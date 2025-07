Debuxos de negros, a obra máis insólita de Castelao

Alfonso Daniel Rodríguez sempre manifestou que a súa obra artística viña ser a prolongación do seu pensamento político e ideolóxico, que estaba ao servicio das súas conviccións morais, e hoxe iso ninguén o pon en dúbida.

Un sector dos dos expertos en Castelao mantén que no seu libro de cabeceira, Sempre en Galiza, máis que aportacións ideolóxicas á teoría do nacionalismo galego, xa elaborada e manifestada anteriormente por Vicente Risco, o que fixo Daniel foi achegas emocionais, actualizacións, contextualizacións e algunha que outra «corrección». Unha destas correcións atingue ao concepto de raza, expresado por Risco como un dos elementos diferenciais do galeguismo, seguramente imitando as teses de Sabino Arana plasmadas no xermolo do nacionalismo vasco. Mais, se nalgún momento, Castelao chegou a considerar a raza como un factor diferenciador, é máis que probable que a súa descuberta física do conflicto racial, nomeadamente en Estados Unidos, lle abrira os ollos para, sen necesidade de adoptar o marxismo, a incorporación de «loita de razas» ao seu ideario político convertiuse nunha das pegadas do seu legado. E iso móstrase en todo o seu esplendor, con imaxes máis que con palabras, nos seus debuxos de negros, unha serie de doce láminas que realizou durante as súas estadías en Nova York e Cuba, países aos que se trasladou por encargo do Goberno de España durante a Guerra Civil, nos anos 1938 e 1939, na procura de apoios políticos e económicos para a Segunda República.

«A centralidade da preocupación que reflicten os temas de negros é tal —escribe o crítico de arte, académico e colaborador de FARO Carlos Bernárdez na revista Cousas— que Castelao redacta un apuntamento extenso sobre este tema. Nel fala de cando visita o estado de West Virginia, e cita o 1 de setembro de 1938 como data decisiva na mudanza de actitude a respecto da realidade negra. Pasa de recoñecer que me sinto alonxado da raza negra por reparos incoercibles da natureza a confesar que nos Estados Unidos sentín primeiro unha enorme compaixón polos negros e mais tarde un desexo de matar a miña repuñanza por eles. Agora avancei mais e sería capaz de trocarme en líder das reivindicacions negras i en defensor desta raza. Eis o xérmolo dos xeus «debuxos de negros», unhas ilustracións das que Domingo García-Sabell chegou a afirmar que «son sen dúbida unha das expresións máis verdadeiras, e máis patéticas, da creatividade do artista».

Augadas tinta chinesa e papel, nas láminas dos debuxos negros, considera Bernárdez, «entendemos que Castelao actúa cunha consciencia como artista que procura novos temas, nun novo contexto vital e persoal: a realidade americana e o exilio; ao mesmo tempo desenvolve o seu característico interese pola captación do popular, mesmo con certa vontade etnográfica e cunha ética claramente antirracista, polo tanto política, comprometida cos máis fondos valores da condición humana».

Contemplando estas láminas, mergullámonos nunha obra orixinal e asombrosa —lemos no catálogo do Museo Provincial de Pontevedra— cunha serie de debuxos que reflicten escenas da música, da cultura e da discriminación que daquela sufría a xente de cor nos Estados Unidos e Cuba. Nove das láminas mostran figuras de músicos, individuais ou en grupo, bailadoras e comparsas do Entroido cubano… Castelao tamén representa nesta obra un vendedor de lotaría, un negro no inverno neoiorquino, así como unha muller e un meniño de trazos orientais. Estas dúas últimas láminas probablemente fosen bosquexadas ou debuxadas na cidade dos rañaceos».

«Negros en el bembé» / Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

A diferenza dos outros álbums de Castelao, este non foi concibido como tal polo autor, segundo aprecia Carlos Bernárdez, «nin no unitario nin no seu contido. De feito, nove das doce tintas teñen como temática escenas de danzas afro-antillanas; porén as outras tres son fíos soltos, as xa citadas Negriño en New York e El billetero, e Maternidade que recolle unha escena de nai e fillo con personaxes orientais». Polo que atingue ás grupais, entre as calidades destes debuxos hai que destacar que este carácter comunitario dos negros da sociedade dos anos trinta exprésase de forma plástica». E malia que as figuras son grupais, os rostros teñen a expresión absorta e son todos semellantes e, ao igual que os corpos, non teñen xestos nin expresións que permitan distinguilos uns dos outros, como tampouco o permiten as súas roupas. Con todo, algúns semblantes parecen reflectir un estado de transo provocado pola música e o baile. Nalgunhas ocasións, os volumes dos corpos confunden os seus límites configurando todos eles unha unidade de conxunto, como ocorre en Rumba Crioula, Punto guaxiro, Baile no platanal ou O guateque. Outras veces, os corpos semellan esvaecerse pouco a pouco nunha masa escura e bulideira, como podemos observar en Faroleiros da comparsa de carnaval, Negros no bembé ou A conga… arrolando.

En conclusión: que os Debuxos de Negros de Castelao constitúen un traballo insólito no conxunto da súa producción artística. Neles sorprenden calidades do autor descoñecidas ata a súa creación, entrementres é importante destacar a ausencia doutras moi características no resto da súa obra.