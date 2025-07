«Me fui de casa a los 15 años para conseguir que mi familia estuviese orgullosa de mí»

—En estos últimos años, los contactos para organizar conciertos de superestrellas se establecen entre promotor y manager, pero usted siempre dio especial importancia a conocer personalmente al artista que iba a contratar…

—Pues claro, porque si no lo hubiese hecho así no habría podido hacer todo lo que hice. En aquella época, en la que lo que se llevaba era el glamour, mi arma era la cercanía, el trato personal, porque yo los levaba a comer y a cenar, charlaba con ellos…Nunca usé el negocio por encima de todo, siempre prioricé que el artista estuviese bien atendido, que no le faltara de nada, y si había que gastar más de lo previsto, pues se gastaba, porque mi objetivo era que confiasen en mí y, para eso, tenía que demostrarlo, porque yo no tenía una financiera detrás.

—Ha sido un gran relaciones públicas….

—Modestamente, creo que he ido mucho más allá de eso. Yo me defino como un humanista, un idealista, un romántico y, por lo tanto, un creativo. De nada hubiese valido que les hubiese caído simpático a los artistas…A mí me elegían porque era el promotor que más se preocupaba creativamente, porque apreciaban que yo pongo alma y sentimiento a todo lo que hago, soy un torbellino emocional, y saben que los eventos que organizo consiguen una amplísima difusión y repercusión, que les hacen crecer todavía más como artistas, porque ellos y yo hablamos el mismo lenguaje: yo les entiendo y les comprendo, por eso tienen confianza en mí, en lo que hago, y en cómo lo hago.

—¿Alguna vez desistió de contratar a un artista porque le cayese mal?

—Me ha ocurrido pocas veces, en eso he tenido mucha suerte, y las veces en que me ha pasado no ha sido por culpa del artista, sino del entorno. Para mí, contratar a un gran artista no solo consiste en firmar unos papeles, sino de pasarlo bien con él, por eso me ocurrieron cosas como que Michael Jackson prefería venir a España antes que a otro país europeo, y además rebajando muchísimo su caché, porque confiaba en mí, y sabía que conmigo, tanto él como los demás, iban a estar no solo protegidos, sino mimados.

—Michael Jackson, junto a Freddie Mercury, probablemente haya sido no solo su artista favorito, sino también un buen amigo.

—Sin lugar a dudas, aún lo echo mucho de menos. Se cometió con él una gran injusticia, porque Michael jamás le hizo daño a ningún niño, de eso estoy completamente seguro. Él veía en los niños lo más puro que existe en el mundo, pero se convirtió en un Peter Pan, en un hombre que no quería crecer, que quería seguir siendo niño porque a él le habían robado su infancia. Yo he estado unas cuantas veces en su mansión de Neverland, y cuando llegaba allí me recibía como si fuese mi hijo pequeño. Su casa estaba llena de niños, casi 2.000, enfermos algunos, pero nunca quiso hacer publicidad de su generosidad. Se gastó cientos de millones en proteger a la infancia y no lo decía a nadie, porque lo hacía de corazón, pero sus abogados se equivocaron. No tenían que haber pagado nada cuando fue denunciado por primera vez, porque a partir de ahí vino todo lo demás, pero Michael era inocente de todo.

—Pino Saglocco continúa en la brecha, pero los tiempos han cambiado, como cantaba Bob Dylan. ¿Usted también ha cambiado?

—Los tiempos siempre están cambiando, y quizás ya no estoy tan conectado intensamente como antes, pero sigo ahí. En realidad, sigo siendo un romántico y continúo apasionándome con la música. Live Nation es una compañía Top-1 del mundo, y en ella persistimos en la importancia que tiene el contacto directo con los artistas, y seguimos pensando que, al igual que el público es quien manda y se merece todo el cariño, el artista también merece que se le den todas las facilidades para que, sobre el escenario, ofrezca todo lo mejor de sí mismo.

—Quizás mucha gente quisiera ser Pino Sagliocco, vivir el mundo de la música como usted ha vivido, pero algunos desistirían de sus deseos si supiesen el trabajo y el sacrificio que le han supuesto a usted llegar a donde ha llegado.

-Este es un trabajo muy duro, sí, a veces me siento como un bombero, porque me he pasado la vida apagando fuegos, y no todo el mundo tiene el talante para hacerlo. En este mundo hay que tener disciplina, templanza, controlar los tiempos… Después de tantos años he aprendido a torear en todas las plazas, y me han dado unas cuantas cornadas, pero también he disfrutado, y mucho. En esta vida nada es fácil y nada es gratis. El respeto no se regala, se gana, y por el camino hay que sacrificar muchas cosas. Y te digo una cosa: si volviese a vivir, haría lo mismo.

—Don Pino, ¿Cuándo le volveremos a ver por Galicia?

—Personalmente, espero que pronto, me encanta Galicia, y con este calor que hace por toda España, se ha convertido en un auténtico refugio durante el verano. En cuanto a los espectáculos, en estos momentos estoy de gira con el Occo Show, un gran show basado en el flamenco que, te confieso, me gustaría poder montarlo durante un fin de semana entero en el Parque de Castrelos…¡A ver si el próximo verano!

—Es que usted lleva el flamenco en el corazón…

—Te confieso que el flamenco me apasiona. Lancé internacionalmente a Camarón de la Isla, conquisté el planeta Tierra con Joaquín Cortés e impulsé a muchos artistas flamencos, ayer mismo (por el jueves) estuve con Estrella Llorente . Yo creo firmemente que el flamenco es el más valioso tesoro musical de España.