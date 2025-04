Años gemelos, el compás del tiempo

El calendario de 2025 es idéntico al de 1969, al igual que lo es al de todos los años no bisiestos en que el 1 de enero haya sido miércoles. Esta sincronía, que responde a un patrón matemático, nos invita a reflexionar sobre nuestro sistema para medir el tiempo, una herramienta que tenemos interiorizada y no nos cuestionamos, que es fruto de convenciones aceptadas y ajustadas en diferentes épocas de la historia.

Jorge Mira, físico y divulgador científico gallego, nos explica por qué se producen estas coincidencias que dan lugar a años gemelos. «Si el año tuviera 364 días, que es múltiplo de siete (los días que tiene una semana), el calendario sería idéntico cada año porque tenemos 52 semanas justas», expone. Pero como el año tiene 365 días, excepto los bisiestos, podríamos pensar que el calendario correría un día cada año, es decir, si el 1 de enero de un año coincide en lunes, al año siguiente sería martes y así sucesivamente, teniendo así ciclos de siete años en que se repetiría el mismo calendario.

Pero hay años bisiestos que desplazan el calendario dos días y establecen ciclos de seis años para que se produzca esa coincidencia en los almanaques, de manera que el 2031, por ejemplo, será igual que 2025. Sin embargo, «hay años que no son bisiestos aunque deberían serlo y también hay ciclos de siete años en que coinciden dos bisiestos», con lo cual esa curiosidad se produce cada once años. «La pauta es de seis y once: iguales al 2025 fueron los años 2014 , 2003 , 1997, 1986 (once), 1975 y 1969», comenta Mira.

Jorge Mira expresa que «la medida del tiempo es más complicada que lo que la gente piensa». Marcamos el día por la vuelta que da la Tierra alrededor de sí misma, pero no debemos olvidar que al mismo tiempo que se produce ese giro, nuestro planeta también se traslada alrededor del Sol, con lo cual no hay un número exacto de vueltas que da la Tierra sobre sí misma para hacer un giro completo al Sol.

Incluso la duración del día no responde con exactitud a movimientos planetarios porque la Tierra no tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma, sino que lo hace en 23 horas y 56 minutos. ¿Por qué, entonces, el día dura 24 horas? Porque la Tierra mientras estuvo rotando sobre sí misma también se trasladó alrededor del Sol y esos cuatro minutos que se le añaden al día es el tiempo que necesita para ajustar su posición respecto al Sol. Además, la velocidad en que la Tierra gira no es constante a lo largo de todo el año, lo cual supone que ese tiempo «extra» que solucionamos con cuatro minutos es variable. «El día solar es un promedio», resuelve Mira.

El tiempo que dura la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol tampoco es exacto, es de 365 días y casi un cuarto, por eso cada cuatro años (no siempre) se le añade un día al calendario y febrero pasa a tener 29 días en lugar de 28. Ese ajuste tampoco soluciona el problema definitivamente, porque ese tiempo extra no llega a ser un cuarto de día, y por eso hay años bisiestos que no se hacen.

Nuestro calendario, el gregoriano, ya prevé todos esos ajustes. Data de 1582 cuando el Papa Gregorio XIII sustituyó el calendario juliano, en vigor desde el año 46 A. C., y para corregir el desfase de éste último respecto al cómputo astronómico eliminó diez días del calendario de ese año, de modo que el día siguiente al 4 de octubre fue el 15 de octubre de 1582. En ese momento dejan también establecido que todos los años múltiplos de cuatro deben ser bisiestos, excepto los años centenarios, que deben ser divisibles por 400 para serlo. Por eso 1700 no fue bisiesto pero el año 2000 sí.

Bailando rock mirando al espacio

La sincronía en los calendarios de 2025 y 1969 nos hace viajar a una época de grandes cambios sociales y avances tecnológicos. 1969 es el año de la llegada del hombre a la Luna, del comienzo del festival hippie de Woodstock, de la boda de John Lennon y Yoko Ono en Gibraltar, cuya verja se cierra ese año, de la publicación del último álbum de los Beatles, del nombramiento de Juan Carlos de Borbón como el sucesor de Franco y del empate de Salomé en Eurovisión.

