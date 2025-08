Pilar Amaro, jefa de obra en tierra; campeona en el mar

Pilar tiene dos vidas. Una está a pie de obra, donde esta ingeniera de Caminos se encarga cada día de que la construcción o la rehabilitación en la que está inmersa avance a buen ritmo. La otra, en el mar, donde la Pilar regatista entrena duramente y participa en algunas de las travesías más importantes del mundo.

Lo excepcional es que esta viguesa se entrega a ambas vidas con idéntica pasión y ha logrado que una se alimente de la otra y se enriquezcan mutuamente. La constancia, la capacidad de trabajar en equipo, de resolver imprevistos, conocer los puntos fuertes de cada uno, la resiliencia, la fuerza… Y nunca rendirse. Todas las herramientas que utiliza para dominar el mar son las mismas que la ayudaron a alcanzar sus metas y superar las dificultades del déficit de atención (TDAH) que tiene y son las que, ahora, sigue aplicando como ingeniera logrando magníficos resultados.

Pilar Amaro (Vigo, 1995) acaba de proclamarse campeona junto a su equipo en el Campeonato del Mundo de J70 en la categoría Mixto Plus, celebrado en el italiano Lago de Garda. Reside en Menorca, donde se mudó para su primer trabajo tras graduarse y ha ido encadenando una obra tras otra. Pero siempre que puede regresa a su Vigo natal, donde pretende volver en el futuro.

En el Club Náutico de Vigo, que es el suyo, recuerda sus inicios, cuando a los 11 años se apuntó a un cursillo de vela y, desde entonces, la afición se convirtió en una parte esencial de su existencia. “En mi casa no había ninguna tradición náutica. Mi madre es abogada; mi padre, biólogo. Nunca tuvimos barco ni nada por el estilo pero a mí desde pequeña me encantaba todo lo relacionado con el mar y en cuanto probé la vela me enganchó”, relata.

De cadete, la joven fue pasando por las distintas categorías: 420, Vaurien y 470. “Entrenaba todos los fines de semana y todos los periodos de vacaciones y mis amigas eran las de la vela; mi vida eran las regatas y disfrutaba muchísimo; en ningún momento sentí que me estuviera perdiendo nada o renunciando a otras cosas de una chavala de mi edad”, asegura.

Pilar Amaro en una regata / Cedida

Pilar afirma que no era muy buena estudiante. “Por el tema del TDAH me costaba la parte de memorizar y necesitaba mucho más tiempo que otros estudiantes para desarrollar los exámenes; sin embargo, siempre se me dieron muy bien las matemáticas y la física”. La viguesa agradece que siempre contó con el apoyo de sus padres “que estuvieron muy pendientes y me ayudaron mucho”. Además, buscaron para ella colegios pequeños en los que pudiera tener una educación más individualizada, en su caso el Niño Jesús de Praga.

En ningún momento se planteó la dedicación exclusiva a la vela, ya que asegura que para las mujeres es especialmente complejo y siempre tuvo clara la necesidad de “tener un plan B”. Así que cuando llegó el momento de elegir qué carrera estudiar optó por una relacionada en cierto sentido con su gran vocación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. “Como me gusta tanto el mar y por mi experiencia como regatista, pensaba que me podría dar una visión diferente en la parte de Puertos”, justifica.

Estudió en A Coruña, donde siguió entrenando y compitiendo. “Durante la universidad sí que me perdí algunas cosas, como irme de Erasmus, pero me compensaba igualmente”, afirma.

La carrera fue dura, una larga y compleja travesía de ocho años, pero la viguesa llegó a buen puerto con esa constancia y “cabezonería” que la caracteriza. “Empezamos 80 estudiantes y acabamos solo 13; es duro para todos, para mí quizás un poco más, pero si te empeñas lo consigues”, opina. Pero además, fue capaz de compaginar los estudios con pequeños trabajos -desde monitora de vela a azafata o cajera- para colaborar económicamente en su formación.

Nada más terminar, en seguida le ofrecieron trabajo en una empresa coruñesa que tenía una obra pública en Menorca. “En principio era solo para esa obra, pero fui encadenando una tras otra y ya llevo tres años allí”, explica.

Pilar Amaro a pie de obra / Cedida

Pilar es jefa de obra y en estos momentos trabaja en la rehabilitación de un cuartel militar del siglo XVIII. Cuenta con entusiasmo su labor y es que, confiesa, “me encanta estar en la obra y me apasiona resolver problemas”. El machismo en este sector es una realidad, aunque la ingeniera asegura que ya se percibe un cambio. “Aún es habitual que al verme insistan en que quieren hablar con ‘el jefe de obra’, pero cada vez noto que los obreros jóvenes, tanto españoles como extranjeros, son más abiertos y respetuosos”.

La viguesa asegura que las dificultades para construir en una isla como Menorca son muchas pero, lejos de quejarse, valora sus ventajas. “En una isla hay que planificar todo con meses de antelación para no quedarte sin materiales; es un reto continuo. Mi idea en un tiempo es regresar a Galicia, pero aún me queda mucho que aprender y estoy segura de que esta experiencia va a ser muy buena”.

Pilar Amaro en una obra de construcción / Cedida

Y, por supuesto, como las dos vidas de Pilar son inseparables, en Menorca enseguida buscó nuevos compañeros de vela. “Allí comencé a navegar en snipe y casi todos los fines de semana tenemos alguna competición”.

Su pareja es regatista profesional y siempre que pueden navegan juntos. Con él compartió el triunfo del Mundial Mixto en Italia. “Como él pasa mucho tiempo fuera de casa, montamos un equipo para poder hacer lo que más nos gusta juntos. Además, tenemos otros dos vigueses en el equipo y con el resto he navegado muchos años. Creo que ese buen rollo entre todos nosotros ha sido clave para que funcionáramos tan bien y lográramos ganar”, asegura Pilar. Su próximo objetivo es revalidar el título en el Mundial Mixto de Copenhague el año que viene y también apuestan por el J70 Mundial Absoluto.

Las pioneras: Chojnowska, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario a vela

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. / FDV

En 1978, mientras el mundo aún se acostumbraba a ver mujeres al timón, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario a vela. Ingeniera naval de formación y regatista por vocación, partió desde Canarias en marzo de 1976 a bordo del Mazurek, un velero de 9,5 metros diseñado por su marido. Durante 401 días, recorrió más de 31.000 millas náuticas enfrentándose a tormentas, averías y una soledad oceánica que ponía a prueba el cuerpo y el carácter.

Nacida en Polonia en 1936, su hazaña apenas trascendió fuera del bloque soviético, pero su nombre debería figurar junto al de las grandes leyendas náuticas. No buscaba fama, sino demostrar que una mujer podía conquistar los mismos desafíos que los hombres, incluso en un mundo tan exigente como el de la vela oceánica.

Krystyna no solo navegó los mares: abrió una ruta para muchas otras mujeres que hoy compiten en las regatas más duras del planeta. Falleció en 2021, discretamente, como vivió.