Castelao en Vigo (e II)

A finais do ano 1926 o daquela director de FARO DE VIGO, Eladio de Lema Martín, non desaproveita a oportunidade que se lle presenta de poder contratar a Castelao: o mellor caricaturista de humor gráfico que neses intres había en Galicia. O peche do Galicia diario de Vigo anunciado para o 15 de setembro permitiu que Daniel, que era un dos seus colaboradores, puidese comprometerse con outros xornais para seguir, deste xeito, deleitando aos seus seareiros con exquisitas viñetas humorísticas.

Sería a amizade que unía ao director e propietario do rotativo olívico co galeguista a que fixo posible a sua contratación e, tras acordo económico previo, FARO DE VIGO anunciaba a boa nova na primeira páxina do domingo 3 de outubro: «En breve comenzaremos a publicar trabajos del admirable artista gallego Alfonso Daniel Castelao».

Cunha tirada media de 15.000 exemplares diarios, o decano da prensa galega lideraba as vendas no sur da comunidade, e aínda que xa viña publicando debuxos humorísticos de grandes artistas como Maside ou Federico Ribas dende 1923, a incorporación de Castelo daríalle ao xornal un matiz de galeguidade, desencorsetándoo do conservadorismo que o caracterizaba.

A primeira entrega de Castelao publícase o sábado 16 de outubro do ano 1926, e na viñeta óllase a tres paisanos dun xeito simpático dicindo: «O mellor remedio contra a gordura é o sacho. Non vos hai labrego que teña bandullo». A seguinte entrega sairá unha semana máis tarde, o sábado 23 de outubro, e nela o artista retrata a dous galegos falando entre eles: «N'outro tempo os ladróns roubaban, pero agora os ladróns non rouban porque xa lle levamos os cartos a casa. Ti entendes?»

Primera tira de Castelao en Faro de Vigo. / FDV

Sendo fiel á súa afirmación de: «Debuxei sempre en galego, escribín sempre en galego e se tirades o que hai de galego na niña obra non ficaría nada dela», Daniel publica os seus traballos no xornal vigués sempre na lingua da terra co título xenérico de «Cousas da Vida», epígrafe que xa utilizara na súa etapa no diario Galicia, pero nesta ocasión a través de ilustracións humorísticas nas que afonda aínda máis na intelixencia, retranca e fondura do pensamento galego.

Vigo era naquela altura a cidade galega onde Castelao tiña unha maior fama e unha estreita conexión cos seus cidadáns, pois á vez que colaboraba con FARO DE VIGO coas viñetas humorísticas, tamén o facía con debuxos na revista viguesa Vida Gallega de tirada mensual, que se espallaba por países de medio mundo, e co diario tamén vigués de tirada rexional El Pueblo Gallego, neste caso tódolos domingos con relatos curtos ilustrados.

Nos debuxos de Castelao, na parte do humor cotián co que pretendía provocar un sorriso aos lectores, apréciase a preocupación do artista polas desigualdades sociais e polo fracaso da emigración, converténdose este último nun tema recorrente nos seus traballos. A simbiose entre debuxante, escritor e galeguista que Daniel reflicte nas ilustracións, apreciámola en dibuxos sinxelos como o de un fillo que unha vez retornado de América afirmaba con resignación: «Eu non quería morrer alá, sabes nai miña?».

O 10 de xullo de 1927, aos seus corenta e un anos de idade, publica o derradeiro debuxo desta primeira etapa (1926-27) de colaboración con FARO DE VIGO, pois volve a ter problemas de visión debido a unha inflamación da retina aparecida trece anos atrás, o que lle impide ler e debuxar correctamente. Engadirase a esta enfermidade unha desgraza aínda mais grave: a morte do seu único fillo, Alfonsiño, de catorce anos, vítima dunha pneumonía en xaneiro de 1928, mergullando ao artista nunha crise existencial. Dende entón, Castelao non volverá publicar unha viñeta no rotativo olívico ata o domingo 12 de agosto de 1928, sendo os seus emolumentos por traballo realizado duns vinticinco pesos da época, que hoxe en día equivaldrían a arredor dos catrocentos euros.

A segunda etapa en FARO DE VIGO comeza o domingo 2 de febreiro de 1929, data a partir da que volven a aparecer con regularidade as «Cousas da Vida» na primeira páxina ao longo do mes, sendo o xoves 6 de febreiro a segunda entrega, xa que era costume que as viñetas de Castelao se publicasen duas veces por semana: domingos e xoves.

Almanaque «FARO DE VIGO» 1931

O día 12 de decembro do ano 1930 FARO DE VIGO anuncia a publicación dun almanaque para o ano seguinte no que inclúe unha variada selección das viñetas de Castelao. Esta iniciativa respondía ao desexo de moitos admiradores do artista que devecían por ter unha colección das súas «Cousas da Vida». Malia as dúbidas por parte da dirección, que non quedara moi satisfeita do resultado final, o Almanaque porase á venda a finais de febreiro do ano 1931 ao prezo dunha peseta recompilando 63 debuxos, dos que case todos saíran en 1930 e tan só dous en xaneiro de 1931. Hoxe en día esta publicación converteuse nun obxeto cobizado para os coleccionistas e moi difícil de atopar nas almoedas de libro vello.