La carrera espacial marca su gran hito el 20 de julio, cuando el módulo lunar Eagle, de la misión espacial Apolo 11 se posa en la Luna cuatro días después de haber despegado del complejo de la NASA en Cabo Kennedy, en Florida. El comandante Neil Armstrong, de 38 años, se convierte en el primer ser humano en pisar el suelo de nuestro satélite natural, en la zona sur del Mar de la Tranquilidad. Le acompaña el astronauta Edwin E. Aldrin, de 39 años, mientras que el otro tripulante de la misión, Michael Collins, permanece orbitando sobre la Luna. Al poner su primer pie sobre la superficie lunar, Armstrong comenta: «Parece ser de grano muy fino cuando se la ve de cerca: es casi un polvo fino, muy fino». A continuación pronuncia la histórica frase: «Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Cuando emprenden el regreso a la Tierra, 21 horas después, dejan la bandera estadounidense y una placa en la que se lee: «Aquí los hombres del plantea Tierra pusieron el pie en la Lina por primera vez en julio de 1969 d.C. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad». No será el único viaje lunar de ese año: el 14 de noviembre despega desde Estados Unidos la misión del Apolo 12, que llevará a otros dos astronautas, Peter Conrad y Alan Bean, a caminar el 24 de noviembre por la superficie de la Luna, esta vez en el Océano de Tormentas.

Otros hitos de la carrera espacial que ocurren ese año son el lanzamiento por parte de la Unión Soviética de la sonda espacial Venera 5 hacia el planeta Venus el 5 de enero, llegando a transmitir datos desde su atmósfera y a tocar superficie su vehículo de pruebas el 16 de mayo. En agosto la sonda espacial estadounidense Mariner 7 emite las fotos más claras de las obtenidas hasta el momento de la superficie de Marte, planeta al que se acercó a una distancia de 3.430 kilómetros.

También el plano de los avances en tecnología, 1969 fue el año en que un avión Boeing 747, también conocido como Jumbo, realiza su primer vuelo, el 9 de febrero, y el supersónico Concorde desarrolla su primera prueba de vuelo en Toulouse. El 21 de noviembre en Estados Unidos se activa el primer enlace entre dos computadoras: una en la Universidad de Stanford y otra en UCLA dentro del proyecto ARPANET, precursor de la red de comunicaciones de internet.

A nivel político, el 17 de marzo una mujer asume por primera vez el puesto de Primer Ministro en Israel, al jurar su cargo Golda Meir tras sufrir un infarto su antecesor, Levi Eshkol. En Francia, el electorado rechaza la propuesta de reforma del Senado y de las regiones presentada por el general y presidente De Gaulle, que dimite y se retira de la política. La Unión Soviética y Estados Unidos firman los acuerdos SALT para limitar el número de sistemas de misiles antibalísticos y el Parlamento del Reino Unido aprueba la ley por la que queda abolida la pena de muerte. En Praga el estudiante Jan Palach muere el 19 de enero tras quemarse a lo bonzo en la plaza Wenzel como gesto de protesta por la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética en 1968 y la suspensión de las libertades individuales. A finales de mayo comienza en Córdoba (Argentina) un movimiento de protesta popular masivo en oposición al régimen dictatorial liderado por Juan Carlos Onganía, en Libia el coronel Muamar El Gadafi destrona al rey Idris el 1 de septiembre, aprovechando que el monarca estaba de viaje en Marruecos, y el 15 de noviembre se celebra una manifestación en Washington con más de medio millón de asistentes que se conocerá la «Marcha contra la Muerte», con el objetivo de protestar pacíficamente contra la guerra de Vietnam.

En la crónica negra, el 9 de agosto miembros de la secta La Familia, liderada por Charles Manson, asesinan a cinco personas, entre ellas la actriz Sharon Tate en la mansión de Cielo Drive en Los Ángeles. El 24 de diciembre se celebra el juicio, donde Manson decide ejercer su propia defensa.

