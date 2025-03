La guardiana de las lenguas

María do Carmo se acuerda perfectamente de los nombres de todos y cada uno de los profesores que tuvo a lo largo de su vida: desde Gloria Méndez, la maestra de la escuela unitaria de niñas de O Grove, a Blas Arias y doña Concha, del Colegio Inmaculada Concepción de Pontevedra, sin olvidar, por supuesto, a los de la carrera de Filosofía y Filología Románica, sobre todo Ricardo Carvalho Calero. Les recuerda a todos porque, asegura, todos fueron “magníficos” docentes y la instruyeron en la pasión por el estudio, la investigación y el saber. Unas enseñanzas que hicieron de esta mujer una de las más prestigiosas catedráticas de Lengua Española de Galicia. Una profesora de la que, seguro, también sus alumnos recuerdan su nombre.

María do Carmo Henríquez rememora sus 81 años de vida con una asombrosa brillantez. De padre marino de la Armada, nacido en Corrubedo, y madre de Mugardos, María y sus tres hermanos se acostumbraron pronto a una vida nómada que comenzó en Mugardos, continuó en Palma de Mallorca y luego en Marín, O Grove, Pontevedra y Santiago. “Mi padre viajaba mucho y mi madre fue a tenerme a mí a la casa de sus padres, en Mugardos, pero apenas tengo recuerdos de allí. A los cuatro años nos mudamos a Palma y de allí sí recuerdo el tremendo calor y las preciosas cabalgatas de los Reyes que llegaban al puerto. Luego ya regresamos a Galicia y tuvimos una infancia muy feliz, caminando sin ningún miedo hasta la Toja para coger piñones o dando paseos hasta San Vicente do Mar. Y por las dunas de Corrubedo, cuando tocaba recoger el maíz de las fincas de la familia de mi padre”, relata.

Maria do Carmo Henríquez Salido con sus padres y su hermana en O Grove en 1957 / Cedida

Sus padres les regalaban cuentos cuando se portaban bien y a María do Carmo le gustaban más los de sus hermanos, aquellos de Roberto Alcázar y Pedrín y del Guerrero del Antifaz. “Mi padre siempre insistió en que debíamos estudiar; él no tenía empresa o comercio que pudiésemos heredar, así que necesitábamos tener una carrera. Nos inculcó el espíritu de la responsabilidad y el sentido del honor. Ni siquiera nos parecía una opción suspender”, explica la filóloga.

Henríquez nunca lo vio como una carga, una obligación impuesta. Al contrario, era gratificante. “Me gustaba estudiar y leer y era buena en latín y griego: no tenía referentes, pero no me fue difícil decidir que quería formarme en el ámbito de las Letras”, cuenta.

Con 10 años subió con su padre al autobús de Transportes Unión y fue a examinarse para ingresar en el Instituto en Pontevedra. Superó sin problemas las pruebas y comenzó a estudiar en el Colegio Inmaculada Concepción y a vivir en una especie de pensión con otras compañeras. “Fueron unos años bonitos porque hice muchos amigos; yo era estudiosa, aunque muy habladora y me caía más de un castigo por eso”, ríe. “La formación era muy buena y, de hecho, de aquellas aulas la mayor parte de los compañeros hicimos carrera universitaria”.

Su siguiente destino fue la Universidad de Santiago, donde se licenció en Filología Románica y se doctoró -sobresaliente cum laude- en Filosofía y Letras. “El ambiente era excelente y de nuevo tuve unos profesores maravillosos que nos hicieron leer muchísimo. Yo lo disfruté a lo grande. Nunca viví machismo en las aulas. De hecho, en mi promoción de 90 alumnos solo 5 eran chicos. Los profesores, eso sí, eran casi todos hombres”, matiza.

“Discrepar de la política oficialista te crea muchas críticas en el ámbito universitario y muchas censuras, pero yo siempre he defendido mis ideas, sin miedo, y no puedo soportar las injusticias ni la falta de verdad”

Fue en 1965 cuando se cruzó en su camino un profesor que marcaría especialmente su trayectoria: el filólogo y escritor Ricardo Carvalho Calero. “Él fue quien me descubrió lo que era el gallego ya que, aunque mi madre siempre lo hablaba, como casi todo el mundo en O Grove, mis hermanos y yo no lo hacíamos”. Con sus enseñanzas comenzó a interesarse precisamente por el léxico de O Grove, que sería el tema que desarrollaría después en su tesis. Y junto a él se sumergió en la corriente del reintegracionismo y el lusismo hecho que, asegura, le costó la marginación en el ámbito universitario y problemas para publicar en diversos medios de comunicación. “Discrepar de la política oficialista te crea muchas críticas en el ámbito universitario y muchas censuras, pero yo siempre he defendido mis ideas, sin miedo, y no puedo soportar las injusticias ni la falta de verdad”, confiesa.

