalizar esa energía con el conocimiento que nos han ido legando generaciones anteriores.

– Además de ofrecer una visión científica, aborda el tema desde una perspectiva humanista, ¿sobre qué les hace reflexionar?

– El tema principal está el título, ‘Somos naturaleza’, así que la reflexión es cómo hemos podido disociarnos tanto de ella hasta tal punto de que muchas de las enfermedades que nos aquejan son el resultado de una desconexión con la naturaleza. Trato también de empoderar al joven, entregándole la llave para que pueda ser un agente necesario de cambio y dándole recomendaciones de cómo salir a la naturaleza te da energía, un sentido de conexión y pertenencia a algo mayor que tú mismo, lo cual es un antídoto para la inseguridad, la ansiedad, la depresión y muchas de las enfermedades emocionales y mentales que sufre cada vez más nuestra adolescencia.

– ¿Son malos tiempos para la divulgación científica teniendo en cuenta el negacionismo que nos rodea y la desinformación que acecha en las redes, sobre todo a los adolescentes?

– Me parece que es una especie de selección natural: somos más de ocho mil millones de personas en el mundo, lo cual es una barbaridad, así que ante tanta desinformación que promueve que todo es relativo, hay que forjar valores. Va a haber una criba de personas que apuesten por el crecimiento personal, por desarrollar su propio criterio, por generar valores y principios que les ayuden a cimentar la familia, las relaciones personales, la comunidad y la relación con la naturaleza. Creo que por nuestra propia salud mental es más importante que nunca volver a la sabiduría tradicional, la de los abuelos y abuelas de los pueblos, porque en ese océano de relatividad la gente se pierde, sufre mucho y termina dañándose.

– ¿Considera que la educación que se da en las aulas sobre estos temas es la adecuada?

– La educación es uno de los temas más agravantes a nivel global. Seguimos con el mismo modelo del siglo XVIII y principios del XIX, cuando empezó a surgir la escolarización en un mundo industrial y mecanicista en el que se formaba a personas dóciles, que se adaptasen a trabajos mecánicos y que no tuviesen criterio. Ahora estamos en la robotización, la inteligencia artificial parece que va a terminar haciendo esos trabajos y el ser humano tiene que ser más humano que nunca, va a hacer más falta la creatividad, el pensamiento crítico, lo que nos diferencia de la IA. Necesitamos repensar totalmente el sistema educativo porque tenemos otro tipo de retos, y no solo en lo concerniente al medio ambiente.

Odile Rodríguez de la Fuente. / FDV

– ¿Con lo que sabemos sobre cambio climático es posible ser optimista o es mejor preparar a las nuevas generaciones para lo que se van a encontrar?

– La esperanza nunca se puede perder. Por cuestión de salud mental y porque la naturaleza es una caja de sorpresas: por mucho que pensemos que la conocemos, siempre nos asombra, y eso lo estamos viendo ahora con los avances de la ciencia y la tecnología. Gracias a los satélites hemos descubierto que nuestro planeta funciona como un ser vivo, con diferentes partes que son como órganos. En cuanto nos encerramos durante la pandemia, vimos cómo la naturaleza empezó a recobrarse y meterse hasta en las ciudades. Con lo cual, creo que en cuanto empecemos a cambiar de actitud de verdad (no desde la legislación y los castigos, sino desde el punto de vista humanista global), esto cambiará.Se trata de que nos dejemos salvar por la naturaleza, no que nosotros vayamos a salvar la naturaleza. Y esto no es cuestión de fe, sino que con la ciencia de vanguardia estamos comprobando, por una parte, que hemos transgredido los límites más de lo que pensábamos, y , por otro lado, que la capacidad de regeneración de la naturaleza, de sanarse, es mayor de lo que creíamos.

– ¿Ser hija de Félix Rodríguez de la Fuente le marcó su forma de estar en la vida?

– Totalmente. Soy la tercera de tres hermanas, todas tenemos mucha sensibilidad hacia el medio ambiente, pero yo he sido la que compartí vocación con mi padre. Él era mi héroe siendo niña, pero a medida que me he ido haciendo adulta fui descubriendo un ser humano que solo me causa admiración y asombro.

– Tenía siete años cuando falleció y toda una generación de niños y niñas lloramos su muerte. ¿Cómo fue crecer con él y sin él?

– El recuerdo que tengo de mi padre está muy vinculado al asombro, que está muy presente en todo lo que hago. Para mí era una aventura salir al campo con él. Era una persona muy humana y cariñosa, nada autoritario, más bien como un niño. Te contagiaba su fascinación, era exactamente igual delante de las cámaras que detrás de ellas. Llegaba de un viaje a Canadá , te sacaba de su maleta figuras de los esquimales inuit talladas en un hueso de ballena y te empezaba a contar con sus gestos y su voz particular, de manera que te trasladaba allí y parecía que te estabas adentrando en un secreto que solo sabías tú. Luego, su ausencia fue un golpe tremendo, como para cualquier niña que pierde a su padre, pero afortunadamente es una persona muy presente; no murió porque su obra, su legado, su voz y su mensaje de amor a la naturaleza siguen presentes y se siguen contagiando a diferentes generaciones.

– ¿Cómo han envejecido sus documentales: si los viéramos hoy nos seguirían sorprendiendo o es mejor dejarlos en el recuerdo?

– Soprendentemente me llegan testimonios de gente que se los enseña a sus hijos a través de Youtube y los niños se quedan enganchados. Puedes ver un documental de National Geographic o de la BBC con una tecnología impresionante y unas imágenes que superan con creces lo que se hizo en los 70, pero no tienen la narración ni la manera de contar las cosas que tenía mi padre, que te enganchaba. Visualmente se nota que sus documentales son de otra época, pero la fuerza que tienen es totalmente atemporal. En cuanto a los mensajes que lanzaba son completamente de actualidad, lo hemos podido ver, por ejemplo, con el tema de los incendios, que se ha viralizado un audio suyo, y creo que a medida que vaya pasando el tiempo sus mensajes cobrarán más protagonismo.