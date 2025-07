Los secretos de la arcilla

La alfarería es tan antigua como la propia historia de la humanidad. Cuando el ser humano necesitó recipientes o elementos de adorno personal, lo primero que utilizó fue el barro. La cerámica siempre ha estado ahí pero en los últimos años ha experimentado un auge que no para de aumentar. Lo sabe bien Nuria Figueiredo, que comprueba desde su taller en Pontevedra, Casa Chamota, cómo se llenan las clases que imparte y que el interés por esta artesanía sigue creciendo. Más aún teniendo como maestra a Nuria, cuyas piezas se exponen en galerías y museos y ganan premios.

Nacida en Ourense en 1986, Nuria explica que ya desde niña le gustaban las artes plásticas. “Mis juegos favoritos eran pintar, dibujar, hacer libritos o figuras con plastilina; luego pude estudiar Bellas Artes en Pontevedra y en Bilbao, y fue ahí donde empezó mi formación más específica en cerámica”. Estuvo también en el taller de Emilia Guimeráns y en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo (EMAO) con Miguel Vázquez como profesor.

Después de codirigir La Fabriquería en Tui (2011–2013) y participar en Estudio Pacheco (2014–2018), fundó Casa Chamota, su taller en el casco antiguo de Pontevedra. Este espacio no solo acoge su práctica, también es lugar de encuentro semanal para otros artistas, donde colaboración y formación se dan la mano. “Fue a partir de mi paso por la Escuela de Artes y Oficios de Vigo cuando me vi con más experiencia y capacidad, entonces me lancé a tener mi horno y empecé a explorar el material más a fondo”, dice esta artesana cuya obra se nutre profundamente de lo gallego: naturaleza, simbolismo botánico y animal, esoterismo, memoria y misterio.

La trayectoria de Nuria abarca desde exposiciones individuales hasta su participación en la Bienal Internacional de Cerámica de Aveiro (Portugal), el Museo de Pontevedra, y la sala Afundación en A Coruña y Vigo, entre otras. En 2020, ganó el concurso Novos Valores de Pontevedra, un reconocimiento que consolidó su nombre en el circuito artístico contemporáneo.

Además de ceramista, Figueiredo es ilustradora y apasionada del mundo editorial, con varios libros publicados. También ha probado el mundo del diseño creando estampados sobre textil. Para todo ello le inspira la fotografía antigua, la naturaleza, así como todo el entorno natural, las antigüedades y el sentimiento de nostalgia. En su largo curriculum figura una instalación cerámica para la exposición colectiva «Perdona, estoy hablando» que se expuso en el Palacio Cibeles de Madrid. La obra era sobre su libro ilustrado «Pobre chico».

También la marca de ropa J. Kim le encargó una escultura para su nueva tienda en Uzbekistán. Actualmente tiene exposición en la Galería Dupla en Santiago de Compostela y, entre sus proyectos más inmediatos, veinte esculturas que presentará en la Bienal Internacional de Cerámica de Aveiro, que abre sus puertas a partir de octubre. Su trabajo puede verse en nuriafigueiredo.com