«Mi mayor logro, más que títulos, son la gente que me he encontrado»

Tras haber ganado la medalla de plata en la Eurocopa con la selección española femenina de baloncesto, el vigués Miguel Méndez, el entrenador español más laureado de los últimos años, disfruta de sus vacaciones en Patos, en Nigrán. A sus 58 años lleva 25 entrenando equipos de elite con los que ha sumado más de veinte títulos, tanto en ligas nacionales como en competiciones internacionales.

– Un verano más llega a Vigo para descansar de la temporada, ¿qué balance realiza de este último año?

– Ha sido un año extraño, en el sentido de que no tenía equipo y trabajaba solo para la federación haciendo un seguimiento de jugadoras y preparando las competiciones de noviembre y febrero con la selección. Estaba en la fase de final a seis de la Euroliga, que se jugaba en Zaragoza, observando jugadoras y dando un clinic de ataques, y me surgió la oferta para entrenar el Fenerbahce (me llamó un domingo el presidente del club turco). Acepté y me fui a acabar la liga a Estambul y luego ya a preparar a la selección para la Copa de Europa.

– ¿Qué sabor le dejó la última medalla de plata con la selección española?

– Estamos muy contentos de cómo fue todo porque estamos en pleno cambio generacional y las perspectivas las hemos cubierto con creces. Entrar en la lucha por las medallas no era el objetivo principal del equipo para esta temporada, pero llegó y perfecto. Es verdad que compitieron muy bien durante todo el campeonato y la final la tuvimos muy en la mano, muy cerquita, y duele perder el oro de esa manera, pero viéndolo con perspectiva se puede calificar como un muy buen resultado.

– Una de sus últimas hazañas fue coger el Fenerbahce de Turquía y hacerlo campeón de liga con dos entrenamientos, ¿cuál es su secreto?

– Secretos en esto hay muy pocos. En el Fenerbahce tenía toda la materia prima necesaria para ser campeón. El baloncesto es un deporte de momentos y de cómo lleguen las jugadoras, habían perdido una serie de partidos, se perdió la confianza y las conexiones que hay entre cuerpo técnico y entrenador, y cuando hay un cambio siempre hay un efecto champán, un subidón, una nueva alegría. Yo creo que me aproveche de eso y fueron muy bien las cosas.

– Es el técnico más laureado en baloncesto, ¿ha contado el número de títulos y medallas que ha conseguido?

– No, son veintitantos, si me paro a contarlos saldrán; los recuerdo todos, cada uno de ellos, perfectamente.

– Empezó ganando títulos a nivel profesional en Vigo, con el Bosco Simeón Celta en el año 2000, ¿deja un sabor especial haberlo conseguido en casa?

– Absolutamente especial porque fue en el momento de aprendizaje, yo llevaba unos cuantos años en el baloncesto profesional masculino y llegué, a mediados de febrero, a un equipo que había ganado muchas cosas. Aprendí mucho de esas jugadoras, me enseñaron a comportarme de una manera profesional y cómo competir para ganar. Creo que saqué yo mucho más de aquel equipo que ellas de mí, porque prácticamente acababa de aterrizar en el mundo profesional.

– ¿Lo ve con nostalgia, tal vez?

– Yo me he ido adaptando a cada momento. Lo recuerdo con mucho cariño y todavía tengo relación con muchas jugadoras de aquel momento: Paloma Sánchez trabaja en la federación, con Laura Grande me escribo, también con Mar Xantal y con Betty Cebrián. Eran jugadoras top en España y me ayudaron a mantener la calma en situaciones de estrés, las recuerdo con mucho cariño. Cuando echo la vista atrás, ver que he podido entrenar a equipos ganadores desde hace 25 años hasta ahora habla de la buena suerte que he tenido siempre con las ofertas que me han dado. Siempre digo que me considero muy afortunado en el ámbito profesional.

– Suerte y estar dispuesto a irse a cualquier parte del mundo, solo, sin su familia. ¿Cómo lo lleva a nivel familiar?

– Tengo una familia, mujer e hijos que me apoyan y me animan, la primera llamada, por supuesto, que hice ese domingo cuando me ofrecieron irme al Fenerbahce fue a mi mujer, Sofía, a mi hija Gabriela, de 18 años, y a mi hijo Leul, de 12. Me dijeron «¿cómo no vas a ir si solo es un año?» (tengo contrato por una temporada). Así que el lunes volví de Zaragoza a casa en Vigo y el martes a las seis y media de la mañana me fui a Estambul, es decir cambié unas maletas por otras. Nunca me acompañaron, entre otras cosas por el trabajo de mi mujer, que es farmacéutica, y le es difícil dejar su negocio hacer las maletas y venirse. Además, son temporadas cortas , de siete meses y medio u ocho, vengo mucho a casa y después el tiempo que estoy aquí, los cuatro meses de descanso, es full time para la familia. Es un plan familiar, en el momento que no nos vaya bien obviamente tomaríamos otro tipo de decisión

– ¿En qué momento de su carrera diría que se encuentra?

– En un momento en que todavía me apetece mucho mi trabajo. Tengo la gran suerte de que vivo de mi pasión, de lo que más me gusta hacer. Tengo ahora mismo dos trabajos, uno que me encanta, que es el trabajo de construcción de un equipo a mi imagen y semejanza con ocho meses por delante para conocernos, prepararnos y y tratar de conseguir títulos. El otro trabajo, el de la selección, es mucho más estresante y difícil, donde en cuatro semanas o poco más tienes que tratar a un grupo de jugadoras que vienen de trabajar todo el año con otros entrenadores, en otros clubes y con otros objetivos y tienes que ponerlas a jugar a todas a lo mismo para tratar de conseguir resultados. Son dos trabajos que a mí me llenan, porque conseguir ser el seleccionador de España y tener la suerte de haber podido estar en varios de los mejores clubes de Europa es muy satisfactorio. No quiero prescindir ahora de ninguno de los dos y trataré de llevar ambos: el Fenerbahce durante una temporada y la selección hasta los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

¿Qué es más fácil de gestionar, el éxito o la derrota?

