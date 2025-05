«La confusión es el estado natural del alma»

Novelista, guionista y director de cine, Ray Loriga lleva más de tres décadas escribiendo libros con la bandera de la literatura como causa. Referente de la llamada generación X, el escritor madrileño de ascendencia gallega ­-su tío abuelo era el aviador, ingeniero aeronáutico y militar Joaquín Loriga- aborda el tema de la construcción de la identidad en su última novela, ‘Tim’ (Alfaguara), que presentará mañana en Club FARO, en una charla-coloquio abierta al público que se desarrollará en el museo MARCO_a partir de las 20 horas.

– Comienza la novela con un personaje que duda entre si quiere levantarse de la cama o permanecer seminconsciente, mientras escucha las quejas mundanas de sus vecinos. «Despertar del todo sería hundirse en la ciénaga de lo real», dice. ¿Exiliarse del mundo es una opción cada vez más tentadora?

– No quiero ponerme derrotista, pero siempre ha sido insoportable esto del mundo. Lo primero que busco cuando entro en un sitio es donde pone la palabra exit (salida) porque dan ganas de irse. A lo mejor soy solo yo, a lo mejor el mundo es formidable y no me he dado cuenta, tampoco voy a generalizar. Recuerdo que ya el primer día de colegio me dije «¿cómo se sale de aquí!» y desde entonces ha sido cambiar de cárcel.

– Está en una habitación que no reconoce y tampoco es consciente de sus dimensiones ni aspecto, lo que nos recuerda a ‘La metamorfosis’ de Kafka y nos hace intuir que podría despertar convertido en un monstruo, ¿barajó esa opción para su novela, sin destripar el final?

– Obviamente, no, porque ya le había robado a Kafka el principio. A mí se me ocurrió la idea de que puede pasar algo peor todavía que verse convertido en un monstruo, que es levantarse convertido en lo mismo que se acostó: enfrentarse a la dura realidad de ser tú mismo.

– Además de ese guiño a Kafka, también emplea como referentes a Calderón de la Barca y a Walt Whitman, a quien convierte en el libro en un psiquiatra que trata a pacientes con sueños húmedos, ¿qué aspectos ha tenido presentes de esos dos autores en el proceso de creación de su libro?

– Calderón es el padre de todos nosotros, junto a Cervantes. ‘La vida es sueño’ es para mí el primer libro que inventa Matrix, al plantear que esto que asumimos como real puede ser una fábula, un cuento chino. Calderón es el primero, al menos en lengua española, que duda de la realidad. Y de Whitman me encanta su poesía, eso de «contengo multitudes» era por donde quería ir yo entre todas las posibilidades que hay de ser. Parece que la identidad está sellada, cuando es una opción cambiante.

– A lo largo de todo el texto no abandona la ironía, ¿es la única salida ante el sinsentido?

– Sinceramente pienso que todo esto, volviendo a lo de la cárcel del mundo, no te lo puedes tomar muy en serio; de ahí la ironía , porque si no es más triste todavía.

– El desconcierto y la confusión del personaje se contagia al lector durante toda la novela, ¿le costó asumir ese riesgo de presentar una obra que usted mismo ha calificado de rara?

– La confusión es el estado natural del alma, de hecho me parece que la seguridad y la firmeza son impostadas. Todos los libros conllevan un riesgo, una vez que te pones a escribir le puede gustar a la gente más, menos o nada. A lo mejor por la edad que tengo, porque llevo ya 35 años publicando, me interesa explorar las ideas que me apetecen , con cuidado eso sí, puede que tenga más éxito pero no son cosas que me plantee a la hora de escribir.

– El protagonista busca su identidad entre sus recuerdos y solo hay un recuerdo que tiene muy claro: que debe recuperar algo que no sabé qué es de una casa de empeños. ¿La búsqueda, o más bien la construcción, de la identidad es algo que le preocupa especialmente en esta sociedad donde hablamos constantemente de identidades?

– Sí, por lo que tiene, una vez más, de falible. Nos fiamos de la identidad por lo que dicen los demás de nosotros desde que somos pequeños; para empezar ni siquiera nos nombramos, nos nombran, antes de saber quién eres ya te lo están explicando, te dicen te pareces a tu abuelo o a tu tía Antonia, vas al colegio y te dicen que eres de los bajitos o de los altos, de los gordos o de los orejudos. Y así vamos creándonos una identidad en los ojos de los demás, lo que hace la identidad muy endeble.

– El protagonista recuerda dos nombres –Elisa y Tim– que son historias de amor y odio donde aparece la ternura, ¿es el amor el que no salva o nos condena?

