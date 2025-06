Anabel Fernández, la biofísica viguesa experta en canales iónicos: «Los seres humanos somos máquinas eléctricas»

Vive con «una morriña perpetua», pero perseguir su sueño e ir «cumpliendo metas profesionales» la ha llevado «cada vez más lejos de casa». Suma más de una década en EE UU y, desde el pasado enero, dirige su propio grupo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado. Antes pasó por la de Wisconsin-Madison, desde 2014, y después por el National Institute of Neurological Disorders and Stroke-NIH, en Maryland, durante siete años. «Es muy emocionante y me siento superafortunada porque lograrlo es complicado y muy competitivo», celebra la biofísica Anabel Fernández Mariño (Vigo, 1984), cuyos avances ya han aparecido en revistas de alto impacto como Nature y que esta semana presentaba los primeros datos de su nuevo laboratorio en un congreso internacional en Suiza.

Su «fascinante» aunque poco conocido campo de estudio son los canales iónicos activados por voltaje, unas «compuertas diminutas» que hacen posible que nuestro corazón lata o sintamos emociones. «Los seres humanos somos electricidad. Una electricidad química creada por una vastísima red interna de iones que fluyen a través de las membranas celulares gracias a estos canales. Se abren o se cierran permitiendo que estas partículas cargadas transmitan las señales que lo controlan absolutamente todo, desde los latidos al movimiento muscular o nuestro pensamiento. Y cuando no funcionan correctamente porque hay una mutación genética dan lugar a enfermedades como la epilepsia, problemas con el ritmo cardiaco o incluso dolor crónico», explica.

Entender qué falla puede ayudar a descubrir nuevas formas de tratar dolencias que a día de hoy carecen de cura. «Para mí, esto tiene un valor incalculable. Y es muy gratificante ir desmontando como un puzle algo que todavía es una incógnita. Conocer el mecanismo de estas enfermedades nos puede ayudar a tratarlas de forma mucho más específica y sin efectos secundarios. Y también nos abre una ventana a entender cómo funcionamos nosotros como máquinas eléctricas que somos», destaca Anabel, que utiliza técnicas de electrofisiología para activar los canales con pequeños voltajes, del orden de la millonésima parte de un amperio, y así poder «escuchar» la actividad celular.

Sus estudios en Colorado están enfocados además a la generación de nanoanticuerpos , un tipo de anticuerpo que producen los camélidos y que son muy parecidos a la inmunoglobulina G humana (IgG) pero mucho más pequeños, por lo que desde hace años se investiga su uso en novedosas terapias.

«Buscamos generar librerías de nanoanticuerpos específicos que modifiquen la función de estos canales iónicos y que se puedan utilizar en un futuro a medio y largo plazo. En mi última investigación, por ejemplo, estudiamos unas mutaciones que provocan encefalopatías epilépticas en niños, que tienen muy mal pronóstico y que no responden muy bien a los tratamientos comunes para epilepsia. Son mutaciones en un gen que codifica para un canal iónico de potasio. Y la idea sería obtener un determinado tipo de nanoanticuerpo para que se una a él y actúe como corrector», detalla.

Formar parte de un campus médico, con departamentos clínicos y hospitales asociados, agiliza la larga travesía desde el laboratorio a la terapia real: «Nuestra investigación es básica pero muy traslacional y queremos colaborar para que todo lo que hagamos se extienda al paciente. Y, al revés, porque también podemos utilizar sus propias células para hacer experimentos».

Anabel habla con auténtica pasión de su trabajo. «Es como poder jugar con juguetes muy caros. La ciencia es muy creativa. Siempre estás con la curiosidad a flor de piel y van surgiendo muchas más preguntas que contestar. Y abrir tu propia línea de investigación independiente en una universidad tan buena y con científicos de altísimo nivel es maravilloso», reconoce.

Por eso agradece el apoyo de los suyos a lo largo de todos estos años –«El sacrificio y el trabajo también son de la familia»– y, tras haberse formado en las universidades de Vigo y Pompeu Fabra, reivindica la educación pública española: «Estoy muy orgullosa y me ha llevado donde yo he querido llegar».

En el pueblo suizo de Les Diablerets, donde asistió estos días a un congreso. / FDV

También demanda más recursos para la ciencia «porque salva vidas». «Necesitamos más investigadores y más inversión. Generamos muchos datos y conocimiento que se quedan en un cajón por no tener apoyo. Por eso también debemos hacer más divulgación. Es una asignatura pendiente. Cuanto más entienda el público general sobre ciencia mejor será para que demanden más esfuerzo al gobierno y los políticos de turno», plantea.

Desde la llegada de Trump, los recortes y su cruzada contra las universidades, la mantienen «expectante». «Estamos todos en la incertidumbre y con la esperanza de que esto sea algo temporal. EE UU tiene un sistema de investigación magnífico», subraya.

Así que, pese a todo, regresar no figura en sus planes: «Nunca descartas volver. Siempre tienes en la cabeza llevar a Galicia todo lo aprendido. Pero a corto y medio plazo no lo veo. EE UU supone un shock cultural pero a los científicos se nos valora mucho y, por desgracia, las condiciones en España no son las mismas».

Mientras tanto, sigue contando los meses que acumula «sin comer percebes» y disfruta de la naturaleza del tercer estado en el que reside desde su llegada a EE UU: «Colorado es precioso. Siempre tienes las Rocosas a la vista. La naturaleza es una vía de escape maravillosa y aquí, en lugar de irte al puerto de Vigo o a Cabo Home cuando estás estresado, te vas a las montañas».