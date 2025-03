«Tenemos que mirar más hacia China»

Hace un par de años nos dio las claves para entender cómo China va camino de convertirse en primera potencia mundial en su libro ‘Observar el arroz crecer’. Ahora Julio Ceballos, experto en internacionalización, estrategia de mercado y negociación con dos décadas de experiencia asesorando a empresas occidentales interesadas en instalarse en el país asiático, comparte sus aprendizajes y selecciona prácticas del modelo chino en las que Occidente se puede inspirar para mejorar su competitividad. Y lo hace en ‘El calibrador de estrellas’, libro que presentará en Club FARO el próximo miércoles 2 de abril.

– Su libro va de ensalzar los aciertos de China, no de criticar sus errores. ¿Ha sido un ejercicio de riesgo para que no se enfaden ni en Pekín ni en Occidente?

– Cuesta mucho elogiar a China hoy en día en Occidente, pero también es cierto que los chinos no admiten la crítica fácilmente. Dentro de que hay que ser cuidadoso para no herir sensibilidades a un lado y a otro, no ha sido difícil porque los occidentales tenemos claro que no queremos copiar de China su autoritarismo, la excesiva vigilancia de la ciudadanía y el control del mercado, pero hay una serie de aspectos de su modelo, que no son particularmente chinos, que vienen a favorecer nuestro sistema democrático, liberal, multipartidista y participativo. Además, yo en el libro planteo un alegato en pro de la democracia, no pretendo criticarla ni debilitarla.

– ¿Por qué eligió el título ‘El calibrador de estrellas’ y qué significado le da?

– El calibrador de estrellas era un instrumento que empleaban los chinos de la antigua época imperial para estudiar los movimientos de los astros y, además, es el título del poema más complejo elaborado por el ser humano: una especie de crucigrama palindrómico en una cuadrícula de 29x29 caracteres chinos escrito por una mujer en el siglo VI y que quienes lo han estudiado no coinciden en si incluye tres mil o doce mil versos. Partiendo de c esas dos metáforas he titulado así el libro porque vivimos en un momento de cambio sistémico, de reestructuración del tablero político, y está claro que tenemos que recalibrar nuestras expectativas, nuestras herramientas y nuestras estrategias para mantener nuestra capacidad de influencia, nuestra relevancia y, en buena medida, nuestro bienestar. Igual que hay múltiples maneras de leer ese poema o de ver el firmamento, hay buenas prácticas y soluciones de inspiración china que bien nos pueden servir a nosotros también.

– ¿Por qué tenemos que importar prácticas del modelo chino?

– El modelo chino es inexportable a Occidente, no nos sirve, pero tiene una serie de tuercas, palancas y fusibles que, adaptados a nuestros sistema, nos vendría muy bien para mejorar nuestra competitividad. ¿Por qué inspirarnos en él?. Porque es uno de los sistemas más eficaces, que ha conseguido mayores logros en los últimos cuarenta años; hay algunos aspectos que yo he seleccionado, un total de 18, que sin desvirtuar nuestro marco de defensa de derechos, libertades y principios, vendrían a corregir algunas de las imperfecciones que empiezan a lastrar nuestra eficacia.

Julio Ceballos invitado del Club Faro / FDV

– Valores chinos son la perseverancia, el esfuerzo y la meritocracia, ¿los entienden de la misma manera que nosotros?

– La aplicación de esos valores en un modelo confuciano, como es el suyo, tiene otra proyección, pero yo precisamente me he enfocado en 18 , fundamentalmente en cinco, que son el premio del mérito o la introducción de parámetros meritocráticos en el ejercicio de la política, la planificación estratégica (la visión a largo plazo), el afán de superación, la promoción de la cultura del esfuerzo, es decir, la educación como eje en torno al que pivota todo su plan estratégico, y el pragmatismo.

– Son largoplacistas y gobiernan diseñando estrategias para el siglo XXII, ¿qué metas se han puesto?, ¿quieren dominarnos?

– Ellos quieren que el mundo no sea antichino y para evitarlo no puede regirse solo por reglas estadounidenses u occidentales. No quieren construir la nación más fuerte ni líder del planeta, sino que quieren tener la mejor China posible, y sus objetivos son muy claros – uno se los puede descargar de internet –: convertir a China en el primer PIB mundial para el año 2035 y duplicar la renta per cápita media del país, que estaba en 12.000 euros hace unos cinco años. Para poder alcanzar esas metas tienen un plan a largo plazo no sujeto a bandazos políticos.

– Nadie con menos de 60 años puede aspirar a gobernar y propugnan que gobierne el más preparado, ¿quién decide quién es el más preparado y qué requisitos ha de reunir?

– Lo decide el partido, por eso no idealizo el modelo chino, y de hecho no se conocen los requisitos que se les exigen a aquellos que acaban formando parte de la estructura del poder, pero es verdad que China se toma muy en serio su proyecto de construcción de país a largo plazo y por eso elige a los más competentes, preparados y experimentados; para llegar a puestos de alta responsabilidad, a gobernador de una provincia o a alcalde de una ciudad (hay provincias y ciudades con el PIB de países enteros) uno tiene que haber demostrado solvencia a lo largo de décadas gestionando presupuestos y grandes equipos, logrando éxitos y gestionando crisis también. Sin tocar el andamiaje de nuestro sistema participativo y multipartidista, creo que es importante que en la clase política y sobre todo en aquellos que aspiran a los puestos de máxima responsabilidad – alcaldes de grandes ciudades, presidentes de comunidades autónomas, presidentes del gobierno y ministros – se les exija una especie de concurso de méritos como se le exige a un arquitecto o a cualquiera que aspire a una función pública.

