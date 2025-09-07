La guerra perdida, y la memoria ganada, de la familia Lobeira

Laureana Rodríguez Santomé debió ser una mujer con fortaleza de carácter. Así lo atestiguan quienes todavía viven para contarlo. Probablemente lo fuese de nacimiento, pero los aconteceres precipitaron que no tuviese más remedio que serlo. Sus cuatro primeros hijos varones participaron, todos alistados en el bando republicano, en primera línea de combate durante la Guerra Civil española (1936-1939). ¿El balance? Dos de ellos murieron; un tercero, refugiado en Francia, solo pudo regresar a Galicia tras la Segunda Guerra Mundial, y el cuarto vivió exiliado en Veracruz (México) hasta el fin de sus días. También había una hermana, de aquella la «benjamina» de la casa, de la que la familia permaneció sin noticias de su paradero durante más de diez años.

Es de justicia recordar sus nombres: Gerardo, José, Antonio, Manuel y Consuelo Lobeira Rodríguez, hijos de Laureana y del marinero y patrón de pesca de bajura Manuel Lobeira Aguete quien, tras la muerte de su primera esposa (con la que ya había tenido dos hijas, Josefa y Consuelo, ésta fallecida a los 11 años de edad) contrajo matrimonio con Laureana. Y también lo es revelar que, durante los primeros años de la posguerra, su vivienda, situada en Loira (Seixo-Marín) estuvo permanentemente vigilada y fue objeto de repetidos registros por parte de una Guardia Civil que, periódicamente, también efectuaba interrogatorios a los vecinos para conocer noticias de los Lobeira, aquellos “rojos delincuentes y peligrosos”, aunque estuviesen ya muertos o a miles de kilómetros de distancia, fuera del país e incluso del continente europeo. Quizás algunos vecinos dijesen algo, pero si fue así tendrían que ser testimonios falsos, porque nadie podía saber nada; la mayoría callaron, aunque solo fuese por respeto a Laureana, todavía considerada una institución en Loira: era a ella, a Laureana, a quien acudían sus vecinos y vecinas para que les leyese o escribiese las cartas remitidas por sus familiares o dirigidas a ellos. En aquella época, la mayoría de los habitantes de Loira eran analfabetos. Pero Laureana, no. Ella, además de saber leer y escribir, era una mujer muy culta e intectualmente formada, tanto en letras como en números, y muy dura: solo una persona así pudo haber soportado con entereza todo lo que le ocurrió a ella y a su familia a partir del 18 de julio de 1936.

Gerardo, el carismático

Entre los actuales descendientes de Laureana y Manuel aún se habla de Gerardo como “referencia para a familia, tanto a nível humano como político, sobre todo despois da (otra tragedia más) prematura morte do seu pai”, asegura su sobrino Bieito, hijo del hermano más joven de la familia, Benito. Como era lógico, Gerardo ya empezó a “ir al mar” en su infancia, pero a la altura de 1930 decide buscarse un futuro mejor embarcándose como fogonero y maquinista en un pesquero vasco con base en Pasajes. Y si ya cuando trabajaba en las Rías Baixas destacaba por su rebeldía y participación activa en las luchas marineras, la llegada al País Vasco aceleró todavía más su compromiso con los valores de la izquierda afiliándose primero al sindicato Unión Marítima (UGT) y acto seguido al PCE-EPK (Partido Comunista de Euzkadi). Asentado en Pasajes (Guipúzcoa), casado en 1934 con la vasca María Korta Irureta, con la que en 1935 tuvo una hija, animó a sus hermanos José, Manuel y Antonio, así como a su pequeña hermana Consuelo, a que se reuniesen con él y dejasen atrás Loira. Y lo hicieron.

