Historias que brillan

Sus creaciones han protagonizado reportajes en medios nacionales y extranjeros. Su obra es capaz de rescatar el pasado, de vestir el presente y de abrazar el futuro. Las piezas de Fernando Gallego no solo adornan, cuentan historias que perduran a través del tiempo. Todo desde Serra de Outes (A Coruña), un paraíso natural donde ha encontrado la paz que necesita su pulso artesano.

Aprendió de su padre los secretos del oficio, con la curiosidad de la infancia y los ojos de un niño que no perdía detalle de cómo trabajaba su progenitor en el taller. Estudió Química y se formó en diseño, historia, fotografía, joyería… Adolescente y joven inquieto por naturaleza, no pensaba en un futuro laboral en la artesanía pero la vida le llevó a convertirla en su oficio de adulto. Por eso en 2001 este pontevedrés del 73 decidió montar su taller de joyería en el pueblo de su esposa Paula, Serra de Outes, desde donde elabora sus creaciones para todo el mundo.

Su repertorio abarca desde la reparación de joyas de familia con su toque de autor a la elaboración de pendientes, colgantes, broches, recuerdos personalizados o encargos al gusto del cliente. Pero sin duda, los objetos de la colección «Antiques» han tenido -y tienen- gran repercusión, al tratarse de antigüedades reales a las que da una nueva vida en el presente. Se trata de amuletos egipcios o monedas romanas -entre otros- seleccionadas en subastas especializadas o en anticuarios y con su correspondiente certificado de autenticidad que Fernando engarza con pericia de maestro. Antigüedades milenarias convertidas en joyas para el siglo XXI sin alterar su esencia, ya sea como pulseras o colgantes que conservan todo su valor simbólico.

Las redes sociales dieron gran impulso a estas piezas y poco después de presentar esta colección, la labor de Fernando Gallego se vio reconocida en varios certámenes, como el «Madrid Joya designers», o el premio nacional de Joyería Artística del Grupo ProArte y Cultura 2020 o quedando finalista del Premio Arte y Joya Internacional 2020. Además, ese mismo año sus obras estuvieron expuestas en el museo de Artes Decorativas de Madrid y en el museo de San Isidro de la capital. Recientemente, otra pieza -el anillo Frank Lloyd-Wright- fue finalista en los premios Antón Fraguas de artesanía y forma parte de la exposición itinerante del certamen.

Sus piezas las llevan personas conocidas y anónimas e incluso llegan a series de televisión como A Discovery of Witches de la BBC cuya protagonista llevaba una punta de flecha griega de la colección «Antiques». Apasionado del arte, otra de sus líneas se llama «Inspiración», compuesta por joyas en cuyo estímulo creativo está la pintura, la arquitectura o el cine.

Este orfebre también ha comprobado que tradición y tecnología no son incompatibles. «Recibo muchas peticiones de clientes que me envían bocetos generados a través de ChatGPT, algo muy útil para personas que no saben dibujar o plasmar los diseños. Yo hago las correcciones y cambio detalles pero lo cierto es que es una realidad imparable y que la Inteligencia Artificial puede ser una gran aliada».

Fernando Gallego está inmerso en las piezas de su última colección, Wabi-Sabi, inspirada en «la belleza de lo imperfecto» de la filosofía japonesa. Lo que es hermoso por haber vivido, por ser irregular y natural. El trabajo de este reputado orfebre puede verse en su web joyeriafgallego.com y en Instagram.