Os peores monstruos son os que non se nomean

Este lugar é perigoso. En realidade, sempre o é, pero hoxe a ameaza é maior. Porque o lume volveu aparecer no monte. E o cheiro a queimado xa chega ata aquí.

O bosque é coma o mar, un océano en calma que, de súpeto e sen previo aviso, pode mudar en algo diferente. Un animal xigantesco, de aparencia inofensiva que, dunha poutada tan súbita como inesperada, sega canta vida se lle poña por diante. A montaña é así, un mar de granito e verde. Pode permanecer en silencio, inmóbil coma unha fera ao axexo. Tranquila. Ata que, de súpeto…

Hoxe, coma tantas outras tardes no verán, os nenos da aldea baixaron ata os prados da Ermida para xogar xunto ao río Arnoia. O problema está en que hoxe non é un día calquera.

Porque hoxe, unha vez máis, o lume volveu aparecer no monte. Xusto cando empezou a escurecer.

Os vellos advertíronllelo. Moito coidado con meterse no monte. Non vaia ser que logo teñamos que lamentar algo. Pero, así e todo…

Os rapaces da aldea xogan con Manel, un cativo bastante máis pequeno ca eles. Apenas terá cinco anos, se é que os ten, e de todos eles é o único que vive abaixo, na Ermida. Logo falaremos del, si. Por agora, o importante é que xa empezou a escurecer, e entre as árbores, ao lonxe, comezou a asomar o fulgor do incendio. Ao lonxe, si. Pero tamén un pouco máis preto a cada instante que pasa. Deberían saír de aí. Xa.

Pero é evidente que hai algo irresistible en todo isto. Hai algo tan sedutor na idea de desafiar a autoridade dos maiores como hipnótico en ver o avance do lume.

De modo que aí están agora, todos os cativos de Rebordechao e tamén o pequeno Manel, xogando a entrar e saír do bosque. Apostando a ver quen é capaz de achegarse máis ao profundo. Retándose a ver quen se acerca máis á escuridade.

Cando de repente algún deles se detén.

—Aí! –berra–. Non o vistes?

—O que?

—Aí, aí! –volve sinalar–. Mirade!

E si, abofé. Os demais nenos seguen a dirección do dedo e, de súpeto, todos o ven.

Recortado contra o fulgor, curvado e veloz, alguén pasou do lume á escuridade. Coma se tivese présa por non ser visto. Por correr a ocultarse no máis profundo do bosque. Alguén ou, talvez, algo.

—Vístelo? Quen era ese?

Dous dos rapaces, os maiores, cruzan unha mirada.

—Quen, ou que –responde o máis vello. É o pequeno Manel quen capta o matiz.

—Que? –repite estrañado–. Como que que?

—Claro. É que ao mellor non era unha persoa, Manel. Ou polo menos non unha calquera.

—Ah, non? E entón quen podería ser?

Os dous maiores volven intercambiar a mesma mirada de antes.

—Non deberiamos dicir o seu nome en voz alta.

—Como? E iso por que?

—Porque din que se o chamas polo seu verdadeiro nome, despois el virá por ti.

Manel estraña o aceno.

—De verdade? Pero, quen é?

O maior dos nenos afía a súa ollada á vez que dá un paso adiante.

—Seica non oíches falar do Sacaúntos? Desconcertado, o pequeno case asusta a súa expresión.

—Quen?

—O Sacaúntos, Manel. Non nos digas que non o coñeces.

Ao detectar a ameaza no ton dos maiores, Manel preocupa un pouco máis o seu rostro.

—Non.

—Pois deberías. Porque o Sacaúntos é un monstro terrible.

—Pois non, non sei de que me falades. Os maiores míranse con aire grave.

—O Sacaúntos é un home que vive no monte.

—Pero non é unha persoa calquera.

—Non, nin moito menos. É un ladrón.

—Un ladrón? –pregunta Manel–. Un ladrón… de que? O maior achégase aínda máis a Manel e, con xesto serio,

case ameazador, apunta co seu dedo índice cara á barriga do pequeno.

—Un ladrón de graxa, Manel.

—É verdade –asente o outro–. Cando menos o esperas, atácate polas costas e, entón, zas! Ábreche as tripas!

—Ábreme as tripas? Pero, para que?

—Para arrancarche a graxa!

Desta vez si, a voz asusta a Manel.

—Para arrancarme a graxa? –O pequeno dubida, coma se se resistise a crer o que está a escoitar–. Pero para que?

—Pois iso non o sei. Na miña casa, a miña avoa sempre me dicía que a usaban para facer xabón. Ou algo así. O caso é que o Sacaúntos déixate seco, Manel. Leva ata o teu sangue.

—É verdade. A min incluso me contaron que ás veces tamén se pode converter nun lobo.

Manel non se decata, pero os ollos acaban de abrírselle moitísimo.

—Nun lobo?

—Si –afirma rotundo o maior de todos–, nun lobo. Así que xa sabes, Manel. Se ves o Sacaúntos, corre!

E, á voz do maior, todos os nenos botan a correr monte abaixo. Cara á zona segura, lonxe do lume.

De repente só, Manel tamén sente o impulso de correr tras os seus compañeiros. Claro, é o normal. Seguir o grupo, poñerse a salvo. Do que sexa.

Pero cando xa está a piques de lanzarse monte abaixo, non o fai. En lugar de botar a correr, Manel vírase.

E, de novo, crava a mirada no monte. Na súa escuridade. No lugar onde apenas uns segundos antes a todos lles pareceu ver alguén agochándose na profundidade. E, inmóbil, Manel permanece en silencio. Observando o bosque. Dalgún modo estraño, atraído, case fascinado. E se de verdade…?

E mentres Manel contempla a escuridade, o que nin el nin ninguén sabe é que, á súa vez, a escuridade tamén o observa a el. Acazapado, protexido de calquera mirada pola espesura, alguén examina fixamente a Manel desde a parte máis negra do monte.

O seu propio pai.