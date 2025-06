Galeguista en Nova York

No mes de xullo do ano 1938, coa Guerra Civil no seu punto máis delicado, Castelao convértese no abandeirado do Estado para liderar nas Américas unha campaña de solicitude de axuda á democracia republicana. E xa non regresará.

O manifesto pacifista dos «Trece puntos» proposto polo presidente socialista Juan Negrín necesitaba de apoios internacionais para poder establecer un principio de acordo co bando franquista, e poñer punto final a guerra. É por iso que Daniel, que xa fora comisionado polo Goberno en abril para defender a democracia española na URSS, será o escollido para percorrer nesta etapa varios países americanos, comezando polos Estados Unidos, onde establecería a súa residencia durante dous anos.

Cos convites na man do Frente Popular Galeguista de Norteamérica e mais do Centro Galego de Nova York, Daniel e a súa muller Virxinia embarcan no porto de Le Havre o 20 de xullo de 1938 no vapor Íle de France, que ás catro da tarde zarpa con destino a Estados Unidos de América. Durante os seis días de viaxe. Daniel déixanos constancia das súas inquedanzas ao escribir varias cartas das que salientamos este parágrafo: «Vou a América sen levar cárrego diplomático ou consular algún e sen ningunha garantía económica. Vou coa fé intacta no trunfo da democracia e, polo tanto, coa fé no trunfo dos nosos ideaes».

O xornal novaiorquino La Voz, fundado polo vigués Ceferino Barbazán en Nova York en 1937, daba conta da inminente chegada do galeguista: «Castelao, que en breve estará en nuestra ciudad, es el símbolo del ideal gallego, del amor a Galicia, de paz y libertad. Trae la misión de unir a todos los gallegos de América y especialmente a los de Estados Unidos». Cunha tirada media de 17.000 exemplares diarios, este rotativo era o máis lido pola comunidade hispana da cidade, e nacera coa intención de dar voz ao movemento antifascista galego de Norteamérica, polo que publicará todas as arengas de Castelao no país da Unión.

O primeiro gran mitin de Castelao en América, ao que asistiron 15.000 persoas, celebrouse no parque novaiorquino Ulmer o día 15 de agosto de 1938; e o seguinte o domingo, día 18, en Brooklyn na sede do Frente Popular Galego. Nestes multitudinarios encontros Daniel espertou o maior entusiasmo por parte do público asistente, sendo interrumpido repetidas veces por enormes ovacións, nomeadamente ao falar aos seus paisanos na lingua vernácula para narrar a traxedia da guerra: «Non enterran cadáveres senón que enterran sementes».

Un mitin de Castelao en Nova York. / newyork.gal

Despois destes primeiros mitins Daniel, que camiñaba na loita antifascista xunto a Luís Soto, desenrolará por todo o nordeste do país unha intensísima xira nas cidades máis importantes dos Estados Unidos, na procura de apoio político para a República, pero tamén de fondos para axudar na guerra. Cidades como Filadelfia, Detroit, Cleveland, Ohio ou Boston serán algunhas nas que Castelao postula os principios para defender a toda costa a democracia en España, e intensificar a loita en contra do fascismo.

Esta etapa en Norteamérica serviulle a Castelao para comparar os sistemas políticos americano e soviético. Deste xeito déixanos escrita a seguinte reflexión: «En USA fortificouse a Nación a costa dos Estados. Na URSS fortificouse o Estado a costa das Nacións. Non sería mellor fundar un federalismo español intermedio entre os dous sistemas extremos: o vello dos americanos e o novo dos soviéticos?». En América tamén condiciona o futuro do país a apontalar a fronte republicana no estranxeiro, e a pervivencia do nacionalismo galego nos emigrados coa esperanza de que unha futura vitoria aliada permita restaurar a democracia en España.

O 11 de novembro de 1938, convidado pola Hermandade Galega cubana, Castelao xunto a súa muller Virxinia e mais Luis Soto trasládanse nun avión en Nova York cara a Cuba para participar na campaña electoral das eleccións ao Centro Galego da Habana, converténdose este pebliscito nun referendo dos republicanos frente ao fascismo. Cando xa quecía a campaña, Daniel tomou parte en dous actos importantes. O de maior audiencia celebrouse no Palisades Park congregando a 20.000 persoas; o segundo nos xardíns de La Polar, no que Castelao fixo un discurso axustado ás circunstancias dos presentes, maiormente emigrados: «Morrer fóra de Galiza é a maior anguria, pero debemos morrer dignos dela. E non o faríamos, se na outra banda do Atlántico transixísemos unha nova forma de escravitude». Despois de tres meses de intensa actividade política percorrendo a illa dunha banda á outra en defensa da República española e a súa lexitimidade, abandona Cuba o 25 de febreiro de 1939 e volve a súa residencia americana no 141 -West- 85 street de New York City.

