Carteros más allá del papel

Llevan más de trescientos años recorriendo las calles y los pueblos de todo el territorio de Galicia, desde las grandes urbes hasta las aldeas más recónditas, para entregar noticias y paquetes a los ciudadanos. En el rural, son sucesores de aquellos que durante décadas recorrieron caminos sin asfaltar a pie o a caballo para hacer llegar envíos muy necesarios. Los carteros continúan siendo una parte esencial de los sistemas de comunicación en nuestra sociedad, si bien la era digital ha transformado notablemente su trabajo. La correspondencia epistolar entre particulares que se carteaban con misivas manuscritas ya no llena sus sacas. Tampoco las postales que se solían enviar en ocasiones especiales, como cuando uno se iba de viaje o durante las navidades. La ingente cantidad de correo comercial también se ha convertido casi en anécdota. Esos envíos han sido sustituidos hoy por notificaciones de administraciones, públicas, correspondencia bancaria y facturas y recibos, y, sobre todo, paquetería.

El descenso de envíos postales ha hecho que países como Dinamarca digan adiós a las cartas y su empresa pública de correos deje de encargarse de esa función. En España no ocurre lo mismo, Correos tiene garantizado ese servicio al menos hasta 2030. Hablamos en este reportaje con cinco carteros que desarrollan su trabajo en Galicia, tanto en ciudades como en el rural, para acercarnos, a través de ellos, a dos realidades sociales que coexisten en el mismo territorio autonómico.

La plantilla de reparto rural en España está formada por aproximadamente seis mil personas, de las cuales cerca de mil trabajan en Galicia, el 60% mujeres. «Somos máis porque aproban as oposicións máis mulleres que homes», explica Rocío Lago, cartera desde hace 25 años, 21 de ellos en el rural y desde hace 18 encargada del reparto en aldeas de siete parroquias de Vila de Cruces (Merza, Fontao, Losón, Bodaño, Oirós, Asorey y Touriz). Presta servicio a una zona de unos 1.300 habitantes, para lo que tiene que recorrer unos cien kilómetros al día en su vehículo. «O rural do interior de Galicia non ten nada que ver co que pode haber en Vigo, aquí hai unha poboación moi envellecida, viven como moito dous en cada casa, e eu son a única persoa de fóra que chega a moitas aldeas polas que xa nin pasan panadeiros nin peixeiros, por iso cando me miran aproveitan para preguntarme cousas como quen morreu ou se houbo xente na feria de Cruces. É normal, algo teñen que falar», comenta.

Rocío Lago, cartera de aldeas de Vila de Cruces / Bernabé

Llegar a las casas donde debe realizar las entregas le resulta más engorroso los días de temporal, en los que debe sortear el barro y los árboles caídos. A veces tiene que esperar a que las vacas despejen la calzada y en otras ocasiones de camino ya se va encontrando a paisanos que le preguntan si lleva algo para ellos. «Hai tres épocas no ano en que están esperando máis que nunca por min: en xaneiro, cando están co tema das subidas das pensións e queren recibir a carta que lles confirme por escrito canto van cobrar (non lles vale o ingreso do banco), cando teñen que chegar as cartas das excursións do Imserso, para saber se lles concederon o viaxe que solicitaron, e cando hai eleccións preguntan pola propaganda dun partido en concreto ao que van a votar».

El trato es tan cercano –«é xente á que vexo todos os días, máis que aos meus pais»– que las visitas al tanatorio cuando fallece alguno de los vecinos son habituales. «Anécdotas teño moitas, boas e malas. As malas son que me morderon cinco cans e agora téñolles medo ata aos chihuahuas». Entre la buenas, menciona las ocasiones en que le ofrecen productos de la huerta recién cosechados o cuando ha prestado ayuda para levantar a una señora de noventa años que se había caído de la cama y que su hija, de unos sesenta, no podía incorporar.

Mucho más que cartas

«Ahora Correos es mucho más que cartas», afirma Martín González, cartero en Cerdedo y en aldeas de Forcarei. Y es que en los últimos años los encargados del reparto en zonas rurales llevan nuevos dispositivos portátiles (PDA) que permiten ofrecer a domicilio muchos servicios que antes solo se prestaban en las oficinas de Correos. De este modo, es posible realizar envíos a través del cartero desde las puertas de las casas, comprando embalajes, sobres y sellos. Además, pueden pagar recibos, adquirir distintivos medioambientales de la DGT, solicitar el envío de dinero en efectivo dentro del servicio ‘Correos Cash’ o realizar el pago de tributos (IBI, vados, impuesto de vehículos, ...) y hasta multas de tráfico.

