Saharauis: entre la resistencia, la esperanza y la tradición

Sidi: Memoria, dignidad y lucha en el exilio saharaui

Sidi nació en Smara en 1973, cuando aún había esperanza en el Sáhara. Pero a los seis años, un camión militar marroquí lo atropelló intencionadamente. Perdió las piernas y la infancia de un solo golpe.

Aun así, el cuerpo herido no detuvo su alma. En 1993, cruzó Marruecos —Agadir, Marrakech, Fez — hasta alcanzar la frontera argelina. Desde allí atravesó el desierto hacia Tinduf, persiguiendo una patria que solo sobrevivía en la memoria.

“No puedo digerir que España nos haya vendido a Marruecos. ¿Qué hicimos para merecerlo?”, dice, aún herido por aquella traición, y también por la más reciente: la carta de Pedro Sánchez.

Entre lágrimas, recuerda cuando en 1994 viajó a Italia, buscando ayuda. Allí le dijeron que no tendría piernas nuevas, pero que sí podía respirar el aire que no lograba respirar en los campamentos. Su verdadera cura, sin embargo, no estaba en Europa, sino en volver a su pueblo, aunque fuera al exilio.

De regreso, la vida le tendió un regalo imposible. En un autobús detenido en un control, un hombre que sube a inspeccionar. Era su padre, a quien no veía desde niño. No fue Sidi quien lo reconoció, fue su padre quien lo identificó al ver la ausencia de sus piernas, esa señal silenciosa que el tiempo no había podido borrar. En ese gesto, sin palabras, volvieron a encontrarse.

Hoy vive en Rabuni, cuida de su padre, ahora ciego, y cría a sus seis hijos. Su madre murió hace dos años, llevándose consigo una parte de esa resiliencia eterna que define a su pueblo.

Sidi cree que sin el apoyo de la sociedad española, el Sáhara está condenado al polvo. Y que “sin unidad en el Frente Polisario, será difícil resistir”.

Le preocupan los jóvenes: “Si no hay solución, serán más radicales que nosotros” “El crecimiento demográfico es también un desafío: tenemos que ser más”

Sidi sigue caminando. No necesita piernas: le basta con la memoria para sostenerse y la esperanza para avanzar.