Gerardo y su pareja María Korta, paseando por Donostia (1933) / AFL

El golpe militar del 18 de julio de 1936 le obligó, por razones de seguridad, a trasladarse, junto con su esposa, su hija y sus hermanos, a Bilbao, desde donde se alistó como voluntario en las Milicias Populares Antifascistas de Euzkadi, adscritas al Frente Popular. En abril de 1937, ya figura como miembro de la llamada Columna Meabe cuyo objetivo era impedir la conquista de Bilbao por parte de las tropas franquistas, pero muy pronto sufrió las consecuencias de las bajas inflijidas por los fascistas, que en la práctica la hicieron “desaparecer del mapa”. Pero Gerardo enseguida encontró un nuevo puesto en la lucha contra los rebeldes que se autoproclamaban “nacionales” como soldado de infantería del denominado Batallón Meabe, al que se conoce históricamente como el épico Batallón Stalin, con el que combate en la línea de Aramaio (Álava), en torno a los montes de Amboto, Arangi y Urkiola, en los que sufrieron numerosas bajas. Y aunque también consiguió sobrevivir, el panorama era desolador. Gerardo se salva, sí, y procede a continuar en acción: en la noche del 9 de agosto de 1937, se esconde entre el aparejo del pesquero “Miren-Aingerua”, y cuando el barco navega por el Cantábrico, se deja ver y retiene, pistola en mano, a todos los tripulantes, obligándoles a conducir el buque hasta el puerto de Bayona (Francia). Por esta acción se le instruye, de “cuerpo ausente”, un juicio sumarísimo que lo condenó a pena de muerte mas, felizmente para él, ya no se hallaba en España, sino en Francia, en Rochefort, desde donde conjuntamente con sus hermanos opta por reemprender la lucha contra los franquistas. Tras tomar un tren, regresan a España por Catalunya y se ponen a disposición del Gobierno Vasco (que ya estaba refugiado en Barcelona). A Gerardo lo envían a Valencia, ingresando en el Instituto de Carabineros como “soldado de infantería”, si bien tras un breve período, percatándose de su experiencia como marinero, se le asciende a cabo y se le incorpora a la tripulación del Patrullero I-1 de la Flotilla Antisubmarina de Catalunya.

Miembros del batallón Stalin / AFL

Sabiéndose objetivo señalado de la represión, al final de la guerra civil se fuga con sus compañeros, poniendo rumbo al puerto de Marsella. Pero ¡fatalidad! allí es detenido y llevado al campo de concentración de Camp-Delorme, desde el que es trasladado al de Saint-Cyprien Elne, donde más de 100.000 personas se “amontonaban” en un escaso perímetro rodeado de alambradas, en el que no tardaron en declararse epidemias de tuberculosis, paludismo, disentería y fiebres tifoideas. Finalmente, acaba en el campo de concentración de Gurs, en condiciones infrahumanas y mal alimentado, por no decir sin alimentar.

La lucha contra los nazis

Como era de esperar, Gerardo no duró mucho tiempo en Gurs. Con la Segunda Guerra Mundial en efervescencia, y Francia ya ocupada casi en su totalidad por los nazis, siguiendo directrices do PCE se integra en el Comité de Trabajadores Extranjeros, por lo que sale del campo de concentración para realizar “trabajos forestales de apoyo al Estado”. Oficialmente, así pues, figura como “leñador”, pero en realidad es agente de Resistencia francesa (FFI) y miembro del XIV Cuerpo de Guerrilleros. En el verano de 1943 se incorpora a la 21ª brigada da 3ª División de este cuerpo de guerrilleros, actuando en el Departamento de Gard. Inicia, en solitario, montado en una bicicleta, y clandestinamente, un trabajo de traslado de documentación, armas y explosivos. Y participa también en acciones de sabotaje contra instalaciones eléctricas, mineras, de comunicaciónes... Una de las acciones más espectaculares en las que tomó parte fue el asalto a la prisión de Nimes, liberando a presos que iban a ser conducidos a los campos nazis de exterminio. Asimismo, participa en numerosas acciones armadas y emboscadas contra las tropas alemanas. Trágicamente, el 27 de agosto de 1944, a punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gerardo y otros tres compañeros de comando son ametrallados por un avión aliado: fallece en el acto y es declarado Héroe da República francesa. Su identidad (curiosamente “traducida” al francés) figura en diversas placas bajo la expresión “Mort pour la France”.