Martín González a la entrada de la oficina de Correos de Cerdedo. / Bernabé

Una jornada de trabajo normal para Martín González comienza a las 7:30 de la mañana con la recogida y clasificación de su reparto en la oficina de Correos de Forcarei, la central informatizada de la que dependen otras dos sedes auxiliares no informatizadas: Soutelo de Montes y Cerdedo. En esta última trabaja Martín atendiendo al público desde la hora de apertura, oficialmente a las 9:30, hasta aproximadamente las once, cuando comienza su reparto por los pueblos diseminados. «Cuando empecé, mi plaza era de 86 kilómetros, pero ahora con el recargo hago más de cien», explica. El «recargo» son los kilómetros adicionales que han sumado los carteros para asumir el servicio de plazas que han quedado vacantes y no se cubren; en el caso de Forcarei y Cerdedo-Cotabade había cinco carteros y ahora hay cuatro.

En el área rural donde realiza el reparto Martín González hay unas setecientas personas censadas. «Es cierto que el correo bajó, pero a los pueblos tienes que ir igual» . Su ruta transcurre por aldeas de seis o siete casas habitadas y apartadas entre sí. «En sitios como Cavadosa o Carballás ya solo quedan viviendo dos personas; y la distancia de Cerdedo a Cavadosa es de 8 km», expone. En uno de los pueblos cuenta con un compañero especial de reparto, un perro llamado Oto que suele esperar su llegada y realiza con él la ruta: «Le voy a comprar una mochila y se la lleno de cartas», bromea.

González sucedió a su antecesor en el cargo de cartero de Cerdedo hace nueve años. Anteriormente trabajaba «en sala» (en las oficinas de Correos): «Iba con un poco de miedo por si lo hacía mal, pero estoy encantado; la gente es muy amable, siempre me reciben con una sonrisa, es población envejecida a la que hay que tratar con cariño, procuro no perder mucho tiempo con ellos, porque voy apurado, pero nunca los dejo con la palabra en la boca», relata. Lamenta que en el tiempo que lleva trabajando en esa zona «va desapareciendo más población de la que va viniendo» y él se ve como futuro vecino del municipio, donde se ha comprado una casa. «Cerdedo me encanta, tiene de todo y está solo a media hora de Pontevedra», señala.

«Lo que más reparto son notificaciones, cartas certificadas y paquetería, esta última sobre todo en Forcarei, donde hay más juventud y gente de mediana edad y no hay mucho comercio», explica.

Trato personal

Juan Bautista Otero trabajaba de comercial hasta que en 2012 lo admitieron en las listas de Correos y comenzó a repartir paquetería, envíos urgentes y las tareas que le requerían en diferentes lugares donde se le solicitaba: Vigo, Redondela, Nigrán, A Cañiza... Desde hace cinco años es uno de los dos carteros del municipio pontevedrés de Covelo. «Tenía un servicio en un área de 70 kilómetros, pero me pusieron de recargo tres parroquias más y ahora hay días que hago 85 kilómetros», explica. Sacando el centro del municipio, la población de Covelo está muy diseminada y la ruta habitual de este cartero llega al límite con la provincia de Ourense.

Juan Bautista Otero entrega una carta a una vecina de Covelo. / Anxo Gutiérrez

Realiza el reparto en su vehículo propio por carreteras con muchas curvas y en ocasiones se adentra en caminos prácticamente sin asfaltar; en invierno el principal obstáculo es la nieve que se encuentra en ocasiones en zonas como Maceira. De su trabajo valora andar a su aire y relacionarse con gente, con la que tiene un trato cercano. “Lo que más me fastidia es encontrarme casas abandonadas o un tipo que vive solo en medio de la montaña porque se murió la única vecina que tenía”, indica. Más esperanza experimenta cuando comprueba que también hay gente que apuesta por volver al rural y atiende, por ejemplo, a un censador de aves o a artesanos que acuden a la oficina postal para enviar la mercancía que han vendido por internet. En esos casos, el servicio de Correos es imprescindible para que pequeñas producciones agrícolas, empresas y negocios ubicados en el rural puedan comunicarse y enviar sus productos a sus cilientes como si vivieran en el centro de una ciudad. «Normalmente vienen a la oficina y yo les admito el paquete, pero también puedo recogérselo en su casa», explica Bautista.

