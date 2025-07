Una vida escrita en metal

En las navidades y cumpleaños de la infancia de Soledad, su deseo siempre era el mismo: pinturas y acuarelas. Sus padres se las regalaban encantados y admiraban su talento precoz, pero cuando la joven creció y pidió estudiar Bellas Artes… la cosa ya no fue tan fácil.

Soledad Penalta (Noia, 1943) es una de las escultoras más prestigiosas de Galicia. Primera mujer numeraria en la Sección de Escultura de la Real Academia Galega de Belas Artes, comenzó con la cerámica, pero sus trabajos más reconocidos —muchos de ellos en espacios públicos— son los realizados con metal, hierro y acero. A sus 82 años conserva una envidiable vitalidad y lamenta que ahora no puede fundir por problemas de salud —acarreados tras años aspirando las sustancias nocivas— pero sigue diseñando piezas y está deseando regresar a su taller.

Los padres de Soledad tenían una formación poco habitual para la época: su madre, Manuela Lorenzo, iba a estudiar Farmacia pero, al cerrarse la facultad al estallar la guerra, decidió opositar y logró el puesto de secretaria del ayuntamiento de Lousame, donde desarrolló casi toda su vida laboral. Su padre, Alfredo Penalta, era farmacéutico y regentaba la farmacia del pueblo. “Me gustaba verle preparar las fórmulas magistrales y hacer las píldoras y, sobre todo, recuerdo que me encantaba ayudarle a cambiar el agua a las babosas de río que se usaban para diversas enfermedades”, recuerda. Cuando la niña salía de la escuela volvía corriendo a su casa —en la calle Escultor Ferreiro, todo un augurio— y se ponía a pintar en la terraza. “Era tímida y solitaria, pero también cogía la bici y me iba a la playa sin permiso de mis padres. De hecho, aprendí a nadar y mi madre ni lo sabía”, relata riendo.

El bachillerato lo estudió interna en Santiago y, al terminar, sus padres no la dejaron ir a Madrid, donde quería estudiar Bellas Artes. “Se empeñaron en que me matriculara en Farmacia. Me sentía muy presionada, me hicieron mucho chantaje emocional y de verdad que lo intenté, pero esa no era mi vocación y a los dos años les dije que lo dejaba porque me resultaba realmente insoportable”, recuerda la escultora. Se matriculó después en Filosofía y Letras pero, antes de terminar, se enamoró de Leopoldo García, que estudiaba Medicina, y en cuanto este finalizó la carrera se casaron y la pareja se instaló en Santa Marta de Ortigueira, primer destino del joven doctor.

Dos fotos de Soledad Penalta de joven. / Iago López/Roller Agencia

Tras un tiempo en Santa Marta, Leopoldo consiguió plaza en Barcelona y sería allí donde Soledad, por fin, pudo comenzar a desarrollar su verdadero talento. “Por primera vez pude asistir a un curso de cerámica y en seguida vi que las tres dimensiones eran lo mío”, apunta. Nacieron sus hijos —Marisol y Xurxo— pero, con el apoyo incondicional de su marido, Soledad siguió formándose con diversos artistas por toda Cataluña, entre ellos el prestigioso centro cerámico de La Bisbal, en Gerona. Tras cinco años en la ciudad condal, la familia regresó a A Coruña, donde Leopoldo inauguraría la especialidad de gastroenterología infantil, de la que hoy es todo un referente.

“Al instalarnos de nuevo en Galicia contaba con más apoyo familiar, tanto personal como económico, y decidí montar mi propio taller, para el que encargué varios tornos y construí un horno”, describe la artista. Además, consiguió una beca de la Xunta con la que fue a formarse a Faenza, ciudad del norte de Italia, donde profundizó en diversas técnicas alrededor de esta disciplina.

En 1989 la carrera de Leopoldo llevó a la familia a Estados Unidos, donde el doctor desarrollaría un proyecto pionero sobre cronobiología en la Universidad de Minnesota y, después, en Pittsburg. La escultora no desaprovechó la ocasión: “Me presenté al departamento de Escultura y me acogieron como artista invitada. Me llevaron a la fundición y el decano me animó, ya que estaba en un país diferente, a dar un giro a mi carrera. Nunca había probado estas herramientas ni materiales, pero acepté el reto y fue una gran decisión porque, aunque era muy duro, me enamoré totalmente de esta disciplina y, a partir de entonces, abandoné por completo la cerámica”, explica.