Daniel, Virxinia e Luis Soto embarcando un avión. / FDV

A experiencia cubana marca o seu devir, xa que os seus prexuízos sociais -nun principio era purista coa raza- mudan en contacto coa realidade das distintas etnias de Cuba e Norteamérica, para erixilo en defensor das xentes discriminadas, nomeadamente coa raza negra. Deste xeito edita a serie «debuxos de negros» feitos entre Cuba e Nova York nas que o artista reflicte os costumes dos seus ritos e danzas nunha ducia de grandes estampas debuxadas a tinta chinesa, sendo dez destes debuxos creados na Habana e dous na Grande Manzá. Luís Soto, o seu compañeiro de viaxes, déixanos constancia deste interese e altruísmo a prol dos desprotexidos: «Velahí como aquela laboura en defensa da población negra feita por nós tanto en Cuba como nos Estados Unidos coa xente de Harlem, onde a discriminación é macabra, fructificou co noso nomeamento de Presidentes de Honor da Federación Mundial das Sociedades Negras».

Coa Guerra Civil española rematada en abril de 1939 e a imposición da ditadura militar, comezan para Daniel os meses máis duros da súa estancia en Nova York, que se prolongarán ata comezos do verán de 1940 cando parte cara Arxentina. Nestes meses sentiuse amargado pola lembranza de tantos amigos e compañeiros caídos na devastadora guerra, e baleirado pola derrota da democracia republicana. Malia todo isto, continuou a sua actividade política xunto aos seus amigos Basilio Álvarez, Suárez Picallo, Francisco Marcos Raña e Emilio González. Confesaba nunha carta a un compañeiro a seguinte reflexión pensando no seu futuro: «Eu atópome exiliado en Nova York loitando co inglés que xa traduzo bastante ben, pero aínda non o falo. Non vexo maneira de vivir e gañarme a vida aquí xa que busco traballo pero non hai maneira de atopalo».

Proposto pola la diáspora galega como líder político no desterro, Castelao envía unha carta datada o 6 de setembro de 1939 en Nova York co título «Aos irmáns de Bos-Aires», na que expresa as súas inquedanzas políticas: «Acepto a desiñación de Xefe do Partido Galeguista mentras non poida funcionar a democracia en Galiza. E tamén acepto a responsabilidade de dirixir no desterro a marcha do Galeguismo. En liñas xerais a política a seguir é a de establecer en España unha república federal basada nas nacionalidades para superar os rexionalismos. No caso de que os nosos maiores se atopen desatendidos polos organismos nacionais da nacente república, entón nós declararémonos separatistas e traballaremos pola independencia da nosa patria».

A finais de 1939 mentres espera polo visado que o autorice a entrar en Arxentina, Daniel retoma o vello proxecto literario convertido en peza teatral Os vellos non deben de namorarse, que el denomina «teatro de caretas». El mesmo o explica: «Esta obra foi maxinada para regalía do pobo galego. Comeceina en Pontevedra no ano 1931, e deille cima en Nova York no ano 1939. Tivo que ser agora na triste folganza que me impón o desterro, cando dispuxen de tempo para cumprir o meu vello e íntimo compromiso».

Nos tres primeiros meses de 1940, e diante da falta dun traballo estable, tan necesario para manter a economía doméstica, Daniel dedícaos a redacción do libro segundo de Sempre en Galiza, que rematará en xullo durante a súa viaxe en barco a Bos Aires: «Empezo a escribir esta segunda parte do meu libro en Nova York nos primeiros días de 1940 cando a tristura do inverno invita a sumirnos en meditacións. Escribo á luz dunha fiestra ensombrecida polos rañaceos». Nos sete últimos capítulos do libro, escritos no buque Argentina con destino á capital bonaerense, diríxese aos galegos do desterro, nomeadamente aos do continente americano onde el ten depositadas as súas maiores esperanzas e pensa centrar o seu traballo político.

O día 18 de xullo de 1940 Castelao maila súa muller Virxinia chegan ao porto de Bos Aires onde se atoparán con grandes amigos, comezando deste xeito aos seus 54 anos unha nova etapa da súa vida no exilio moi esperanzadora e ilusionante.

Fontes consultadas SEIXAS SEOANE, MIGUEL ANXO. «Castelao constructor da nación» Editorial Galaxia, ano 2019. MONTEAGUDO, HENRIQUE. «Alfonso Castelao, a forza dun mito» Editorial Galaxia (2021). MEJÍA RUIZ, CARMEN. «El exilio de Castelao en Norteamérica» (2004) CABANELAS, JOSÉ RAMÓN. «A Nosa Terra». Arquivo persoal.

*Membro do Instituto de Estudios Vigueses