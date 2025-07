María Monsalve, la artesana que 'mueve sus hilos' para hacer arte

A María Monsalve siempre le gustó trabajar con las manos. Después de formarse en Bellas Artes trabajó en galerías, impartió talleres, pintó y esculpió. Cambió Madrid por Galicia cuando decidió asentarse aquí para colaborar en el proyecto de su pareja, Santiago Besteiro -Premio Nacional de Artesanía-, con taller en Leborei, en el concello lucense de Monterroso. Pero el destino le tenía asignado su propio rumbo en el camino artesano, con la lana como material protagonista. Sus figuras de animales aportan un toque de naturaleza y energía a cualquier estancia y con el fieltro húmedo crea composiciones que recuerdan a óleos y acuarelas. Sus creaciones gustan allá donde van y los encargos personalizados no dejan de aumentar.

María se declara amante de la naturaleza, «de la flora y la fauna, de hecho, todo mi trabajo artístico ha estado basado en los animales, la luz o el paisaje. Con el fieltro no podía ser de otro modo. Desde que me mudé a Leborei, en la huerta empecé a ver una variedad de pájaros que en la vida había encontrado. Así que quise hacerme para mí algunos ejemplares para tenerlos por la casa de decoración, la idea era tener aves en sitios insospechados como si se hubiesen colado por una ventana. Viendo entonces las posibilidades del material trabajado en seco empecé a hacer otros animales, mamíferos que veía o, simplemente, me apetecía hacer: conejos, tejones, ratones, liebres, ovejas…».

Además, comenzó a probar otras técnicas, como el método húmedo, o Nuno felting, con el que fue desarrollando pequeñas telas en las que, superponiendo finísimas capas de lana, «podía componer cuadros como si de un lienzo y óleo o acuarela se tratara. Esto me cautivó mucho -explica- ya que me permitía continuar con mi trabajo pictórico pero con un material muy rico en texturas, transparencias que permiten conseguir un resultado visual increíblemente atractivo».

María habla de la lana como de un material milenario que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. «La lana nos recuerda que nos abrigó, que nos protegió, que nos dio refugio cuando más lo necesitábamos». Lamenta que esa memoria colectiva se haya desdibujado, sustituida por fibras sintéticas y un consumismo que olvida el origen de las cosas.

La lana, sin embargo, resiste. Y ahí está su trabajo para mostrar su potencial ecológico y cultural. Actualmente, María prepara piezas para las próximas ferias de artesanía y trabaja en una exposición que inaugurará a finales de agosto en Santiago de Compostela, en la que mostrará sus cuadros «pintados» de lana. Tiene en mente crear nuevas piezas inspiradas en la obra pictórica del pintor surrealista gallego Urbano Lugrís, así como bajorrelieves basados en los pórticos de las catedrales o en la flora estival «de la que estoy tomando apuntes. La idea es seguir creando y ver por dónde me lleva la lana». Su trabajo puede verse en @mariamonsalvestudio.