Ese tipo de servicios garantizan la continuidad de Correos en plena era digital. «El servicio postal lo tenemos asegurado hasta 2030, luego no sé qué pasará, aunque yo espero estar a punto de jubilarme para entonces», considera Bautista.

A pie por las calles

Juan Luis Rey Ballesteros lleva tres décadas recorriendo a pie las calles de la zona de Portanet y Balaídos, en Vigo, con su carro de reparto. Aprobó las oposiciones en 1992, en un año en que entraron a trabajar 6.500 carteros en toda España (los empleados más antiguos son funcionarios, los más recientes son personal laboral). «Cada jornada camino unos ocho kilómetros, lo cual en Vigo es duro porque hay cuestas, en ocasiones tengo que subir y bajar escaleras en edificios sin ascensor o que lo tienen estropeado, y el carro pesa lo suyo», comenta.

Juan Luis Rey Ballesteros es cartero de a pie en Vigo. / Pablo H. Gamarra

Cuando empezó a trabajar recuerda a un compañero a punto de jubilarse que aún llevaba cartera y se resistía a usar carro de reparto porque decía que se parecía al que llevaban las señoras a la compra. «El carrito que llevaba al principio era más pequeño porque antes no había prácticamente paquetería; ahora es el doble de grande y aún así hay días que no es suficiente», señala.

En treinta años trabajando de cartero ha sido testigo de los cambios que ha experimentado la sociedad respecto a las comunicaciones. «La carta epistolar escrita a mano ha desaparecido, incluso en navidades, ahora es muy difícil encontrar una; también ha bajado la carta bancaria y la comercial, que hasta la crisis de 2008 era en cantidades impresionantes», expone.

Al mismo tiempo ha ido notando cómo la población del barrio es cada vez de mayor edad: «Ves mucha fuera del sistema digital y de internet que, de desaparecer el servicio postal de correos, perderían ese contacto personal cercano que tienen ahora cuando reciben al cartero». Y es que cuando ve un buzón, Rey Ballesteros no ve unos nombres sino las caras que de las personas a las que conoce. «Voy por la calle y ya voy entregando cosas, conozco las rutinas de muchos vecinos y si tengo que entregarles una notificación o un correo certificado normalmente sé dónde encontrarlos», dice.

En esa radiografía de los habitantes del barrio en que reparte y que cuenta con una población de casi tres mil personas hay cada vez más cantidad de vecinos extranjeros y muchos perros. «Ahora hay una barbaridad de animales solos en las casas», observa. Él no tiene problemas en acceder al interior de los edificios porque en cuanto llama a un portero automático reconocen su voz y le abren el portal, algo que a sus compañeros más novatos no le suele ocurrir. «Somos trabajadores esenciales, y eso lo comprobé durante la pandemia cuando una señora me dio las gracias por seguir trabajando, ahí te das cuenta de la cercanía que necesita la gente, que estaba a la espera de cartas de Hacienda, del ERTE de su empresa o del SEPE», subraya.

Notificaciones en moto

A sus 28 años, Marcos Ramos lleva año y medio como eventual en Correos y aspira a conseguir una plaza como personal laboral. «Elegí este trabajo por probar y conforme seguí trabajando me fue gustando cada vez más: haces un servicio importante para la gente, te relacionas con personas y tienes jornada continua», expone. Mientras espera que la puntuación en la próxima oposición le sirva para tener un puesto de trabajo indefinido, Marcos Ramos acepta los encargos que le vayan ofreciendo y actualmente lleva notificaciones a domicilios de barrio vigués de Teis durante las tardes, recorriendo las calles con la moto de Correos.

Marcos Ramos entrega notificaciones en horario de tarde en Vigo. / Marta G. Brea

En el poco tiempo que lleva trabajando se ha dado cuenta que hay diferencia en el trato de la gente que vive en las zonas más rurales de Vigo y las más urbanas. «Los de las parroquias suelen ser más amables, más abiertos y dispuestos a hablar, hay algunos que hasta esperan a que vaya el cartero; en la ciudad la gente va más a lo suyo e incluso en algunos sitios no te abren el portal aunque digas que vas a entregar una notificación: no se creen que un cartero trabaje de tarde».

Respecto al futuro del servicio postal, el cual en países como Dinamarca ya no va a ser público, manifiesta que «imagino que en España seguirá siendo Correos el que lleve el tema porque al final vamos a muchos sitios a los que a una empresa privada no le compensa ir».