– No veo otra razón para vivir que el amor en cualquiera de sus formas: la camaradería, el amor a los hijos, a los padres o el amor romántico; me parece que es lo único que vale la pena.

– Defiende la literatura sin causa, ¿cuál es su causa para escribir?

– Mi única causa es la literatura. Siempre matizo que no tengo nada contra la literatura con causa, con tema, que quiere explicarnos algo o reivindicar algo, siempre que esté bien escrita. Si algo está viene escrito, me pueden hablar de chinos, de romanos o de lo que sea, pero no poner la causa por encima de la literatura.

– ¿Qué reto le ha supuesto construir un relato que es un largo monólogo?

– Hay una parte digamos intuitiva y otra técnica. Intento buscar estructuras como las del jazz, donde hay un planteamiento de una melodía, una digresión, luego una nostalgia de melodía y al final melodía para crear calor en la escucha. Es lo que intento, no sé si lo consigo.

– Hay autores que describen su proceso creativo como una tortura, un surimiento, ¿cómo lo vive usted?

– Es que lo normal, lo más natural, es no escribir. Ahora a todo el mundo le ha dado por escribir, no sé por qué, pero no es una cosa precisamente fácil ni precisamente agradable. Hay momentos en una página o en una frase que tú mismo te vas animando, pero es como bajar a la mina, picar piedra y a veces encuentras algo y otros días no encuentras nada, pero sigues picando.

– Los recuerdos del personaje van apareciendo sin sentido lógico, como si estuviera abriendo carpetas del disco duro de un ordenador. ¿Le interesaba preflexionar sobre el fenómeno de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial?

– Sí, porque ante estos desafíos hay tres opciones: abrazar la tecnología como devotos, cerrarse ante el pánico que producen, y que nos dé la oportunidad de reflexionar. Ahora que estamos pensando en la sustitución de lo humano por la tecnología tenemos que empezar a saber qué es lo humano; llevamos siglos de filosofía y literatura preguntándonos eso y ahora este desafío nos permite volver a reflexionar sobre ello.

– El protagonista dice caer bien a la gente e intuye funcionar bien en la sociedad, pero considera que finge y actúa para encajar y por eso se siente forastero. ¿Considera que somos -farsantes porque buscamos el reconocimiento de los demás, porque somos seres sociales?

– Es inherente al ser humano, en cualquier circunstancia intentamos agradar para no ser agredidos, desde niños, ya el bebé lo intenta, también los cachorros de cualquier especie son tirando a monos para que no los aplasten.

– ¿Dónde queda la autenticidad?

– Para mí la autenticidad es una palabra mal utilizada en castellano porque parece que ser auténtico es ser firme en la estupidez, y a mí eso no me interesa. Hay quien dice «es que yo siempre he sido así», ¡hombre!, pues si eres igual a los diez años que a los sesenta poco has aprendido, poco has evolucionado, poco te has preguntado. Para mí lo auténtico, lo real, es la confusión, la investigación y la duda, que es el motor de la existencia y además tiene las ventaja de que quien duda no dispara.

– El miedo paralizante está presente en su obra. ¿Miedo a qué?, ¿qué es lo que más le aterroriza?

– Miedo a hacer daño, a no ser útil, a todas las cosas que puedes hacer mal. Es muy difícil saber cómo hacer las cosas bien, sobre todo en las relaciones personales, en las relaciones afectivas. Es complicadísimo no ser culpable de algo. Como dice el personaje de TIM: «Cuando no has hecho nada es difícil que te echen la culpa de algo», por eso el individiuo se niega a levantarse.

– ¿Haber vivido una situación de salud en que vio la muerte cercana (le operaron de un tumor cerebral a vida o muerte) le ha cambiado la perspectiva con la que afrota sus temores?

– Quizás ha rebajado el volumen a los miedos, por ejemplo a la muerte, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces dices «bueno, lo de morirse tampoco es para tanto» y vives un poco más tranquilo.

– Su apellido es gallego. ¿Cuál es su relación con Galicia?

– Mi abuelo era gallego, nació en la provincia de Pontevedra, tengo todavía parientes en Ourense, pero la familia se vino ya hace tiempo a Madrid y tengo poco contacto, sé que vengo de ahí, de Galicia. Mi tío abuelo era Joaquín Loriga y desde niño era para mí como el héroe de la familia, he ido a ver el autogiro de Juan de la Cierva, el primero que hizo un vuelo en vertical, al aeródromo de Cuatro Vientos y he pensado «aquí estuvo mi tío abuelo subido en este cacharro». Son ilusiones de niño que te acompañan.