Placa de homenaje a Gerardo y otros dos caídos en Francia / AFL

José, el guapo

Según han recabado los testimonios familiares, José Lobeira Rodríguez, “Joseillo”, era “un tipo guapo, con buena presencia, que arrasaba en el universo femenino, pero su vida fue muy jodida”. También marinero y fogonero, José se unió a Gerardo en Pasajes. Al inicio de la Guerra Civil, siguiendo los pasos de su hermano, se presentó como voluntario en la Marina de Guerra Vasca, en la que se le asignó como destino el dragaminas D-12, que estuvo a punto de hundirse debido a los efectos de una mina que impactó muy cerca del buque. Del D-12 pasó a outro dragaminas, el D-9, con el que participó en la evacuación de civiles de la villa de Lekeitio, un día antes de que fuese ocupada por los franquistas, salvando así numerosas vidas.

Cuando todo el territorio vasco fue tomado por los “nacionales”, su nuevo barco decide poner rumbo a Santander, para continuar con la misión de desactivar minas en el mar.

José, en uno de los buques en que se embarcó / AFL

A continuación embarca en el D-19 y, cuando las tropas franquistas acaparan todo el frente norte peninsular, este buque navega hacia La Pallice (sur de Francia) quedando finalmente internado en Rochefort el resto de la guerra mientras, en España, era declarado fugado y en rebeldía por el nuevo Gobierno español. De hecho, en un informe de la época hallado en la alcaldía de Marín, figura que «sustentaba ideología marxista», y que había estado afiliado a la CNT (en realiad su sindicato era la UGT).

Junto a sus hermanos, regresó a España por Catalunya, ingresando, al igual que Gerardo, en el Cuerpo de Carabineros. Al finalizar la guerra civil, cruza a pie la frontera a Francia por los Pirineos, y entra como preso en el campo de concentración de Bram-Aude, que como todos los campos de refugiados, se encontraba en unas condiciones pésimas. Aún pasarían unos cuantos años más después del fin de la Segunda Guerra Mundial para que pudiese regresar a Loira, donde falleció el 16 de noviembre de 1982. José consiguió, de alguna manera, rehacer su vida, pero al igual que para el resto de la familia, ya nada fue como antes. No podía ser.

Manuel, el indesctructible

Alistado voluntario, como no podía ser de otra manera, en la Marina de Guerra Vasca, Manuel Lobeira estuvo a punto de perder la vida en varias ocasiones, pero consiguió zafarse de todas. Sus destinos marinos fueron, en principio, buques dragaminas. Ya cuando estaba embarcado en el D-18, el destructor “Císcar” impactó, accidentalmente, con el buque, hundiéndolo sin querer. Manuel se salvó tirándose al mar y nadando hasta tierra.

A bordo del D-14, su siguiente destino, el 13 de junio de 1937 un avión de la Legión Cóndor lo bombardea y hunde en Portugalete. Manuel salta del barco a tiempo y vuelve a salvar a vida para acto seguido embarcar en otro dragaminas, el D-13.

Manuel embarcado / AFL

Ya en La Rochele regresa, con sus hermanos, a España, asignándosele misión como tripulante del guardacostas V-14, primero desde Cartagena, y después desde Barcelona, realizando labores de escolta del tráfico marítimo. Pero el 4 de febrero de 1938 dos aviones alemanes atacan el V-14 causando cuatro bajas. Obviamente, Manuel no estaba entre ellas. Poco más de un mes depués, el V-14, atracado en el puerto de Barcelona, sufre un nuevo bombardeo, cuyo balance fue de un muerto y varios heridos. ¿Y Manuel? Ileso.

En el verano de 1938, este tercer Lobeira Manuel fue destinado al destructor “José Luís Díez”, que se encontraba en reparaciones en el puerto francés de Le Havre. Ante la amenza inminente, el buque se hace al mar y, atravesando el estrecho de Gibraltar, es detectado y cañoneado por la flota franquista en la madrugada del 27 de agosto de 1938. El buque recibe 47 impactos perforantes y está a punto de hundirse. El resultado: 31 muertos y 9 heridos. Y a pesar del ataque, el barco consigue atracar en Gibraltar (de dominio británico) salvando así la embarcación y las vidas del resto de supervivientes, entre ellos un Manuel... ileso.