– Son oscurantistas frente a la transparencia que se propugna en Occidente, ¿usted defienden que haya cierta opacidad?

– No defiendo la opacidad, creo que tres de las grandes fortalezas de nuestro sistema que debemos de defender a capa y espada son la participación ciudadana, nuestro estilo de vida y la transparencia. Lo que no podemos es ser ingenuos, es decir, si esto es una partida global y estamos obligados a competir y ellos compiten con las cartas boca abajo no podemos ir siempre con las cartas boca arriba. Tenemos que introducir cierta lógica de reciprocidad en cómo nos manejamos con China, que sí creo que es un gran socio pero también es un gran competidor, y eso es legítimo.

«Para la Unión Europea no es un rival, sino un competidor y un socio»

– Cuando escribió este libro Trump aún no estaba en la Casa Blanca. ¿Considera que las medidas que ha tomado en sus primeros cien días de gobierno, que parecen establecer un nuevo orden mundial en que Estados Unidos ya no es el gran aliado de la Unión Europea, nos obliga a mirar más hacia China?

– El libro lo he escrito a lo largo de 2023 y sobre todo en 2024, parecía bastante probable que Trump llegara a la Casa Blanca, de hecho los chinos ya llevaban tres años preparándose para ese escenario. Todos sabíamos que dentro de su imprevisibilidad, Trump una vez llegase iba a poner el tablero patas arriba, es verdad que pocos imaginaban que iba a ser tan intenso, agresivo y caótico. En este mundo las premisas de mi libro tienen todavía mas actualidad, creo que tenemos que seguir mirando hacia el Oeste, porque Estados Unidos sigue siendo un país formidable del que podemos seguir aprendiendo mucho, pero tenemos que empezar a mirar cada vez más hacia el Este porque China es un jugador clave, no es para la UE un rival, es sobre todo un competidor y un socio. Muchos de los aprendizajes que yo planteo nos equipan mejor para competir en mejores condiciones ya no solo con China sino también con Estados Unidos.

«La educación en China es el gran pilar sobre el que pivota su proyecto de estado a largo plazo»

– ¿La importancia que le conceden a la educación y las inversiones en ese terreno es mayor que en Occidente?

– La educación en China no solo es un derecho, es una exigencia, un requisito de la propia supervivencia y el gran pilar sobre el que pivota el proyecto de estado, es decir, todo pasa por selecccionar el talento, fomentarlo y convertirlo en motor de progreso económico. Ahí juega un papel importantísimo el fomento de la lectura, Pekín ha entendido que una población lectora es más resiliente, capaz de gestionar el cambio y en mejores condiciones de alfabetizarse digitalmente. El siglo XXI es digital y aquella población que mejor absorba los cambios digitales será la que triunfe.

– Tanto nivel de exigencia hará qué muchos menores no den la talla, ¿cómo está la salud mental de la población infantil y juvenil?

– El sistema educativo en China es ultraexigente, somete a los niños a una presión desmesurada y deja una factura no precisamente baja de ansiedad, traumas e incluso suicidios. Me inspiro en China aplicando siempre criterios de sentido común, de mesura y proporcionalidad. Dicho esto, es verdad que debemos volver a premiar competitividad y la excelencia; premiar la mediocridad nos va a conducir a la irrelevancia, a no estar en condiciones de plantarle cara a este siglo XXI , yo no planteo tanto fijarnos en su sistema educativo como en su cultura educativa, que es la mentalidad colectiva que le da valor al saber y que dignifica de nuevo a los maestros como aquellos de los que depende en buena parte la estrategia nacional futura. En China ser educador es un verdadero honor, el gobierno los prestigia con unos buenos salarios y bonificaciones sociales. Maestros brillantes generan alumnos brillantes y todo ello redunda en una sociedad brillante que premia la excelencia.

– ¿Qué importancia le dan a la inteligencia artificial y cómo la regulan?

– Saben que quien maneje esa tecnología dominará el siglo XXI, por eso están apostando de manera decidida, invirtiendo más que nadie en el mundo, tienen claro que es una multiplicadora de otras tecnologías en todos los ámbitos, China ha sido pionera, por delante de la UE, en la regulación de la inteligencia artificial porque no quieren depender de una tecnología extranjera ni que se vuelva en contra del ser humano y les pase por encima. Ellos han tomado la iniciativa en tres sentidos: en el desarrollo de la IA, en el control, y en el propio uso.

­– Ese control del uso de las tecnologías también lo llevan a cabo con los niños, ¿qué deberíamos aprender en ese ámbito?

– Respetando nuestro marco de libertades, no tiene sentido que protejamos a nuestros niños del tabaco y del alcohol y en cambio no les protejamos del uso nocivo de dispositivos digitales. China presta atención a su capital futuro y no quiere tener una población de zombis digitales, por eso han empezado a poner cortapisas al uso de esos dispositivos y hoy los niños chinos sí tienen acceso a dispositivos digitales, están integrados en el sistema educativo, pero bajo supervisión y con una IA que regula el tipo de contenidos al que se les somete además de limitar el tiempo de uso.

– Ha dicho que este no es el libro que quería escribir, ¿cuál sería?

– Un libro mucho más personal y experiencial, probablemente un cuaderno de viajes, pero entiendo que el libro necesario ahora es este que he escrito porque es una llamada de alerta, a despertar, a agilizar los cambios para poder mantener nuestra relevancia. El otro, la visión del mundo y viajes de Julio Ceballos, probablemente no sea necesario ni tendría tanto interés para la opinión pública.

