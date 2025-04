Xan Padrón, el fotógrafo invisible

Se sitúa con su cámara durante dos horas frente a un muro de una gran ciudad y plasma los viandantes que transitan la calle en ese periodo de tiempo para luego, en su estudio, editar las obras de su serie ‘Time Lapse’. Las fotografías del ouresano afincado en Nueva York Xan Padrón retratan el ritmo de las grandes urbes, gozan de gran aceptación en las galerías de medio mundo y han sido merecedoras de grandes reconocimientos, entre ellos el Editor’s Choice del Washington Post .

«Llevo toda la vida alrededor de la fotografía. Mi padre era periodista, y su compañero de batallas, el fotógrafo Enrique Reza era mi padrino, y fue precisamente él el que me inició en la fotografía de lo cotidiano, al regalarme, cuando era un adolescente, mi primer equipo de revelado. He de reconocer que de alguna manera llevo conmigo su manera de observar el mundo, sin intervenir ni juzgar, simplemente plasmando lo que pasa alrededor de mí», explica cuando se le pregunta por sus inicios en el universo de la fotografía.

Antes de dedicarse por entero a la fotografía, Padrón se ganaba la vida como músico, si bien compaginaba ambas expresiones artísticas. Durante sus primeros años en Nueva York , a donde se mudó hace más de dos décadas junto a su pareja, la música Cristina Pato, trabajó como fotógrafo para varias revistas relacionadas con la música y la literatura, retratando músicos y bandas en directo y escritores. Poco a poco, la fotografía de calle fue copando cada vez más su interés: «Nueva York es una ciudad fascinante para esa rama de la fotografía, pues es un universo en sí mismo: cada día salgo a sacar fotos, y cada día me sorprendo de la cantidad de cosas que ocurren en los lugares más insignificantes de una ciudad», expresa.

Retratos captados en Botafogo, en Río de Janeiro / XAN PADRÓN

Música y fotografía son disciplinas que para Padrón, bajista profesional durante muchos años, tienen mucho en común . «El papel del bajo en una banda es en cierto modo invisible pero esencial, siempre está ahí, sosteniendo el sonido de una banda, agarrando la estructura, marcando el ritmo… La fotografía de calle, de la manera que la practico yo, es muy similar, el fotógrafo es invisible, siempre está ahí, retratando el ritmo y la estructura de una ciudad, de una calle, de una esquina», explica. Y aunque continúa tocando de vez en cuando para él (tiene un par de guitarras y un bajo en su estudio fotográfico), «la fotografía es lo que me ha llevado a desarrollar mi voz creativa y a evolucionar como persona y como artista», afirma.

Actualmente su vida transcurre entre su casa del West Village de Manhattan, aunque tanto él como su pareja mantienen siempre un pie en Galicia, y su estudio en una antigua fábrica habilitada como centro cultural y estudios de artistas llamada Mana Contemporary, al otro lado del río Hudson, en Jersey City. Allí es donde imprime todas sus fotografías en papel y en donde trabaja también experimentando con otros materiales y texturas.

El fotógrafo gallego ante una instalación de sus obras en el metro de Nueva York. / FDV

Antes de comenzar con la serie ‘Time Lapse’ estaba haciendo otro proyecto llamado ‘Motion City’, en el que se dedicaba a retratar la ciudad a través de las ventanas de los autobuses públicos de Nueva York. «Y en una ocasión, en un día de nieve de 2011, mientras esperaba un autobús, me puse a fotografiar lo que estaba pasando delante de mí. Es increíble pensar en la cantidad de cosas que pasan en una ciudad cuando te paras a simplemente observar, cuando te tomas una pausa… Al llegar a casa y descargarlas en el ordenador y verlas así, todas juntas, pensé que podría experimentar un poco más con la idea de capturar un lapso de tiempo, y de algo tan sencillo como pausar nace uno de los proyectos que me ha acompañado durante catorce años ya», relata.

En ese periodo de tiempo ha retratado el movimiento en numerosas ciudades, desde Pekín hasta Sydney, pasando por Medellín, La Habana, Seúl, Tokyo, Río de Janeiro, la mayoría de las grandes ciudades europeas, y por supuesto Nueva York, que no se cansa de retratar, pues «cada barrio tiene una personalidad completamente diferente».

Retratos captados en el barrio de Gangnam, en Seúl. / XAN PADRÓN

Cuando comenzó con el proyecto, Cristina Pato se pasaba unos diez meses al año de gira, «a veces estaba durante un mes en Asia, Europa o Australia, y yo aprovechaba para hacer este proyecto mientras la visitaba en el medio de sus tours», narra. Ella se retiró de los escenarios hace cinco años, pero él sigue viajando para continuar con este proyecto. Y ahora escoge las ciudades en las que nunca ha estado y que le ayuden a seguir representando las diferentes maneras que tenemos de estar en el mundo.