Manuel consiguió huir de un campo de concentración en el Sáhara, se refugió primero en Francia para, después, asentarse, hasta el fin de sus días, en México (Veracruz)

El 30 de diciembre de 1938, el “José Luís Díez” intenta zarpar de Gibraltar, y nuevamente es víctima de un cañoneado que produce varios muertos y heridos... Pero Manuel, milagrosamente ileso, junto a otros supervivientes de la dotación del barco, consiguen ser trasportados por los británicos hasta Almería y, de allí, a Cartagena, donde son recibidos como héroes y condecorados por su valor.

Pero poco durará la alegría porque, el 7 de marzo de 1939, la base naval de Cartagena es bombardeada. La guerra estaba a punto de finiquitar y ya estaba bien claro quienes, desgraciadamente, la iban a ganar. De manera que, con lo que quedaba de la flota republicana, el buque zarpa de Cartagena y pone rumbo a Túnez (Bizerta), donde los tripulantes huidos, tras desembarcar son conducidos al campo de concentración de Meheri-Zebbeus, en pleno desierto del Sáhara, en el que padecen unas condicións extremas, empezando por el sofocante calor diurno y la escasez de agua: habían ido a parar a un auténtico infierno. Muchos compañeros de Manuel, presos en el mismo campo, fallecieron deshidratados, víctimas de las altas temperaturas, o por intento de evasión, pero Manuel resiste, y su gran mérito estribó en que se negó a volver a España, rechazando los reiterados ofrecimientos de las autoridades españolas y francesas para que lo hiciese, prometiéndole perdón y libertad a cambio de firmar su adhesión al franquismo. Manuel no firmó, en contra de la mayoría de sus compañeros, que sí hicieron.

Como era de esperar, la fuga formaba parte de los pensamientos de Manuel durante cada día en que permaneció preso en el Sáhara. Terminó por conseguirlo y, además (“la lucha continúa”), como espía al servicio de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Presos en un campo de concentración en el Sahara. Entre ellos, Manuel (S.I.) / AFL

Pero surgió otra contrariedad. En plena disputa por el dominio de África entre los ejércitos de los generales Rommel (Alemania) y Montgomery (Inglaterra), el gallego fue capturado por los italianos, aunque, a punto de ser fusilado, logró fugarse de nuevo.

Finalmente, y después de vicisitudes diversas, acaba consiguiendo el estatus de refugiado político, primero en Francia (temporal) y finalmente definitivo en México, desde 1958. Manuel Lobeira Rodríguez, asentado en Veracruz, casado y con dos hijas, pudo volver á Galicia en 1977, a consecuencia de la promulgación de Ley de Amnistía. Sobre él habían pesado numerosos cargos, “segundo puidemos comprobar no arquivo do CDMH de Salamanca”, informa su sobrino Bieito.

Antonio, el «desaparecido»

Afiliado al sindicato El Avance Marino, en la órbita de la anarquista CNT, su trayectoria, en los inicios de la guerra, es paralela a las de sus tres hermanos. A Antonio, también alistado en la Marina de Guerra Vasca, le fue asignado el dragaminas D-6, buque a bordo del cual intervino en operaciones de tráfico de armas en alta mar en aguas jurisdiccionales de Bélgica (Mar del Norte), al servicio del Gobierno vasco.

Las cenizas de Antonio yacen en una fosa común del cementerio de Cervera (Lleida) que se encuentran en proceso de exhumación y análisis de ADN

También regresó a España por Catalunya, ingresando en el Cuerpo de Carabineros, en su caso incorporado a la 56 Brigada Mixta de Infantería de Marina que combatió en la célebre batalla del Segre. Después de diversas vicisitudes, falleció en combate el 9 de noviembre de 1938 por “impacto de bala penetrante en el abdomen”, según se lee en el certificado de defunción: tenía 22 anos.

Su cuerpo se enterró en una fosa común del cementerio de Cervera (Lleida). Aguardando precisamente estos días la exhumación de sus restos mortales (en un espacio ya confirmado), algunos familiares han cedido a los investigadores muestras de su ADN que pudieran posibilitar la identificación con garantías de sus cenizas, con la lógica perspectiva de traerlas a Galicia y sepultarlas en su Loira natal.

Consuelo Lobeira, a los 18 años, todavía en Francia / AFL