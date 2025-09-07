«Tenemos mapas de la Luna, pero desconocemos el océano profundo»

Su trayectoria de referencia internacional en los estudios de fondos marinos le valió ser finalista en los recientes Premios Alumni de la UVigo, donde se licenció en Ciencias del Mar en 2013 y con la que le ha encantado «reconectar». Continuó su formación en Francia y, desde hace seis años, trabaja en el Centro de Ciencias Ambientales Marinas (MARUM) de la Universidad de Bremen. Además de ser su vicedirectora, Elda Miramontes (Pontedeume, 1990) lidera el grupo de Sedimentología y el año que viene dirigirá una campaña en las Rías Altas sobre contaminación de microplásticos. Será la primera en nuestra comunidad, aunque en su currículo ya suma unas cuantas por diferentes partes del planeta. Las más recientes, en Mauritania y en el norte del Atlántico, donde además se estrenó como jefa de expedición. «La idea es contactar con gente de Galicia y ojalá podamos seguir trabajando juntos en el futuro», confía.

Su grupo en el MARUM busca entender cómo se transportan las partículas, normalmente, a partir de los doscientos metros, pero en ocasiones también en zonas más costeras. «Tenemos imágenes preciosas y mapas de la Luna o de Marte, pero desconocemos el océano profundo. Hay muchas zonas a las que nunca se ha ido en barco y cada vez que trabajamos en una de ellas descubrimos cosas nuevas. Es una pasada», celebra.

Además de realizar batimetrías para conocer los fondos, durante sus campañas miden las corrientes o dejan instrumentos fondeados durante días, semanas e incluso meses: «De esta forma, podemos saber cuándo y cómo llegan las partículas, de qué tipo son y dónde se acumulan. Nuestros estudios son, sobre todo, de ciencia básica y trabajamos mucho con biólogos para entender cómo se transporta la materia orgánica que se produce en la superficie del mar. En los últimos años también hemos empezado a investigar los plásticos como parte del sedimento. Es muy importante saber dónde acaban acumulándose para después poder predecir qué zonas estarán más afectadas por esta contaminación».

Elda también participa en un gran proyecto que involucra a todo el MARUM y que está focalizado en el ciclo del carbono. «Los océanos son una de las zonas del planeta que más CO2 están acumulando. Los organismos lo usan para construir sus cuerpos y, cuando mueren, una parte se degrada y otra se queda como materia orgánica en el agua y puede llegar al sedimento y quedar atrapada a largo plazo. Nuestros esfuerzos se dirigen a entender cómo ocurre ese transporte hasta el océano profundo», detalla.

Imagen del fondo oceánico a 450 metros de profundidad obtenida por un robot del MARUM. / MARUM − Zentrum für Marine Umweltwissenschaften

Por eso, la investigadora participó a principios de año en una campaña en Mauritania, una zona de grandes afloramientos de aguas profundas. «También es muy interesante porque se producen y se propagan olas que rompen en el fondo, entre 200 y 400 metros. E investigamos estos procesos porque mueven el sedimento y la materia orgánica», explica la oceanógrafa.

Meses después, en mayo, y también dentro del proyecto sobre el carbono, Elda lideraba por primera vez una campaña, esta vez, en el Atlántico norte, entre Irlanda e Islandia, y a bordo del Maria S. Merian, uno de los grandes y más modernos buques de la flota de investigación alemana. «Tuvimos mucha suerte con el tiempo, porque en esa zona puede haber olas de más de 6 y hasta 8 metros. Pero al pasar por delante de Galicia, porque partimos de Málaga, todo el mundo se puso un poco malo porque ahí sí cogimos oleaje», desvela entre risas.

El próximo enero regresará para poner en marcha una expedición que arrancará en las rías de Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña, continuará en la plataforma continental y después en el océano profundo para analizar el transporte de microplásticos desde los ríos y su contribución al carbono.

Equipo científico de la campaña liderada por Elda en el Atlántico norte a bordo del buque alemán Maria S. Merian. / Carolin Brendel

«Galicia es un buen lugar para estos estudios porque tienes todos estos sistemas a escala más pequeña y asequible. Y además tenemos oleaje y corrientes oceánicas. Se piensa que toda esta contaminación acaba en el océano profundo, pero todavía no se sabe muy bien si lo hace a largo plazo y cuánta se queda por el camino. Lo que vamos a hacer es intentar responder a estas preguntas. A principios de 2026 recogeremos muestras en los ríos y la zona costera, en verano iremos a las rías y después haremos una campaña oceánica con un buque alemán», detalla.

Como investigadora del MARUM, Elda, que también es profesora en la Facultad de Geociencias, tiene acceso a tecnología puntera. «Es un privilegio para cualquier oceanógrafo. El centro cuenta con dos robots submarinos que pueden alcanzar los 5.000 metros y hay pocos en todo el mundo. Y también disponemos de un sistema desarrollado en el propio instituto para hacer sondeos en el océano profundo hasta 200 metros», subraya.

«Otra cosa muy interesante es que en el mismo campus y en su entorno también hay otros centros con los que colaboramos mucho como el Max Planck de Microbiología Marina, o el Alfred Wegener para la investigación polar alemana. Hay una dinámica de trabajo conjunto muy importante y además en Bremen también está el Instituto Fraunhofer, que hace I+D más aplicado, y empresas como Airbus y OHB», destaca.

Por esas casualidades de la vida, Elda empezó a estudiar alemán de niña, ya como universitaria cursó su cuarto año de carrera en Kiel, donde conoció a su pareja, Martin, y cuando llegó a Bremen en 2019 ya tenía un buen nivel con el idioma.

«Es una ciudad cómoda y muy agradable para vivir y trabajar. Se puede ir en bici a todas partes, nada que ver con las cuestas de Vigo» añade entre risas. Sí echa en falta el mar: «En la Edad Media, la ciudad tenía un puerto muy importante y una gran actividad económica en torno al transporte marítimo. Pero, con el tiempo, cuando los barcos se hicieron más grandes ya no podían llegar hasta aquí y construyeron otro puerto a la salida del estuario en Bremerhaven, en el Mar del Norte. Está a unos 40 minutos. Aquí tenemos el río, pero no es lo mismo». Por suerte, su próxima campaña científica le permitirá volver a disfrutar de las vistas a las rías y el Atlántico el año que viene: «Galicia sigue en mi corazón, no se puede comparar».