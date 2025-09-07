Lo que la madera esconde

«Cada mueble es una obra de autor», dice desde su taller, y así es: cada pieza es única e irrepetible, de producción local, tratamiento manual y un material de noble madera seleccionada con criterios de sostenibilidad. Es la estética de lo genuino, especialmente del nogal, la madera base con la que José Luis Rodríguez Blanco crea el noventa por ciento de sus piezas.

Iuglandis tiene su epicentro en Líncora (Chantada), de donde salen muebles que alían funcionalidad, arte y belleza. Piezas únicas en un taller donde tradición y diseño van de la mano. Este joven carpintero aprendió el oficio por vía paterna y siendo adolescente ya hacía algunos trabajos para el negocio familiar, en el que continuó colaborando.

Con el tiempo, la labor de José Luis fue evolucionando y fue creando su propio estilo, sin renunciar a una máxima: «trabajar con madera maciza». Dice que las maderas nobles son la base de una pieza exclusiva. Y se enamoró del nogal, árbol que proporciona un espectacular veteado, además de la gama de colores que ofrece, que va de los grises a los marrones. «El nogal europeo, que es el que yo utilizo -dice- es una madera muy resistente y de estupenda calidad, con colores claro oscuros ocres, mucho brillo y veteado muy pronunciado».

Cada pieza se trabaja a mano, con calma, con paciencia, con ese cuidado que solo tienen las cosas hechas sin prisa. «No hay dos árboles iguales», recuerda; por eso tampoco hay dos muebles idénticos. Aquí la naturaleza se acepta como coautora del diseño.

El taller de José Luis Rodríguez Blanco combina las dos pasiones de este joven carpintero: la madera y el arte. Por eso un día decidió dar un paso más y empezar a colaborar con artistas plásticos. Y surgió la idea de integrar obras de arte en cada pieza. Trabajó en casa de la pintora Raquel Figueiras y a partir de ahí con otros creadores locales. El reto es ir ampliando las colaboraciones con artistas de todo el territorio nacional y también con otros de Portugal. Las obras se incorporan en forma de pequeños acabados, de manera que el mueble conserve su funcionalidad y la madera sea la protagonista.

Bancos, mesas, aparadores… mantienen viva la esencia de la artesanía, del saber hacer, de lo esencial, muebles con alma donde en cada veta hay una historia. El trabajo de José Luis Rodríguez Blanco puede verse en la web iuglandis.es y en las redes sociales (iuglandis.woodart).