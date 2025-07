«El trabajo de campo dignifica, te sientes muy realizada»

Trabaja en Versalles, al lado del palacio construido por Luis XIV, pero su día a día, admite entre risas, no es tan glamuroso como el de María Antonieta. «Suena muy aristocrático, pero hace unos días estábamos sacando malas hierbas con tierra hasta las orejas», bromea la bióloga Ana López Malvar (Pontevedra, 1992). Es investigadora postdoctoral en el Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB) y sus estudios se centran en los mecanismos de la pared celular implicados en la tolerancia del maíz a la sequía.

«Es uno de los principales cultivos a nivel mundial por su importancia económica y porque está presente en prácticamente todo el planeta. Y esa adaptación es precisamente lo que nos da la idea de que puede ser una buena planta modelo para estudiar la plasticidad. La idea es encontrar las claves de un maíz que pueda adaptarse a las condiciones climáticas futuras y que suponga beneficios para la sociedad. Es decir, que sea resistente pero también que tenga un buen rendimiento, el objetivo principal de los agricultores, y que sea digestible como forraje. Este potencial impacto más directo de mi trabajo es lo que siempre me ha llamado la atención de la investigación agraria», reconoce.

Estudió Biología en el campus vigués, luego hizo un máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y se doctoró cum laude con una tesis de mención internacional realizada en la unidad asociada entre el grupo de Agrobiología Ambiental de la UVigo y la Misión Biológica de Galicia-CSIC de Pontevedra.

Ana López Malvar, en la Misión Biológica de Galicia, en Pontevedra / Cedida

La investigación se enfocó en el estudio de los componentes de la pared celular del maíz relacionados con «usos económicamente importantes»: la protección frente a plagas, la producción de bioetanol y la digestibilidad del forraje.

Su primer contrato postdoctoral de la Xunta lo desarrolló en el mismo grupo de la UVigo, así como en el IPK de Leibniz (Alemania) y en el mismo equipo del IJPB al que se reincorporaría posteriormente, ya con financiación francesa, en junio de 2024. «Tenía muchas ganas de volver porque la experiencia había sido muy buena. Me entiendo muy bien con mis jefes y me gusta mucho el sistema de trabajo», celebra.

El IJPB pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INRAE) y también está asociado a AgroParisTech y a la Universidad Paris-Saclay. Y en sus laboratorios y plantaciones trabajan 150 científicos, gran parte de ellos internacionales, que buscan soluciones innovadoras en biología vegetal y agronomía.

Ana forma parte del grupo de Calidad de la biomasa e interacciones con la sequía: «Sigo estudiando la pared celular del maíz pero ahora centrada en los mecanismos de tolerancia a la sequía. Además, trabajamos mucho con la valorización del cultivo como forraje, pero siempre con la perspectiva del cambio climático, la sequía y el aumento de las temperaturas».

También han empezado a introducir la soja por su potencial de resistencia frente a la sequía y además una de las integrantes del grupo tiene experiencia con la Arabidopsis, otra planta modelo.

Los investigadores del IJPB mantienen sus cultivos dentro del parque de Versalles, que alcanza las 800 hectáreas, y también disponen de una unidad experimental en el sur del país, cerca de Montpellier, para los ensayos de sequía.

Siguiendo la popular clasificación de los biólogos, Ana es una científica de bota y también de bata, puesto que su gran experiencia en el campo, que ahora está ampliando con la de invernadero, se combina con los análisis bioquímicos e histológicos relacionados con la pared celular que lleva a cabo en el laboratorio.

«Me gusta muchísimo el trabajo de campo, organizar los ensayos, cosechar... Es duro y cansado, pero es muy bonito poder observar todo el proceso, desde el cultivo al grano que recoges y después hacer los estudios de la pared celular. De alguna manera, el trabajo físico dignifica, te sientes muy realizada. Y después de una jornada dura te puedes echar una siesta muy tranquila», bromea.

Para Ana, hija de una científica y de un médico, la investigación siempre ha sido algo «muy cercano». Y aunque su intención era seguir la estela de su padre acabó haciendo biología: «No me daba la nota e incluso repetí la selectividad, pero me quedé y fue lo mejor que me pudo pasar. Es una carrera dura a nivel profesional, por toda la competencia que hay, pero tiene muchísimas cosas buenas. He viajado y aprendido mucho».

Concienciada con la visibilización de las mujeres – «Es muy importante que se vea que no hay profesiones para chicas o chicos», sostiene–, Ana disfruta de la «vida tranquila» que ofrece Versalles. «Es una ciudad pequeña, como Pontevedra. Tiene 86.000 habitantes y estás al lado de París pero sin su ajetreo. Aunque es igual de caro», puntualiza.

Su contrato en el IJPB se acaba en abril de 2026 y además de presentar proyectos en Francia también prevé solicitar financiación en convocatorias españolas «para maximizar opciones» y «seguir haciendo carrera investigadora donde sea». Eso sí, en pocas instituciones científicas podrá decir que trabaja al lado de uno de los palacios más grandes y espléndidos del mundo.