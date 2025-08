Castelao: unha achega ao artista autodidacta

En 1908, cando Alfonso Daniel Rodríguez Castelao expuxo as súas primeiras caricaturas en Madrid, onde participou no II e III Salón Nacional de Humoristas e comezou a colaborar como ilustrador nas revistas Vida Gallega e El Cuento Semanal, escribiulle unha carta ao seu pai na que lle confesaba que se sentía «artista antes que nada», e que o seu verdadeiro desexo era «vivir da arte».

A caricatura foi unha disciplina que coñeceu durante a súa infancia en Arxentina, nomeadamente a través dos traballos que José María Cao Luaces publicaba na revista Caras y caretas. Pero cando comezou a prodigar o seu talento neste ámbito foi nos seus tempos de estudante en Santiago e, de xeito semiprofesional, a partir da súa chegada a Pontevedra, debuxando tanto aos seus amigos como aos persoeiros da súa época na capital do Lérez, que foron plasmados en numerosas caricaturas nas que se percibe a súa persoal concepción deste medio gráfico.

Porén, «a Castelao —escribe Paula Pita Galán, doutora en Historia da Arte pola universidade compostelá— non lle interesaba a caricatura como mofa e esaxeración dos defectos físicos dos retratados» pois, como explicou nas súas conferencias, «a vantaxe desta técnica residía en que permitía, mediante a selección e síntese de rasgos e xestos, reflectir o carácter do personaxe, a súa esencia. Velaí que todo: homes, animais, obxectos e paisaxes puideran ter a súa propia caricatura». «Na súa opinión —explica Pita Galán— a caricatura nutríase da verdade e debía resultar verdadeira, o cal convertía forzosamente ao caricaturista nun artista consciente que, asemade, debía producir unha arte útil; capaz de modificar os sentimientos, para ben». De feito, «un dos méritos de Castelao —conclúe a doutora— reside na súa habilidade á hora de captar a psicoloxía dos representados mediante o trazo veloz e sintético dos seus debuxos, e na súa capacidade para comunicarse co espectador. Tamén na humanidade coa que dotou os protagonistas das súas caricaturas de contido social e político conferiu, tanto a eles como á súa mensaxe, un carácter universal».

Na autodidacta traxectoria artística do rianxeiro houbo unha etapa prenacionalista na que, segundo subliña Carlos L. Bernárdez en Novo diálogo. Achegas á obra plástica de Castelao (Laiovento, 2025) «está mergullado nunha linguaxe de influxos modernistas e anecdotismo costumista, dos que son exemplos os óleos titulados No faetón de Rianxo a Santiago e un grupo de acuarelas de finais da primeira década dos XX e inicios da segunda, obras ben características do Castelao prenacionalista», ás que habería que engadir Camiño da festa (1908), o tríptico Unha festa na aldea (1909) ou Hai que casarse! (1912)» ademais doutras como Hache pesar! (1911) ou El hidalgo Don Tirso de Guimaraes (1913) nos que «estamos —relata o crítico e membro da Real Academia Galega das Artes— perante un Castelao moi achegado ao simbolismo e en sintonía coa pintura de Xesús Corredoyra».

«O emigrante», 1916 / Colección Afundación

O Álbum Nós

Mais sería a técnica da caricatura a elixida por Castelao para a elaboración do Álbum Nós, no que por primeira vez se serve deste medio para expresar as súas ideas políticas e condenar as inxustizas do seu tempo, facendo gala dun maxistral dominio da ironía e a sátira. A súa facilidade para o debuxo permitiralle plasmar a psicoloxía, o carácter e os sentimentos dos personaxes representados, que se convertirán, grazas á efectividade das imaxes creadas, en estereotipos da sociedade galega. «A diferenza dos debuxos do Álbum Nós fronte aos traballos precedentes do artista —afirma Paula Pita— reside no abandono do costumismo idealista e amable en favor do activismo político e a crítica social». Neste senso, Carlos L. Bernárdez sinala que será en Nós cando o rianxeiro «realiza unha obra coa que abre unha liña claramente social, marcadamente crítica e cunha estética que conecta coas correntes realistas, mantendo as sutilezas modernistas características da linguaxe plástica que o autor fora elaborando desde inicios da década dos dez, e que o seu amigo o pintor Bello Piñeiro definía á perfección en 1922 cando afirmaba que o seu estilo tiña «una filiación que lo refiere a los modernos dibujos alemanes del «silicisimus» y, sobre todo, a los maestros del apogeo de la estampa japonesa».

O galeguismo e a implicación política de Castelao afloran, definitivamente, neste Álbum Nós, constituído por unha colección de gravados realizados entre 1916 e 1918 nos que se denuncian a penuria e o drama do pobo galego. «O álbum —di Paula Pita— concebiuse como unha chamada de atención á burguesía –clase á que el mesmo pertencía– sobre a penuria e marxinación que padecía boa parte do pobo galego, e que, ao seu entender, era o reflexo de Galicia e da sua situación respecto ao resto de España».