«Lo primero que hago al llegar a una ciudad es caminar y caminar con el objetivo de encontrar un muro, un trozo de pared, que me comunique algo. Suelo evitar zonas turísticas y centrarme en barrios residenciales, pues la idea es retratar lo cotidiano. A veces escojo el muro por su textura, por su color, o porque siento que en esa esquina o en esa calle están pasando muchas cosas a la vez», comenta. Una vez que tiene el muro escogido, instala la cámara, generalmente al otro lado de la calle, y durante aproximadamente dos horas fotografía lo que pasa en ese lugar. «Para mi es muy interesante pensar en la cantidad de cosas que pasan en los lugares más insignificantes de las ciudades…», manifiesta. El trabajo posterior, el de edición, suele llevarle meses, pues de cada ciudad hago varias paredes, «y no siempre todas funcionan», confiesa.

Catorce años plasmando la vida que transita ante los muros de las ciudades le permite constatar las similitudes propias de un mundo globalizado pero también las singularidades de cada país. «Creo que la manera que tenemos de habitar las ciudades es un reflejo de nuestra identidad cultural. Y aunque hoy en día hay más similitudes que, por ejemplo, hace catorce años, cuando empecé con este proyecto, cada ciudad, incluso cada barrio, tiene su idiosincrasia. La manera que tenemos de vestirnos, de cargar con las cosas que cargamos (bolsas, bolsos, carritos), el ritmo con el que caminamos, la media de edad… Hay un par de muros en mi barrio de Nueva York que retrato a menudo con la idea tener una serie a través del tiempo y las estaciones sobre el mismo muro, y por poner un ejemplo, el cambio en nuestra relación con la tecnología es evidente», explica.

El trabajo de Xan Padrón resuena entre los estudiosos de la sociología, de tal manera que le han solicitado sus obras para ilustrar portadas de libros de esta disciplina o para artículos relacionados con los cambios sociológicos de la actualidad. «Aunque a veces consideren mi trabajo como retratos sociológicos de lugares, la realidad es que son una visión artística de un lugar del mundo desde la perspectiva de un fotógrafo de calle», considera.

No es intención del artista reflejar cambios sociales ni políticos en su obra como otros fotógrafos de calle, sino retratar lo cotidiano en espacios cotidianos. Sin embargo, en determinados momentos los cambios irrumpen inevitablemente en su trabajo. Fue el caso de los años de pandemia de COVID-19: « Me interesaba documentar el uso de las mascarillas, pero también la manera que teníamos de caminar por las calles, la distancia, la falta de turistas, que en una ciudad como Nueva York, cerrada a turistas durante meses, era increíblemente evidente», comenta. La actualidad también invadió sus fotos en otros momentos, como durante el movimiento relacionado con la muerte de George Floyd y las manifestaciones de Black Lives Matter: «Hubo un momento en Nueva York en el que muchas tiendas de barrios como Soho tuvieron que cubrir los escaparates con tablones de madera para evitar los saqueos, y también me interesó documentar ese momento delante de esos tablones», indica.

Una de sus composiciones de la serie ‘Time Lapse’ con fotos tomadas en Los Sitios, en La Habana. / XAN PADRÓN

La obra de este artista recorre ferias y exposiciones individuales y colectivas que promueven las galerías con las que trabaja alrededor del mundo, de tal modo que en los últimos años el público la ha podido ver en exhibiciones individuales en lugares como París, Milán, Nueva York o Ourense. Y son precisamente estas dos últimas ciudades en las que exponer le ha emocionado más, pues siente a ambas como «casa». En la ciudad de As Burgas expuso en la Sala Valente en 2021 y , en Nueva York, una instalación en la estación de metro de Bryant Park incluye siete obras de ‘ Time Lapse’ en siete barrios de la ciudad expuestas en unas cajas de luz de gran tamaño. «Ver pasar a los viandantes y usuarios del metro de la ciudad por delante de ellas a diario es algo que me emociona profundamente», expresa.

Aunque el reconocimiento ‘Editor’s Choice’ del Washington Post le ha abierto puertas, sigue el consejo de su mujer de que los premios hay que agradecerlos y seguir adelante. «Para mí el mayor premio es ver que haya personas que se emocionen con mi trabajo, conectar con ellas a través de mi obra, y hablar con ellas durante las ferias de arte. El mayor reconocimiento es poder dedicarme a esto de manera profesional», resuelve.

Mientras tanto, sigue trabajando otras series y proyectos, retratando la Galicia del interior que le enseñó su padre durante tantos años, los bares de Galicia, los parques y circuitos para mayores instalados en los lugares más insólitos del rural, y en otras obras relacionadas con el tiempo y el movimiento, tanto en Nueva York como en California, en donde pasa una parte del año.