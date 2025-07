¿Qué carreras universitarias pueden desaparecerpor causa de la inteligencia artificial?

La respuesta es que no lo sabemos, pero podemos sospecharlo. Hay un hecho innegable, y es que los jóvenes comienzan a elegir estudios universitarios o de formación profesional en función de esta nueva variable: el uso de la inteligencia artificial en la empresa.

Se dice que cada vez más estudiantes abandonan la universidad porque la carrera que estudian no les garantiza un puesto de trabajo, ya que la inteligencia artificial los reemplazará. Y es cierto. Pero también es importante explicar por qué.

La culpa no es de la inteligencia artificial, sino de un sistema educativo y de una universidad que no se adaptan a los nuevos tiempos. La inteligencia artificial es un recurso, no una solución. Ni mucho menos un problema. Sin embargo, ante esta situación, la universidad sigue siendo una institución que reacciona tarde y mal frente a lo que la realidad exige y ofrece de forma inmediata.

Tenemos delante una inteligencia artificial que hará prescindibles muchas actividades profesionales a las que la universidad aún sigue prestando atención como si la IA no existiera: grave error. Los alumnos, en este sentido, demuestran ser más listos, y evitan o abandonan carreras que consideran prescindibles. Aunque profesiones hay varias, vida no hay más que una. Es decisivo saber qué vamos a estudiar.

Cada poco se publican en los medios de comunicación informaciones claramente alarmistas sobre este asunto. Se anuncia el apocalipsis de los estudios universitarios y de las vocaciones académicas, y se pronostica, cada día, un nuevo fin del mundo. Sin embargo, al margen de hipérboles verosímiles y de exageraciones impostadas, también hay que prestar atención a los síntomas reales del siglo XXI, porque es innegable que, si algunas carreras no desaparecen, sí verán mermada su matrícula de forma radical.

Lo primero que debe evitarse al hablar con seriedad de estos temas es el sensacionalismo y la simplificación. Hemos leído en algún comentarista frases como «cada vez más universitarios abandonan sus carreras por culpa de la inteligencia artificial». No conviene jugar con el drama. Esta afirmación es muy generalista, y sin aportar datos concretos ni fuentes verificables, salvo testimonios individuales para promover una opinión global, el resultado no es representativo en términos estadísticos ni académicos. La opinión es el virus de la ignorancia.

Demonizar la tecnología y reducir hechos complejos, como la precariedad laboral, la mercantilización de la universidad o la banalización del conocimiento, a un solo factor (la inteligencia artificial), es un argumento intelectualmente pobre y periodísticamente discutible.

Es cierto que muchos estudiantes sienten una profunda desorientación ante el impacto de la IA. Pero lo que estas opiniones omiten es que tal desorientación no la provoca sólo esta nueva tecnología, sino la fragilidad de los modelos educativos actuales. La democracia ha fracasado en materia educativa. La ciencia, como la literatura, supera las limitaciones de la política.

La inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa un nuevo problema: la desconexión entre la universidad y el mundo laboral, especialmente en humanidades y artes. El sueño de muchos idealistas de escribir un bestseller no lo destruye el ChatGPT, sino un mercado editorial mucho más complejo, que valora más el algoritmo que el talento, y un sistema educativo que forma soñadores sin herramientas críticas ni realismo profesional. El mundo no es para los idealistas, sino para los gestores del mercado. Los idealistas son el combustible que alimenta el mercado.

La inteligencia artificial es el low cost de la industria cultural e intelectual. El hecho de que el común de los consumidores no distinga lo que escribe una persona de lo que escribe una máquina como esa, revela, esencialmente, dos hechos: 1) que la llamada cultura es hoy lo que ha sido siempre: un timo. Y 2) que la inteligencia del consumidor está a la altura de la inteligencia artificial.

Como bien observó Cervantes, «hanse de casar las fábulas de los mentirosos con el entendimiento de los que las leyeren» (Quijote, I, 47). Conste que los consumidores de «cultura» a los que más admiro son aquellos que confiesan que la inteligencia artificial escribe como cualquier novelista actual. Tienen razón. Porque la inteligencia artificial escribe de forma plana y sin sustancia, es decir, escribe lo que la gente común puede y quiere leer. La inteligencia artificial no escribe literatura. Los novelistas actuales, tampoco. Pero lo simulan muy bien. Por eso nadie nota la diferencia entre la máquina y ellos. Todos escriben el mismo kitsch. Todos felices, todos engañados.

Más sorprendente es ver cómo algunos profesionales de la salud mental tienen como referente a autores de obviedades solemnes, escritores premiados por publicar ocurrencias y simplezas (cuyos nombres no citaré para no publicitarlos), en lugar de tener como libro de cabecera al más importante tratado que sobre psiquiatría y psicología se ha escrito en la literatura universal: el Quijote de Miguel de Cervantes.

Cuando la ciencia no tiene nada que decir, se convierte en filosofía. Con peligrosa frecuencia, la psiquiatría se queda hoy sin palabras. También le ocurre a otras ciencias. Como decía Quevedo, «cuando el diablo predica, el mundo se acaba». Si las ciencias callan, mal asunto.

El uso de la IA como excusa para precarizar el trabajo es una denuncia legítima. Sin embargo, la desmotivación de los estudiantes que quieren ser escritores, periodistas o guionistas, aunque comprensible, es muchas veces parte de una idealización ingenua de esas profesiones. La IA no elimina el valor del pensamiento, la interpretación o el juicio crítico. Lo que reemplaza es el trabajo convencional, mecánico o fácilmente predecible, que también se ha instalado muy cómodamente en esas actividades y disciplinas.

Si los estudiantes abandonan sus carreras por miedo a competir con máquinas (que los superan, todo hay que decirlo), eso debería ser una llamada de atención sobre la fragilidad de su formación y el vacío de contenido de muchas de sus titulaciones.

Lo importante no es tanto que los estudiantes se sientan desmotivados, sino por qué se ven tan fácilmente reemplazables. Esa es la pregunta que ni la universidad ni los medios de comunicación son capaces de responder. Entre otras cosas, porque ni siquiera se la han planteado todavía. La universidad actual ha perdido de vista la realidad. El alumno inteligente, no. Pero la inteligencia natural humana tiene un gran problema: es minoritaria siempre. Y el poder político nunca la tiene en cuenta. La política del siglo XXI es un himno a la mediocridad.