«Os cegos aínda viven da caridade», do álbum «Nós» / Museo de Pontevedra

A primeira exposición do Álbum tivo lugar na Coruña o 2 de marzo de 1920, suscitando tal interese que ese mesmo ano puido contemplarse posteriormente en Madrid e Ourense, cun éxito que promoveu a súa itinerancia por distintas localidades galegas ata 1924, dando lugar, en paralelo, á celebración de conferencias e actos tanto culturais como políticos.

Con Nós, Castelao quería realizar tamén unha publicación de gran calidade do álbum, obxectivo que non conseguiría ata 1931 cando foi acollido pola imprenta madrileña Hauser y Menet, unha das mellores de España e Europa especializada no gravado. Enigmáticamente, os debuxos do Álbum Nós, aqueles que compoñían a mostra itinerante, estiveron en paradeiro descoñecido ata que Xosé Manuel Castaño e Ángeles Tilve, comisarios da exposición Meu Pontevedra! no Museo de Pontevedra (2016) localizaron os orixinais, que puideron por fin contemplarse despois de 85 anos.

«Os debuxos de Nós —considera Paula Pita— encandilan polos matices que presentan respecto das estampas: as veladuras de tinta, a sutileza dos detalles dos planos máis alonxados do espectador, a presenza de líñas en cór que resaltan os contornos, ou a caligrafía informal dos textos que os acompañan e dan título ás láminas... Esas pegadas da man do autor confiren ao álbum unha vitalidade acorde coa universalidade e actualidade dos temas tratados: a pobreza, a fame, a enfermidade, a infancia, a emigración, o fracaso, a explotación, a desigualdadade, os abusos de poder ou a indefensión dos desfavorecidos».

«O Álbum Nós —destaca Bernárdez— produciu dúas retóricas principais. Por unha banda, formulaba unha alianza entre o mundo intelectual galeguista e o mundo popular, da que resultaba unha imaxe coreográfica das clases traballadoras (labregos e mariñeiros), como protagonistas do novo proxecto de hexemonía política. De aí o ton case épico das imaxes. E por outra banda, a consigna programática de presentar o horror, a miseria e a explotación levaba a mostrar a indignidade das condicions en que as camadas populares galegas vivían».

Despois de Nós

Após o Álbum Nós, a obra plástica de Castelao emana dun contexto sociopolítico axitado, co estalido da Guerra Civil e o exilio, xérmolo dos álbumes Galicia mártir, Atila en Galicia e Milicianos. «Galicia, mártir e Atila en Galicia —explica Bernárdez— son obras dunha grande intensidade inpiradas polo terror fascista e o sufrimento que este causou. Nestes debuxos, Castelao atende máis que en obras anteriores ao claroescuro, con textos moi breves —abondan tres palabras para significar e destacar a escena debuxada— cunha influencia expresionista, mais dun expresionismo matizado, sutil que, como sinala atinadamente Siro López, oscila nos elementos referenciais entre a obra gráfica de Goya, a pintura flamenga e até a alemá das primeiras décadas do seculo XX, que xa influíra nel anteriormente e que tivo ocasión de coñecer de primeira man nos anos vinte». En canto a Milicianos, que se edita en Nova York en 1938, é formalmente diferente destes dous álbums anteriores, pois «ten infuencias do realismo social propugnado polas publicaciós comunistas e da fotografía documental, e mantén afinidades co traballo do pintor Arturo Souto, con quen comparte labores de axitación e propaganda dende o exilio». A obra plástica de Castelao nesta etapa péchase cos debuxos de negros, xa tratados na anterior entrega de Cousas de Daniel.

«Arriba os probes do mundo», de «Galicia, mártir» / Museo de Pontevedra

Puidera ter sido Castelao un creador de referencia nas artes plásticas galegas, de non tropezar con tan desgrazada sucesión de episodios históricos?, voltamos preguntar. En realidade, calquera resposta é pura especulación, por no dicir ficción. Pero o que si é certo, e así o destaca Bernárdez, é que no eido das artes plásticas, «o traballo de Castelao, superador do anecdotismo da súa da xeración, serviu de ponte coa xeración seguinte, a de Os Novos (Maside, Colmeiro, Torres, Souto, Laxeiro, Suárez Couto, Virixilio Branco e Seoane). Un conxunto de artistas que levaron este proceso a un novo paso e enriqueceron a pintura galega con influxos de diferentes vangardas, que en xeral van ligados a un forte compromiso social que marcaría a evolución da arte galega durante décadas».

Dende logo, fose por vontade propia, polos acontecementos que lle tocou vivir ou polo seu compromiso e entrega absoluta á causa da república, da democracia e do galeguismo, Castelao non puido conseguir «vivir da arte», como lle fixera saber ao seu pai, mais, paradoxalmente, esa arte de seu ergueuse nunha nova fonte non só da plástica galega da seguinte xeración a súa, senón tamén da de hoxe e, quen sabe, quizais tamén das xeracions artísticas da Galicia do futuro.