«El propósito del arte es hacer sentir, y si no lo consigue, no es arte»

Tras una espera que se ha tornado larga para sus cientos de miles de seguidores, Javier Sierra regresa con una nueva novela, “El Plan Maestro” (Planeta), en la que el autor invita a sus lectores y lectoras a un viaje que les llevará desde el Museo del Prado al del Louvre, a los Uffizzi, a la Casa Azul de Frida Kahlo en México, e incluso a emblemáticas cuevas prehistóricas. Pero, más allá de sus escenarios geográficos, también les conducirá a vertiginosos viajes por el tiempo, a pensar en el papel del arte, de la astrología antigua, o de los distintos futuros que se abren ante la humanidad y la posibilidad de influir en ellos desde nuestro presente. “El Plan Maestro” se presentará el próximo miércoles, día 26 de marzo, en el MARCO de Vigo, en acto organizado por el Club FARO.

–Han pasado doce años desde la publicación de “El maestro del Prado” hasta la edición de “El Plan Maestro”.¿En qué momento y bajo qué circunstancias sintió la necesidad de seguir tirando del hilo de aquella novela?

–Con “El maestro del Prado” adquirí, sin querer, un compromiso con mis lectores, porque dejé un enigma al final de la novela con el que invitaba a quien se acercase a aquella historia a descifrar cuál podía ser el paradero final del hombre que me enseñó a interpretar el arte en las salas del Museo del Prado. Como ese “acertijo” fue leído en muchos países, generó una corriente de reacciones muy impactantes, de hecho he recibido respuestas a ese enigma de muchas partes. Y a partir de esas respuestas me vi en la obligación de escribir una historia que explicase todavía mejor la naturaleza del personaje que a mí me “asesoró” en el Museo y me enseñó a mirar el arte. A ese maestro, yo lo interpreto como un personaje de la mitología clásica: dioses maestros o dioses instructores que aparecen en determinadas etapas de la humanidad para enseñarnos a mirar el cielo, a construir edificios, a cultivar tierras o a domesticar animales y que, después, desaparecen. Y con ese juego entre mitología y autobiografía, he desarrollado este “El Plan Maestro”.

–Una de las “reacciones” que me citaba seguramente fue la del artículo publicado en FARO DE VIGO escrito por Ceferino De Blas, en el que el autor sostenía que Luis Fovel, su maestro, está inspirado en un joven poeta gallego del Rexurdimento llamado Teodosio Vesteiro.

–Sí, claro que conocí ese artículo, y a Ceferino, y también sé quien fue Teodosio Vesteiro, al que por cierto también cito en “El maestro del Prado”.

–Pero su maestro del Prado no es Vesteiro…

–No, él no fue.

–Nuevamente el arte y la literatura cabalgan juntos en una obra suya. A estas alturas ¿podría decir que es su devoción por el arte la musa principal de su inspiración literaria?

–El arte ha marcado, y supongo que seguirá marcando, una gran parte de mi biografía literaria. Pero eso es porque, en el transcurso de los años, me he percatado de que uno de los rasgos identificativos del ser humano reside en su expresividad artística. No somos la única criatura inteligente que habita este planeta, aunque a veces lo creamos desde una posición de supremacía, pero sí somos la única especie de la Tierra que es capaz de condensar en un símbolo un pensamiento complejo: ¡Y eso es el arte! Por lo tanto, como eso define nuestra naturaleza, es lógico que capte mi interés, al punto de que una de las preguntas que me hago en la literatura es ¿quiénes somos? Y a esa pregunta se responde con “Somos arte” .

–¿Cómo debemos entender que el protagonista de esta novela se llame Javier Sierra: como un juego, como una inmersión en la autoficción…?

–Bueno, en “El maestro del Prado” ya era yo, pero era un yo de 19 años, mucho más joven. En esta soy yo también, pero más adulto, con hijos, una persona que ve la vida con una perspectiva distinta de la de aquel jovenzuelo. Es una forma de romper eso que se llama “cuarta pared”, que es la separación entre el espectador y lo que ve en la pantalla, y en este caso he pretendido romper esa “cuarta pared” entre el lector y el texto para que vean que realidad y ficción se comunican continuamente. Precisamente una de las lecciones que yo extraigo de esta novela es que, para entender el arte, necesitas que alguien te lo cuente, necesitas relato, porque si no hay relato el arte se reduce a un mero placer estético, puntual, pero en el que no hay profundidad ni trascendencia. La novela, al cabo, es un canto a que haya alguien siempre que te cuente el arte, porque si el arte se nutre solo de lo subjetivo, acaba empobreciéndose.

Javier Sierra, en el Prado, delante de algunas obras de Velázquez. / Javier Ocaña

–¿Y qué es entender de arte?

–Entender el arte es sentirlo. La primera aproximación al arte original fue sensorial, emocional. El arte nació en las cuevas rupestres hace 70 mil años con el propósito de provocar una impresión sagrada en quien lo contemplaba. Aquellas cuevas no eran vistas solamente como salas de exposición de imágenes sino como lugares fronterizos entre mundos. Los antropólogos ya dicen que los hombres de las cavernas veían las paredes de las cuevas como si fueran membranas que separaban el más allá del más acá, y lo que hacían aquellos artistas era marcar sobre esas membranas las cosas que creían que estaban al otro lado. Por lo tanto, el propósito del arte es hacerte sentir, y si no te hace sentir no es arte.