El año comienza con el debut del grupo británico Led Zeppelin, que edita su primer disco el 12 de enero, cuatro días antes del lanzamiento del álbum ‘Yelow Submarine’ de The Beatles, quienes a las pocas semanas tocan su último concierto en la azotea Apple Records de Londres, un acto que acabó siendo suspendido por la policía. Su líder, John Lennon, se casa con Yoko Ono el 20 de marzo en Gibraltar y la mítica banda de Liverpool publica el 26 de septiembre en el Reino Unido su último trabajo discográfico, ‘Abbey Road’. Otro músico británico, David Bowie, publica el 11 de julio el álbum ‘Space Oddity’, que días después será usado por la BBC para cubrir el alunizaje del Apolo 11. En Estados Unidos, Elvis Presley lanza ‘Suspicious Minds’, que marca su regreso a la música tras siete años apartado de los escenarios. Del 15 al 18 de agosto se celebra en Bethel el festival Woodstock, una congregación hippie con conciertos de música rock que congregó a más de 400.000 asistentes, un hito en la cultura del siglo XX.

Otro acontecimiento histórico a nivel social se produjo en la madrugada del 28 de junio en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el pub Stonewall, donde se produce una redada policial que dará lugar a disturbios y manifestaciones de gays, lesbianas, transexuales y simpatizantes de un colectivo que empieza entonces a luchar como comunidad LGTBI contra un sistema que persigue la homosexualidad.

En España la dictadura de Franco domina la vida política, pero la realidad social se va imponiendo lentamente. Ya el 17 de enero se clausura la Universidad de Barcelona tras ser asaltado su rectorado por el movimiento estudiantil en protesta por la represión, pero cuatro días después estallan de nuevo las movilizaciones por la muerte del estudiante antifranquista Enrique Ruano cuando estaba siendo investigado por la Brigada de Investigación Social. El 24 de enero se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional.

En febrero unos 25.000 mineros secundan una huelga en Asturias y en marzo se levanta el estado de excepción, además de aprobarse una ley que declara la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Ese mismo mes, el día 29, se celebra en el Teatro Real de Madrid el Festival de la Canción de Eurovisión, en el que triunfa la cantante Salomé son el tema ‘Vivo cantando’, si bien comparte la victoria con tres países con los que queda empatada a puntos: Reino Unido, Países Bajos y Francia.

El 6 de junio se cierra la verja entre La Línea de la Concepción y Gibraltar, una semana después de que la colonia británica hubiera recibido la autonomía del Reino Unido y el día 30 España entrega a Marruecos el territorio de Ifni.

El escándalo MATESA (acrónimo de la empresa Maquinaria Textil del Noroeste, S A) estalla en julio, destapando uno de los mayores casos de corrupción del régimen franquista. Ese mismo mes, el día 22, las Cortes proclaman a Juan Carlos de Borbón sucesor de Franco como jefe del Estado a título de rey. La canción del verano era ‘María Isabel’, del grupo pop Los Payos.

Galicia tembló

En Galicia se produce el seísmo de mayor magnitud de los últimos años, cuyo origen se constató en pleno océano Atlántico. Fue el 28 de febrero de 1969. Toda Galicia tembló entonces con un movimiento que alcanzó 5,9 grados de magnitud en la escala Ritcher y de siete grados en la escala de Mercalli. La provincia de Pontevedra fue el territorio más damnificado tras sufrir una extraña realidad que se prolongó durante 10 segundos: En Vigo «centenares de personas abandonaron sus hogares y en el monte del Castro se reunieron cerca de 400 vehículos», relataba por aquel entonces la crónica de FARO DE VIGO. También es el año en el que llega a Galicia el kiwi, fruta que ahora casi se considera como propia, en que se celebra en el municipio ourensano de Avión la primera fiesta del emigrante y en el que se celebra el ejercicio Azor I conjunto de los ejércitos de tierra y aire en el aeródromo de Rozas (Lugo), donde escenifican una invasión de la región por una potencia extranjera. Franco se mostraba en imágenes pescando en el río Ulla durante sus vacaciones en tierras gallegas.

