Armando Buscarini, la bohemia negra

A la pensión de Han de Islandia, en el barrio de Lavapiés, donde se podía pernoctar por cincuenta céntimos de peseta, recalaban cada noche los cuerpos sucios, maltrechos y hambrientos de los desheredados de la fortuna, cofrades de la corte de los milagros en el Madrid de los años veinte. Fue también refugio para la bohemia, cuyos escritores, entre los que estaban Pedro Luis de Gálvez y Alejandro Sawa, concurrían para intercambiar discursos, leer sus poesías a un auditorio atónito pero indiferente y proclamar a voz en grito sus ideas apocalípticas. A aquella pensión llegó una noche Armando Buscarini, un adolescente que recorría las calles de Madrid vendiendo sus versos. De corta estatura, delgado, con cara de famélico, pelo lacio largo y sucio, labios carnosos siempre sonrientes y ojos negros de alucinado, mirando siempre al suelo, Cansinos Asséns lo definió como «una extraña mezcla de candor angélico y astucia diablesca». Con el tiempo este escritor precoz y prolífico se convirtió en uno de los personajes más destacados de cierta bohemia literaria de aquellos años.

La bohemia nació en la sociedad romántica francesa entre 1820 y 1840 y tuvo como escenario principal el Barrio Latino de París. Evolucionó desde la llamada bohemia dorada, o galante (la de Teophile Gautier, Gérard de Nerval y Alfred de Musset), antiburguesa, preocupada sobre todo por la creación, hasta la llamada bohemia negra, bautizada así por el capitalismo de la época debido a su adscripción socialista y anarquista. Fue esta última la que llegó a España años más tarde, integrada por jóvenes artistas y escritores entregados sin condiciones a la fe de la creación, convencidos de que la literatura era un arma revolucionaria. Entre ellos había personajes deslumbrantes dotados de talento y osadía, junto a mediocridades cuyo mérito más destacado era el ingenio para ejercer el parasitismo. Consecuencia de la actitud de estos últimos fue la condena de regeneracionistas, socialistas y anarquistas a un movimiento que consideraban artísticamente decadente, socialmente estéril y literariamente infecundo.

Antonio Armando García Ramos era hijo de una madre soltera de Bilbao que regresó de Buenos Aires embarazada de un porteño perdulario y alcohólico, para dar a luz a este único hijo en el pueblo riojano de Ezcaray, donde tenía familia. Ahora este escritor bohemio tiene dedicada allí una lápida en su casa natal y una calle con su nombre, cuya placa sustituyó en 2004 a la de José Antonio Primo de Rivera. Nació en julio de 1905, el día del Carmen, y a los cinco años se instaló con su madre en Madrid en condiciones muy precarias, que contó después con detalle en «El arte de pasar hambre». Su madre regentaba en el barrio de Chamberí una pensión con pocos clientes que muchas veces se iban sin pagar. Desde niño sintió atracción por las letras y comenzó a escribir firmando como Armando Buscarini, apellido inventado por él, que atribuía a su padre, un supuesto marinero genovés al que nunca conoció. Con cuatro cuadernos de cuentos de aventuras escritos a mano publicó a los 13 años una novela, «Emocionantísimas aventuras del emperador de los detectives», hoy inencontrable, y un año después «En sueños», su primer poemario. Buscarini es autor de una producción ingente y asombrosa (más de cuarenta libros) de poesía, teatro, novelas y memorias (escribió las suyas cuando tenía 24 años) que él mismo publicaba y ofrecía por los cafés de Madrid, y vendía en un puesto ambulante de la calle Alcalá, primero a 25 céntimos y poco después a 2 pesetas (2.50 con dedicatoria). Era uno de los asiduos a las tertulias del Colonial, el Levante y el Café Pombo, donde coincidía con Valle-Inclán, los hermanos Álvarez Quintero y Ramón Gómez de la Serna, a quienes pedía protección literaria y generosidad altruista (es decir, préstamos a fondo perdido). Lo recomendaron a periódicos como «El Imparcial» y «La Libertad», donde ellos mismos escribían, para que publicase allí sus cuentos y sus poesías pero sobre todo para evitar que si las cosas no le iban bien, cumpliese la amenaza de suicidarse arrojándose desde el viaducto del Puente de Segovia. Se lamentaba con frecuencia de no haber alcanzado el éxito literario que tan afanosamente buscaba, «esa gloria lejana que no llega».

Ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor, ni siquiera fue consciente de que había una guerra civil

Durante la dictadura de Primo de Rivera los periódicos dejaron de publicar sus artículos y las ventas callejeras fueron a menos, así que se vio obligado a buscar refugio en casa de su madre hacia la que, ya afectado por una demencia incontinente, manifestaba un odio visceral, incomprensible para quienes la conocían. En el Hospital Provincial de Madrid (hoy sede del Museo Reina Sofía) le diagnosticaron una grave esquizofrenia que obligó ingresarlo en un centro siquiátrico de Valladolid, durante cuya estancia murió su madre en la calle, víctima de un accidente. Debido a su origen fue trasladado al siquiátrico de Logroño, donde pasó los últimos nueve años de su vida. Ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor, ni siquiera fue consciente de que había una guerra civil. Su enfermedad se agravó con una tuberculosis pulmonar añadida a la sífilis que padecía y murió a las siete de la tarde del domingo 9 de junio de 1940. Poco antes había dirigido una carta al rey Alfonso XIII en la que anunciaba su deseo de suicidarse ingiriendo ácido prúsico, exigía la celebración de un funeral solemne y un homenaje a su persona y pedía a todos los escritores españoles que le guardasen luto durante cinco años. Si en vida algunos periódicos llegaron a anunciar varias veces su muerte atendiendo a los permanentes rumores de suicidio, cuando se murió ninguno recogió la noticia. El siquiatra Alberto Escudero Ortuño, que lo trató, escribió de él en sus memorias «Los caminos de Hipócrates», y el escritor Juan Manuel de Prada recreó su vida en «Las máscaras del héroe» y «Desgarrados y excéntricos», y reunió su obra poética en «Orgullo. Poesía (in) completa», que publicó una editorial riojana que lleva el nombre de Buscarini, la misma que en 2008 recopiló casi toda su prosa en «El rufián. Teatro, narrativa y memorias». En 1970 sus restos fueron trasladados desde el nicho en el que estaba enterrado al osario común del cementerio de Logroño. Su vida se puede resumir en dos versos de uno de sus poemas: «Es verdad que yo sufro; pero oídme:/¿qué me importa sufrir si soy poeta?».