–Hablando de sensaciones, en esta novela realiza usted una defensa de la mirada del arte que poseen los niños. ¿Qué tiene de especial la mirada de los niños?

–Que es una mirada cien por cien instintiva, que no está condicionada por la educación. A medida que crecemos nos condicionan nuestra mirada, nos enseñan qué es lo que existe y lo que no existe, pero en el niño esa separación no se da, y por eso, cuando levanta la vista al cielo y ve una cara formada por una nube, para él esa cara es real, y esa mirada es esencial y muy práctica a la hora de interpretar el arte de los orígenes, el de la prehistoria. Todas las grandes pinturas rupestres que se han descubierto hasta la fecha han sido vistas primero por niños, incluidas las mismísimas cuevas de Altamira, detectadas por María, la hija pequeña del paleontólogo Marcelino Sanz de Sautuola.

–¿Cómo consigue que sus obras, que se mueven entre la ficción y la realidad, consigan ser verosímiles? ¿Cuál es su fórmula?

–Mi fórmula consiste en localizar los agujeros negros del conocimiento humano, esos puntos a los que todavía no llega la razón, y documentar todo el contorno de esos agujeros para después aportar una pizca de imaginación para rellenar el hueco. Es una fórmula en la que siempre apelo a la complicidad del lector en el sentido en que lo convierto en investigador: le doy fuentes, le sugiero cosas que ver, le llevo a sitios en que algún momento ellos pueden visitar en persona…

–Su Luis Fovel es, con perdón, un fantasma, pero ¿existen en la realidad los maestros del arte? ¿Quiénes son?

–Lo que yo he descubierto en clave de ficción, pero creo que es real, es que existe una cadena de maestros que aparecen en ocasiones, nos enseñan…y luego desaparecen. No tienen por qué ser fantasmas, extraterrestres ni nada por el estilo; pueden tratarse, simplemente, de encuentros casuales con humanos, pero que nos cambian la visión. Y eso es bonito reconocerlo. En otros momentos históricos los llamarían ángeles, espíritus o dioses, pero el caso es que siempre hacen lo mismo: irrumpen en nuestras vidas, nos enseñan y después nos dejan a solas con la lección aprendida, lo cual es siempre desconcertante e incómodo.

–¿Qué calificativo utilizaría para definir los orígenes del arte?

–Los orígenes del arte son mágicos. Es lo que decía antes del más allá en las paredes de las cuevas, y es lo que precisamente trato de buscar en los artistas de todas las épocas, incluidos los contemporáneos. Y, para mi asombro, he descubierto que, de manera instintiva, muchos artistas vienen haciendo lo mismo que sus ancestros de las cuevas rupestres.

«La única virtud de la Inteligencia Artificial es la velocidad, pero no aporta originalidad, sino un gran caudal de datos preexistentes»

–Una de sus frases favoritas es “El arte es la humanidad”. ¿Hay pues que dejar de tenerle miedo a la Inteligencia Artificial, al menos en el mundo del arte y de la cultura en general?

–La única virtud de la Inteligencia Artificial es la velocidad y, como vivimos en un mundo en el que se pondera, se valora y se aplaude la velocidad, estamos deslumbrados con ella. Pero la IA no va a aportar originalidad, lo que va a aportar es un enorme caudal de datos preexistentes, pero es improbable que genere algo nuevo. En cambio, el ser humano, con un cerebro que funciona con solo 20 voltios de potencia (menos que una bombilla) sí es capaz de aportar originalidad.

–¿En conclusión?

–Que la Inteligencia Artificial va a resultar muy práctica, pero no va a ser la panacea de nuestro avance.

-¿Y cómo debe utilizar el artista, o el literato, el recurso de la IA?

-Pues yo no la utilizo…aparentemente. Y digo aparentemente porque, sin darnos cuenta, de alguna manera la estamos utilizando todos, como cuando buscamos determinado dato en Internet.

–¿Qué tiene el arte que ha atraído a tantos escritores?

–El arte consiste en historias mudas, libros mudos a los que los escritores de vez en cuando nos acercamos para que ponerles palabras. Yo, cuando entro en el Museo del Prado, siento la sensación de que estoy en una biblioteca: un cuadro puede ser una historia que aguarda a un escritor para que le ponga esas palabras que cuenten esa historia.

–¿Qué explicación tiene ese ojo de la muy llamativa portada de esta novela? ¿Es el ojo de Dios?

–Es el ojo que está escondido en “El jardín de las delicias” de El Bosco, y, sí, es el ojo que solo se ve con el instinto, un ojo latente que…podría ser el ojo de Dios, por qué no. Lo propuse yo como portada del libro, y la verdad es que creo que funciona muy bien porque es casi la metáfora perfecta de lo que pretende esta novela: cambiarle la mirada al lector sobre el arte y procurar que desarrolle su mirada instintiva.