– Las dos cosas, hay que tener los pies en el suelo siempre, independientemente del club en el que esté. Durante mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años por diferentes objetivos, no siempre el de alcanzar un campeonato, hay equipos sin capacidad para ello, pero sus objetivos no dejan de ser ambiciosos y suelen ser formación de jugadoras, mejorar el equipo, las personas, escalar posiciones en la tabla; no todos los grupos humanos están preparados para ganar trofeos. Es verdad que mis últimos trabajos, tanto en el Schio en Italia como en el Rivas en Madrid , en el Ekaterimburg en Rusia y ahora en el Fenerbahce son en equipos punteros, con muy buenas jugadoras, cuyo objetivo ya no es jugar finales, sino ganarlas, y eso es mayor presión.

– ¿Cuál considera su mayor logro?

– Los títulos los dejaría de lado. Yo estoy muy contento con las relaciones humanas, con las personas que me he encontrado por el camino, que se han convertido en importantes en mi vida y que al cabo de más de veinte años sigo en contacto con ellas y se alegran de lo que me pasa. Creo que al fin y al cabo en todo este viaje que hacemos, lo más importante son las relaciones humanas.

– ¿Cuál es su relación con Vigo después demás de veinte años viviendo fuera?

– No quiero parafrasear a nuestro alcalde, Abel Caballero, pero es la mejor ciudad del mundo, no tengo ninguna duda. Tiene un clima perfecto, gente acogedora, vida en los barrios que me encanta, donde conoces a todo el mundo, las tiendas y lo que te rodea. Es la mejor ciudad para vivir y es la ciudad donde voy a vivir siempre.

– ¿Lo sabía antes o tuvo que irse para descubrirlo?

– Creo que siempre lo he sabido, pero vivir fuera te lo confirma. He tenido la suerte de vivir en grandes ciudades, en distintos países, en sitios donde he sido muy feliz, pero es que Vigo tiene algo diferente, no hay comparación posible.

– ¿Cuándo y cómo descubrió que lo suyo era ser entrenador de baloncesto?

– Estudiaba en Maristas y allí el baloncesto era el deporte principal en aquel momento. El club que presidía Carlos Núñez Gayoso nos ponía a los chicos de 14,15 y 16 años los sábados por las mañanas a enseñar lo poco que sabíamos a los niños que estaban empezando en las escuelas. Así empecé a entrenar y poco a poco me fui encargando de algún equipo de niños pequeños. Cuando pasamos al colegio Compañía de María, donde nos acogieron mientras se estaba construyendo el pabellón de Maristas, empezamos una pequeña escuela con niñas muy pequeñas y poco a poco fueron creando equipos y ahí empecé a entrenar más en serio. Lo compaginé con jugar hasta los 23o 24 años. En mi caso fue un proceso muy natural, era lo que hacían todos los de mi entorno allí en Maristas.

– La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el baloncesto femenino, ¿cree que hay estigmatización? ¿No debería ser lo mismo entrenar a chicas que a chicos?

– Creo que es lo mismo. Yo he picado piedra para llegar donde estoy, he pasado por todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. En masculino no he entrenado en ACB, pero sí he llegado a entrenar en la segunda división, en liga EBA, hasta el año 2000. Llevo 25 años trabajando para el baloncesto femenino, donde estoy encantado y no me he planteado cambiarme al masculino. Es verdad que no hay mucho trasvase; hay muchos entrenadores de masculino que vienen a femenino pero no al revés, no sé las razones.

– Es protagonista y testigo directo de la evolución del deporte femenino en las últimas décadas, ¿en qué momento dirías que se encuentra y cuánto queda por recorrer?

– Creo que se está haciendo un gran trabajo a nivel femenino en todos los deportes en España. Es verdad que la mujer viene de muchas décadas de ir por detrás del deporte masculino, se está empezando a profesionalizar y a invertir en medios en los últimos diez-quince años, pero hay todavía un camino largo por recorrer a nivel de inversión, de promoción de la mujer en general, se están poniendo las bases.

– Sin embargo en Vigo en los años ochenta ya se llenaba el pabellón de As Travesas para ver al Celta femenino de baloncesto.

– Creo que en Vigo teníamos muchos deportes que ahora no tenemos, deberíamos analizar qué ha pasado en los últimos veinte años: cuando yo estuve entrenando al Celta, teníamos balonmano en primera división, voleibol femenino y masculino en primera división, fútbol sala, rugby; ahora excepto el fútbol y el baloncesto en silla de ruedas, que aprovecho para mandarle un saludo y pedir ayuda para un equipo histórico en la ciudad, se han perdido muchos deportes, habría que echar una lectura a este tema porque estábamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Creo que es absolutamente importante cuando hablamos de deporte de formación de niños y niñas tener equipos de élite que sean referentes.

– ¿A sus hijos les ha dado por el baloncesto?

– Sí, los dos juegan de una forma amateur, de una forma tranquila.

– ¿Ha tenido el padre algo que ver en esa elección?

– No, en casa la deportista es mi mujer, es la que más deportes hace, la que se ha dedicado a todo tipo de deportes. El deporte en nuestra casa es casi obligatorio hacerlo. Yo cada vez hago menos.