Cuando en 1992 la artista regresó a Galicia, lo primero que hizo fue construir un horno para fundir. “En aquellos momentos el astillero Astano, de Ferrol, estaba desmantelándose y aproveché para comprarles aperos de fundición que son una maravilla”.

Entre las obras que Penalta realizó en esta etapa están algunas tan conocidas como “Los Guardianes” del Parque Escultórico de la Torre de Hércules o la pieza de gran formato que destaca en la península de Santa Marta, en Baiona. “Disfruto mucho el proceso de estudiar el espacio donde va a ir ubicada una obra, analizar la escala y lograr que se incorpore a ese espacio… Nunca acabaría una pieza, pero es importante saber cuándo parar y, una vez finalizadas, muchas prefiero no volver a verlas”, explica.

El machismo es otro elemento con el que la escultora está más que acostumbrada a lidiar: “Éramos poquísimas las mujeres que fundíamos en hierro y me encontré con muchas actitudes machistas, de la gente en general, incluso de personas con excelente formación, pero también surgen enemigos entre los propios compañeros”, lamenta.

Con el cambio de siglo, Penalta se hizo habitual en el Salón D'Automme-Grand Palais Champs Élysées, con obras seleccionadas entre 2008 y 2018. Además, participó como artista invitada en numerosas exposiciones por todo el mundo, desde El Cairo a Tel Aviv, pasando por Tokio, Sao Paulo o Chipre.

Sin embargo, la pasión de Soledad sufrió un freno inesperado. “Los productos que se utilizan en la fundición comenzaron a afectarme y, tras sufrir un cáncer de garganta, me recomendaron no continuar con ello. Opté entonces por la soldadura… de algo hay que irse”, comenta con resignación. Además, el covid atacó con fuerza a la artista y a ello se unió un ictus que le afectó a los pulmones y el corazón. A pesar de todo, Soledad no ha dejado de trabajar en ningún momento, haciendo ilustraciones o pequeñas piezas, pero confiesa que echa de menos la fundición. “Me dicen que pinte, que vuelva a la cerámica, pero es que yo expreso mis emociones de otra manera”, justifica la escultora, cuya escritura en acero es una de las características más reconocibles de su obra.

La escultora, en su casa / Iago López/Roller Agencia

En el año 2018 Soledad fue nombrada académica numeraria de la Real Academia Galega de Belas Artes en la sección de escultura, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto, y participa en los plenos de la institución con la intención “no solo de figurar, sino de aportar alguna mejora”.

Entre los reconocimientos a su trayectoria, en 2019 le otorgaron el Premio da Cultura Galega en Belas Artes y el Premio da Crítica de Galicia, en la modalidad de artes plásticas, que recibió con mucha alegría.

La artista acaba de realizar la portada del libro “Compostela”, recién presentado, y está pendiente de que una obra suya se instale en la Bienal de Pontevedra. Mientras, disfruta de su familia, acude a menudo a exposiciones y conferencias y se relaja cortando la hierba del jardín. Su hijo, Xurxo, heredó su vocación artística; a él sí que le brindaron sus padres todas las facilidades para estudiar Bellas Artes y es un reconocido ilustrador a nivel internacional. Su hija optó por las Relaciones Internacionales y le dio un nieto que ahora tiene 22 años y al que Soledad admira por sus dotes tecnológicas. Pero su gran deseo es recuperar las fuerzas y volver al taller: su amado espacio de vida y creación.

Las pioneras: Camille Claudel, la escultora que desafió al genio





Camille Claudel. / FDV

Camille Claudel (1864–1943) fue una escultora francesa pionera, cuyo talento deslumbrante se abrió paso en el París del siglo XIX, en un entorno artístico dominado por hombres. Fue alumna, colaboradora y amante de Auguste Rodin, pero desarrolló una voz propia, intensa y emocional, como reflejan obras clave como «Sakountala» o «La edad madura».

Su escultura abordaba temas como la pasión, el abandono o la locura, anticipando quizá su propio destino. A pesar de su brillante carrera, Claudel fue internada en un manicomio durante los últimos 30 años de su vida, olvidada por su familia y por el mundo del arte.

Durante décadas su obra fue eclipsada por la figura de Rodin, pero en los últimos años ha sido redescubierta y valorada como una de las grandes escultoras del simbolismo europeo.