Francisco Pazos, el escultor que dialoga con la naturaleza

Una finca de unos cinco mil metros cuadrados en su Cobas natal, en Meaño, constituye el extenso ‘territorio de artista’ de Franscico Pazos y refleja la trayectoria del escultor desde que, con quince años, talló su primer busto de madera hasta la actualidad. Piezas de inspiración etnográfica, otras vinculadas a la prehistoria gallega, sus caratectrísticos guerreros, formas geométricas, esculturas minimalistas, ensamblajes, incrustaciones, penetraciones y grapados se van sucediendo en las piezas de madera, piedra y metal expuestas en los diferentes espacios: el jardín exterior, su actual taller, su primer estudio y la vivienda que iba a ser su residencia, pero se ha convertido en una casa museo.

— ¿Cuál es la historia de este lugar y su relación con él?

— Mis padres tenían la casa aquí cerca. Esto eran unas quince parcelas pequeñas que se dedicaban a parras y cultivos del campo, mi padre había heredado una y luego fue ampliando. Yo empecé haciendo un taller pequeño de bloques, luego le fui robando terreno al maíz hasta que me lo dejaron en herencia y acabé dedicándole todo el espacio: unos cinco mil metros cuadrados. Cuandodejé de hacer encargos para dedicarme a la escultura creativa, me hacía falta un espacio para tener las piezas colocadas y resguardadas y que la gente las pudiera ver, así que empecé haciendo un sótano de lo que luego iba a ser mi vivienda. Así que empecé por un bajo, luego hice la primera planta, la segunda y un ático, empecé a meter piezas y cuando me di cuenta no habñia espacio para mí.

Así es el territorio de artista de Francisco Pazos / Iñaki Abella

— ¿Podría trabajar en un sitio que no fuera éste?

— Aquí me siento bien con el entorno, es un sitio muy agradable. A veces tengo que hacer trabajos fuera, pero donde me siento mejor es en mi taller, creando y experimentando.

— ¿Cómo es una jornada de trabajo normal y cómo su proceso creativo?

— Paso aquí todo el día, desde la nueve de la mañana hasta la noche, solo paro para comer. A veces parto d eun dibujo o de una maquerta previa a la realizacion de la pieza. Otras veces me salrto elo primer o el segundo paso, miro el bloque de madera o de piedra y ahí van apareciendo las ideas. Esta obra que estoy haciendo ahora, por ejemplo, era un tronco de esos plátanos que se ponen en las alamedas que me dio un amigo; lo tuve ahí en el suelo un mes y parecía que iba a ser para leña, pero empecé a verle una especie de ojo, así que le hice la otra parte para que parezca una cabeza.

Gran parte de las esculturas de Pazos conjugan dos partes: una pulida o tallada por él y otra natural. «Me gusta trabajar con las texturas y dialogar con la naturaleza, por eso suelo dejar una parte sin trabajar».

— ¿Cuándo se dio cuenta de que lo suyo era el arte?

— Cuando hice la primera pieza de madera, con 14 o 15 años (fue en 1976 y yo nací en 1961). Mi padre era carpintero y yo tenía herramientas a mano, así que cogí un pedazo de madera y esculpí una cabeza que en ese momento me pareció maravillosa (la conserva en una de las estancias de su casa-sala de exposiciones junto a obra de toda su trayectoria). Seguí haciendo otras piezas de manera autodidacta, pero necesitaba formación; en Galicia no había Bellas Artes en esos años, estaba empezando la Escola de Canteiros de Poio y me dijeron que había allí un escultor, Alfonso Vilar, que daba clases; él me enseñó a hacer modelado, vaciado, escayola,... Estuve cinco años en esa escuela y enseguida empecé a trabajar por encargos, aunque paulatinamente cada vez me iba dedicando más a la escultura creativa hasta que definitivamente dejé los encargos.

¿Qué quería y quiere transmitir con su arte?

— Al principio tenía interés por la anatomía humana; veía las esculturas de los clásicos griegos y romanos, las de Miguel Ángel, y quería hacer eso. Con el tiempo fui evolucionando de manera natural hacia otras cosas, pero nunca me planteé qué iba a hacer, me iba dejando llevar, de hecho no tengo épocas cronológicas, a lo largo de mi carrera siempre he ido mezclando distintos estilos. Siempre me llamó la atención ir hacia el minimalismo, algo que ahora domina más la obra que hago, pero era más un deseo que una realidad, porque en el camino me desviaba y acababa dejándome llevar.

Legado en dos continentes

Su obra está repartida por diferentes países de Europa y América. «Llevo controlado donde tengo cada pieza, aunque a veces es difícil seguirle la pista, sobre todo cuando se vende en una galería», comenta. La que ha vendido más lejos está en Miami y es una menina de ladrillo parecida a otra posterior que conserva en su taller, una pieza más grande y majestuosa que su predecesora en la que la falda cilíndrica le permitió experimentar con el volumen y a la que colocó ruedas para poder desplazar.

En cuanto a obra pública, la más emblemática es su Ventana Abierta al Mar, una escultura instalada en el Paseo Marítimo de A Coruña. «Desde mi punto de vista tengo poca obra pública, será porque nunca me ocupé de moverme para conseguirla», comenta. Un singular cruceiro en el mirador de San Cibrán, en Cobas, y uno de sus guerreros en Fefiñáns son otras de sus piezas que se pueden contemplar en espacios públicos, además de las obras adquiridas por instituciones como el Concello de Vigo, el Museo de Pontevedra o la colección Abanca, entre otras.

La obra de Francisco Pazos ha viajado más que él. Es el caso del Guerreiro del Emperador Quin que el escultor gallego realizó para una exposición colectiva en la que 27 artistas europeos presentaban una obra evocando a los guerreros del país asiático, siendo el gallego el único representante español. «La obra sí fue a China, yo no, nunca me ha gustado viajar, incluso rechacé una beca que me ofrecían para formarme por Europa, soy más de estar aquí en mi taller, en mi entorno», explica.

Es su santuario, el lugar donde disfruta y también sufre. «Cuando peor lo paso es cuando la técnica no me permite plasmar lo que tengo en la cabeza», dice.