Efemérides y enigmas de Álvaro Cunqueiro en FARO

El último artículo de Cunqueiro en Faro de Vigo (25 de julio de 1980)

Celébrase hoxe a festividade da Invención do Sepulcro de Santiago Apóstol en Compostela.Dende o día de o descobrimento da Tumba Apostólica deica hoxe mesmo, milleiros de xentes cristiáns de todas as nación fixeron a pelerinaxe a Compostela, para pedirlle a Xacobe Zebedeo, discípulo do Señor Xesús, saúde física e espiritual.

Foi a de Compostela unha das grandes pelerinaxes cristiáns,e aínda o segue sendo. O camiño que ao traveso de Europa levaba os peleriños a Compostela, foi unha das grandes vías creadores da que chamamos cultura occidental.E esto é o que hoxe,en primeiro lugar,celebramos os galegos: como cristiáns, a festa do Apóstol, «o patrón sabido», aquel apóstol de quen temos a inmensa honra de ser gardadores do seu sartego. E por algo fomos escolleitos os galegos para gardalo, habitadores no extremo do mundo conocido,na Fisterra diante da inmensidade do Océano. Esteña, pois, na alma galega,en primeiro lugar,a conciencia de esta garda sacra, á que a nación galega foi fidel durante once séculos.

Quixo, nun momento dado da nosa historia contemporánea,un grupo de nobilísimos patriotas galegos,que o día do Apóstol Santiago, o 25 de xulio,fose tamén un día de exaltación da pequena patria galega, das virtudes nosas,da nosa presencia como pobo entre todos os outros pobos do mundo,e que este día se chamase Día de Galicia,e fose festa non soio dos galegos que vivimos na vella terra nai, senón de todos os galegos que andan polo mundo, levados polo triste sino da emigración. Foi entendida, por quenes crearon esta festa,como unha festa de fraternidade dos galegos, por derriba de bandeiras e opcións políticas e de calisquer outra caste.Un Día de Galicia, pra os galegos de toda ideoloxía e condición. Un día de irmandade. Porque os que o crearon, comenzaron chamándose a si mesmos «irmáns na fala», na fala galega, que é o santo e seña co que damos a coñecer a nosa condición de galegos.

Pensemos todos os galegos que este é un día pra festexar en unidade e fraternidade, non na polémica nin na división, e menos que nada na ira e na xenreira. Temos que atopar en nos mesmos aquela man de cousas na que todos os galegos estemos contentes, coincidamos no cotexo, e é esta man de cousas a que hoxe debe xunguirnos fortemente na alegría de un día festivo, un día de irmáns na casa petrucial. Hai muitos días máis ao ano pras disensións, para a variedade de opinións e de solucións, e de modelos de sociedade política, social e económica. Pro é bon,para a saúde de Galicia, que haxa un día no que Galicia esteña por derriba de todo. E este é o senso profundo que lle deron ao Día de Galicia os vellos patriotas creadores. E este é o senso que muitos quixéramos que non perdera endexamáis. Meréceo a «nai e señora», esta Galicia que aínda será máis pobre se os galegos facemos a festa dos partidos en troques de facer a festa da irmandade.

Qué Deus axude ao Señor Santiago!