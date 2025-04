Urtain, esplendor y caída de un juguete roto

El día 3 de abril de 1970, hace cincuenta y cinco años, José Manuel Ibar Azpiazu, conocido como Urtain, se proclamó campeón de Europa de boxeo de los pesos pesados. Entonces ya era uno de los deportistas más populares de España, a la altura de sus coetáneos Manolo Santana, Ángel Nieto o Luis Ocaña. Debía su popularidad a los medios de comunicación del franquismo, sobre todo al No-Do y a la televisión, que retransmitía sus combates y lo sacaba en los telediarios y en programas de entrevistas. Llegó incluso a presentar spots de publicidad del coñac Soberano, aquel que era «cosa de hombres». Los veinte meses de gloria durante los que se mantuvo en los cuadriláteros fue uno de los personajes más conocidos en España, tanto como El Cordobés, Raphael o Lola Flores. Las peleas de Urtain, retransmitidas en directo por TVE en horarios de máxima audiencia, paralizaban el país y encendían las pasiones de los aficionados y el rechazo de quienes veían en aquella figura un producto más de la propaganda del régimen.

El nombre de Urtain lo tomó del caserío donde se crió en Cestona, Guipúzcoa, en una familia numerosa de diez hijos. Sus padres lo metieron interno en el colegio de los jesuitas de Tudela, del que se escapó. Se casó a los 19 años con Cecilia, su novia del pueblo, con quien tuvo tres hijos, y se ganaba la vida levantando piedras, un deporte tradicional practicado también por su padre, que dicen que murió de una úlcera provocada por el esfuerzo de levantar una de esas piedras durante una apuesta. Urtain superaba a todos sus rivales levantando piedras de hasta 250 kilos. Creo que nadie ha superado aún su récord de levantar 192 veces seguidas una de cien.

Después de hacer la mili en Ceuta, el empresario José Lizarazu le propuso que emplease aquella fuerza física hacia el boxeo, en la categoría de pesos pesados por su envergadura. Contó con el apoyo del entonces presidente de la Federación Española de Boxeo, Vicente Gil, que era médico personal de Franco. Según algunas fuentes, fue el propio Franco quien encargó a Gil que buscase un boxeador para que hiciese el papel que había tenido Paulino Uzcudun al lado de los nacionales durante la guerra civil y en los primeros años del franquismo, apoyando al régimen. Gil localizó a Urtain por su fama de levantador de piedras y lo convirtió en boxeador cuando ya tenía 24 años. Encargó su preparación al entrenador Miguel Almanzor y a Manolo del Río, que le enseñaron algunos golpes clásicos, lo sometieron a un duro plan de ejercicios físicos y le retiraron la cajetilla diaria de tabaco, y en su primer combate en 1968 ya dejó nocaut en 17 segundos al santanderino Johnny Rodri, al que llegó a tirar fuera del ring con un golpe de derecha. Su carrera continuó en ascenso peleando contra otros 27 rivales de poca monta (el italiano Renzo Casadei, el francés Bretonell, el holandés Ruhling), a los que siempre dejaba KO. Una de esas víctimas fue el norteamericano Alfred Banks, a quien el 23 de octubre de 1969 noqueó en el segundo asalto en el Pabellón Municipal de Deportes de Vigo.

Con Pedro Carrasco, el otro gran campeón español de la época. / FDV

La carrera de Urtain llegó a lo más alto aquel 3 de abril de 1970 en el Palacio de los Deportes de Madrid cuando ante un público de más de dos mil personas (con entradas que triplicaban su precio en el mercado negro) se proclamó campeón de Europa de pesos pesados al derribar al alemán Peter Weiland, a quien noqueó en el séptimo asalto de un combate en el que muchos apreciaron un tongo de escándalo. El entrenador del alemán era Harry Kneipp, que ya había perdido una vez contra Urtain. El árbitro decretó el K.O. cuando sólo había contado hasta seis. A Urtain no le duró mucho el título. Lo perdió en noviembre de aquel mismo año en Londres, contra Henry Cooper.

Desde entonces su carrera osciló recuperando y perdiendo aquel título, hasta que en uno de estos intentos, el 12 de marzo de 1977, peleando contra el belga Jean Pierre Coopman, a punto de caer K.O. terminó por abandonar el combate… y el boxeo. Desde entonces se ganó la vida en espectáculos de lucha libre y, cuando los años y la salud ya no se lo permitieron, entró a trabajar como portero de la discoteca Pentágono en Burgos, de una cadena cuyo propietario era el promotor de boxeo Fernando Tasis. Criticado por los periodistas, estafado por promotores y empresarios, minado su físico por juergas nocturnas en las que corría el alcohol en abundancia, abandonó a su mujer y a sus tres hijos, que seguían viviendo en Cestona, y se entregó a una vida disipada en discotecas, picaderos y clubs de alterne, y en sus declaraciones a la prensa del corazón presumió de haberse llevado a la cama a Rocío Dúrcal, Amparo Muñoz y Tita Cervera. Abandonó aquella vida cuando conoció en Madrid a Marisa, su nueva pareja, una joven que en 1976 le presentaron sus amigos el torero Antoñete y Alfredo Di Stéfano, entonces entrenador del Rayo Vallecano. Con ella tuvo dos hijos y con ella vivió los últimos años de su vida hasta que los excesos alcohólicos de Urtain y los malos tratos la decidieron a abandonarlo a principios de julio de 1992 llevándose a sus hijos. Poco antes de matarse, Urtain llamó a su abogado Marcos García-Montes: «Si Marisa y los niños no vuelven, me tiro por la ventana».

Urtain, pasados sus días de mayor gloria, ante una máquina de escribir. / FDV

Cuando dejó su trabajo en la discoteca de Burgos por diferencias con Fernando Tasis, uno de sus hermanos lo contrató como relaciones públicas de un restaurante que tenía en Madrid. Después montó el suyo propio y una cafetería, negocios que lo llevaron primero a la ruina y el alcoholismo y finalmente al suicidio. El 21 de julio de 1992 se arrojó al vacío desde el balcón de la casa en la que vivía de alquiler, el décimo piso de un edificio de la calle Fermín Caballero, en el madrileño Barrio del Pilar. Tenía 49 años pero su aspecto acusaba un envejecimiento decadente y prematuro.

En 1969, antes incluso de que Urtain se proclamara campeón de Europa, Manuel Summers hizo un documental sobre su vida, «Urtain, rey de la selva… o así», en el que participaban el boxeador José Legrá, el torero Palomo Linares, los futbolistas Gento y Amancio, el aristócrata Jaime de Mora y Aragón y la actriz y cantante Marisol. Incluía a un joven José María García que le hacía una entrevista intentando que el boxeador confesase que en sus combates había tongo. García escribió en 1972 el libro «Comedia Urtain», en el que llega a afirmar que casi todas sus peleas lo habían sido. La película es un panegírico del personaje, en una línea totalmente distinta a otro documental del mismo Summers, «Juguetes rotos», de 1966, en el que se ocupaba de vidas de personajes que en algún momento gozaron de fama y de fortuna y que habían caído en el olvido y la miseria, como el torero Nicanor Villalta, el futbolista Gorostiza o el showman El Gran Gilbert, un travestido de más de 80 años. En aquel documental había también dos boxeadores, Paulino Uzcudun y Ricardo Alís. Urtain fue otro juguete roto para añadir a la lista.