Almanaque Faro de Vigo de 1931 / FDV

Durante o ano 1931 os debuxos que Castelao publica en FARO DE VIGO serán ilustracións que estiveran censuradas pola ditadura de Primo de Rivera cando as presentara no diario Galicia en 1924. Este é o caso da viñeta do 5 de marzo onde un home falando con outro dille: «Uns din que sí outros dín que non, uns que pra riba e outros que pra baixo, pero eu o que quero saber é se somos ou non somos…». Comeza tamén nesta etapa unha intensa actividade política de Castelao da man da coalición Galeguistas Independentes que se intensificará ata as eleccións do ano 1931, e a súa elección como diputado a Cortes pola provincia de Pontevedra. Sen ningunha dúbida esta consolidación como líder galeguista foi posible grazas a fama que adquiriu con FARO DE VIGO sendo o seu colaborador gráfico, pois ata esa data fracasara tanto nas eleccións municipais de Rianxo como nas das Irmandades da Fala.

Co pistoletazo de saída cara a campaña electoral de 1931, inundáronse as rúas de Vigo de propaganda política a prol de Castelao coa pegada de carteis informativos pedindo o voto para el mais para Paz-Andrade, e distribuíndose millleiros de panfletos entre a veciñanza nos que se podía ler: «Galego! O artista Castelao é o home que mellor comprende a alma do pobo e o máis compenetrado con Galicia. As suas «Cousas da Vida» e o seu álbum Nós reflicten as amarguras e ledicias do vivir agrario e mariñeiro, e non deixou pasar un día sen amosar ao mundo as súas penas e a súa escravitude. Neste ambiente preelectoral, o sábado 20 de xuño Castelao acode a Vigo ás sete trinta da tarde a un mitin na Alameda que, atestada de xente, escoitará as arengas dos líderes do partido galeguista: Valentín Paz-Andrade, Alonso Ríos, Otero Pedrayo e mais él. As follas de man que se repartiron durante o acto político dicíano todo: «Elector tes o dereito a votar a nove homes nas eleccións constituíntes do día 28 de xuño, e debes incluir a os máis representativos de Galicia: Alfonso Rodríguez Castelao, Valentín Paz-Andrade e Ramón Cabanillas. Seus nomes te son familiares, sua obra é coñecida. Viva Galicia! Viva a república federal española!». O propio Daniel afirmará anos máis tarde no exilio: «A política non foi a miña profesión, pero si a miña vocación, e mantiven sempre a liña recta da miña moral coma a franxa azul da vosa bandeira».

Castelao, durante un mitin en Beluso (Bueu). / Arquivo de Arturo Sánchez Cidrás

Coincidindo co día de Galicia, 25 de xullo do ano 1931, FARO DE VIGO publica un conto de Castelao titulado «Unha rúa nun porto lonxano» que pertencía á súa obra Cousas publicada en 1926, e describe un porto do norte, probablemente Vigo, onde mariñeiros que falan inglés e francés respectivamente, fanse amigos nunha taberna e danse conta ao entoar unha canción en galego que os dous son paisanos da terra. Ese mismo día Daniel chega a Vigo procedente de Madrid para asistir ao mitin galeguista no teatro García Barbón que abarrotado de xente gardábao con impaciencia, nomeadamente o discurso do deputado Castelao. Ao rematar o acto toda a familia galeguista degustaría un bo xantar no parque da Barxa, situado na periferia da cidade ao cabo da rúa García Barbón.

A raíz do liderado político de Castelao, as sus viñetas humorísticas tórnanse cun cariz máis reivindicativo e político que humorístico; ao longo do ano 1932 as ilustracións que presenta nos xornais vigueses amosan a súa defensa do Estatuto de Autonomía e de protesta, como a recollida nas «Cousas da Vida» do 23 de xuño: «Os Gobernos acórdanse de santa Bárbara cando trona, e os tronos de Galicia non chegan a Madrí porque está moi lonxe. Sabes?». Tamén nesta etapa da súa vida Daniel reafírmase en que a única posibilidade de autogoberno é a alianza coas esquerdas, amén da xustiza das reivindicacións dos traballadores. En consecuencia, pilota xunto a Alexandre Bóveda a deriva do Partido Galeguista cara á coalición Frente Popular coa que volverá ser elixido deputado pola provincia de Pontevedra en 1936.

O domingo 9 de abril de 1933 Castelao publica a derradeira viñeta humorística no xornal vigués, na que se olla a dous homes sentados dialogando: «A República xa veu, agora so falla a Autonomía». O mesmo Daniel recortaba e gardaba algúns dos seus mellores debuxos publicados na prensa olívica, que, por sorte, quedaron recompilados no libro Cousas da Vida no Faro de Vigo 1926-1933 editado polo Consello da Cultura Galega no ano 2001.

O que é innegable é que no rotativo olívico Castelao deixou as mellores ilustracións da súa vida chegando a publicar preto de 350 «Cousas da Vida» dende 1926 ata que en 1933 remata as creacións en FARO DE VIGO, e nunca máis volverán saír as súas cousas en ningún outro medio de difusión.