El cantante que inventó el «rock and roll»

William John Clifton Haley era ciego de su ojo izquierdo. Siendo un niño, las secuelas de una operación le afectaron a esa parte de la cara (aunque no a su oído, por suerte). Durante la depresión de 1929 sus padres se mudaron de Detroit a Bethel, en Pensilvania, buscando trabajo. Ambos eran músicos aficionados, sabían tocar el banjo y la mandolina, y su madre también el piano, y le hicieron a mano la primera guitarra a su hijo. Con ella salió a buscarse la vida cuando tenía 15 años, tocando en espectáculos callejeros animados por charlatanes vendedores de productos mágicos, los llamados Medecin Men, y formando un grupo de country, los Four Aces of Western Swing (los Four Aces auténticos eran el grupo de moda, alcanzaron el número uno con «Love is a Many Splendored Thing» ). Pronto cambiaron su nombre por The Saddle Men, más fácil de recordar, con el que actuaban en clubes y en programas de radio de Pensilvania y Filadelfia en los años cuarenta.

El director de una de aquellas emisoras les sugirió que cambiasen su nombre por el de Bill Haley and His Comets porque su apellido era como el nombre del cometa Haley, que se hace visible desde la Tierra cada 75 años. Con este nombre grabaron su primer disco en 1951 y al año siguiente «Crazy Man Crazy», un tema que mezclaba por primera vez el country con el rhythm and blues y que un disc-jockey de Cleveland, Ohio, llamado Alan Freed, dio en llamar rock and roll. Es por lo tanto de justicia afirmar que Bill Haley fue el que inventó el rock and roll, el que grabó el primer tema de este género y el que consiguió colocar en las listas de éxito por primera vez una canción de rock and roll («Crazy Man Crazy» llegó al número 12 de Billboard).

Animados por la acogida, sacaron en 1953 «Rock Around the Clock» con similares resultados. Fue la inclusión de este tema en la película «Blackboard Jungle» (en España se tituló «Semilla de maldad» y la censura retrasó su estreno hasta 1964) lo que los catapultó al número uno y a la fama internacional porque también en Gran Bretaña triunfaron la película y la canción (fue el primer disco en vender un millón de copias en la isla). Era la primera vez que una película incluía en su banda sonora un tema de rock and roll, un ritmo que entre los jóvenes americanos se expandía como la pólvora, nunca mejor dicho. En las salas de cine provocaba altercados, los jóvenes en Estados Unidos y las bandas de teddy boys en Gran Bretaña llegaban a arrancar las butacas para tener espacio para bailar. «Rock Around the Clock» se considera como la canción que inició el nacimiento del rock and roll no sólo como una música distinta sino como todo un movimiento juvenil y un fenómeno de masas de impacto social.

Había nacido un nuevo género musical que ponía patas arriba todo el panorama de la música popular de los años cincuenta; un ritmo que era divertido, desafiante y juvenil, que escandalizaba a los mayores y a los puristas: Se dice que Pau Casals afirmó en cierta ocasión que Haley era «un destilado de todas las degeneraciones de nuestro tiempo». Sus siguientes discos, «Shake, Rattle and Roll» y «See You Later Alligator» también llegaron al número uno y también triunfaron en Gran Bretaña.

A diferencia de los cantantes negros y a los que identificaban el rock and roll con la rebeldía y la violencia, la imagen de Bill Haley era la de la elegancia. Salía a escena vestido con traje y corbata y sobre su frente lucía un mechón en forma de rizo fijado con brillantina que, cuando ya casi se había quedado calvo, siguió luciendo, dicen que pintado. A finales de los cincuenta su popularidad había decaído, superada por las nuevas figuras del rock and roll como Little Richard, Jerry Lee Lewis y sobre todo Elvis Presley. Haley era el mayor de todos ellos. Buscando nuevas sensaciones, lo intentó siguiendo la estela del twist, que Chubby Checker trataba de vender como el ritmo que iba a desbancar al rock and roll. Con formato de twist grabó en México canciones en español, adaptando a este idioma el nombre de Los Cometas. Aunque su popularidad había declinado, en 1969 un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York reunió a miles de viejos admiradores de la ya decadente estrella, y en 1973, como un homenaje al ídolo olvidado por las nuevas generaciones, «Rock Around the Clock» abría la película de George Lucas «American Graffiti». Pese a todo, Bill Haley y sus Comets siguieron dando conciertos hasta bien entrada la década de los setenta.

A Bill Haley, que nació el 6 de julio de hace cien años, le diagnosticaron en 1980 un tumor cerebral y desde entonces se recluyó en su casa de Harlingen, Texas. Murió el 9 de febrero de 1981 a los 55 años. Sin él y con sólo dos supervivientes de la formación original, The Comets continuaron haciendo música hasta 2014.