Panteón del Centro Gallego, en el cementerio de La Chacarita de Buenos Aires, en el homenaje a Daniel Castelao en 1983 / Cedida

En 1973, la filóloga consiguió su cátedra, primero de Escuelas Universitarias y en 1993, la de la Universidad de Vigo, convirtiéndose en la primera catedrática de Filología Española de esta institución.

Pasó por numerosos puestos como docente. Sus primeras clases las impartió en la Universidad de Santiago como profesora adjunta y sus siguientes destinos fueron Mataró (Barcelona), el Instituto de Ciencias de la Educación y la Universidad de Vigo, entre otros. Pero recuerda con especial cariño su etapa en el Instituto Masculino de Ourense, que ella misma logró que rebautizaran como “Eduardo Blanco Amor”. “Puedo presumir de haber tenido alumnos excelentes que terminaron siendo magistrados, políticos -como Alberto Núñez Feijóo-, y catedráticos como Guillermo Rojo. Encontrarme con ellos y ver lo que han conseguido es una alegría que no tiene precio”, revela.

Fue en 1972 cuando, por amor, se mudó a vivir a Ourense, al casarse con el empresario José Posada. “Nos conocimos en el tren; yo venía de aprobar la cátedra en Madrid y él de pasar el fin de semana de fiesta con amigos. Sólo quedaba un asiento libre enfrente del mío y comenzamos a hablar”, relata. Ni siquiera la advertencia de su madre al novio de que su hija “no sabía cocinar nada” echó atrás al enamorado y al poco tiempo se casaron en la ermita de la Lanzada. “Todos los hombres de esa época eran machistas, pero la verdad es que mi marido siempre me animó a seguir investigando y a acudir a los congresos que me interesaran. A algunos me llevaba a los niños”, apunta la catedrática.

María do Carmo con José Posada, su marido, en Vilagarcía en 1969 / Cedida

En los dos años siguientes nacieron sus hijos -José y María- y María do Carmo admite que, a pesar de contar con ayuda en casa, trabajaba día y noche para compaginar la crianza con su trabajo. “La parte buena de nuestras profesiones fue que nuestros hijos se acostumbraron pronto a ver en casa a gente de todo el mundo y espabilaron muy rápido porque les mandábamos a campamentos al extranjero desde muy pequeños”, explica.

María do Carmo ha publicado más de 200 trabajos entre libros y artículos en revistas científicas, además de artículos divulgativos en diversos medios. “Me jubilaron en 2014, aunque yo quería seguir trabajando, pero sigo colaborando con algunos periódicos (es una firma habitual en FARO DE VIGO) e imparto un seminario sobre lenguaje jurídico que me parece muy interesante”, destaca.

En O Cumial con Eduardo Blanco Amor, el profesor Díaz Leyes y Olga Reinoso / Cedida

En Ourense, donde continúa viviendo, hizo grandes amigas entre el profesorado, y conserva muchas de esas relaciones. “Nos reunimos a diario diez de nosotras a tomar un café y conversar. Yo soy la más joven, la mayor tiene 97 años, y todas con la cabeza perfecta y un espíritu muy positivo. Para mí es uno de los mejores momentos del día”, admite.

Además de caminar bastante, la lectura no falta en ninguna jornada de la lingüista. “Leo mucha gramática y sigo aprendiendo cosas; las novelas actuales no me atraen, prefiero releer los clásicos, igual que me pasa con el cine”. Y, sobre todo, María do Carmo Henríquez mantiene algo que ha marcado toda su trayectoria y que forma parte esencial de su ser: su independencia.

Las pioneras: Zenobia Camprubí, traductora, profesora y feminista

Zenobia Camprubí / FDV

Aunque es conocida por ser la esposa del poeta Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí (Barcelona, 1887- San Juan de Puerto Rico, 1956) fue una de las personalidades más interesantes de la primera mitad del siglo XX. Poetisa, traductora, profesora universitaria y empresaria, estaba además comprometida con la igualdad de la mujer y las necesidades de los niños.

Sus primeros años los pasó entre Estados Unidos y Puerto Rico, recibiendo una educación muy culta. Se instaló en Madrid en 1910 y en 1913 conoció a Juan Ramón Jiménez. Se casaron en 1916 en Nueva York y desde entonces su vida intelectual se centró en su marido, sirviéndole como secretaria, agente y traductora.

La pareja abandonó España al inicio de la Guerra Civil y fueron a Cuba y Estados Unidos, donde Zenobia dio clases en la Universidad de Maryland e impulsó varias campañas a favor de los niños de la guerra civil española. Enferma de cáncer, murió dos días después de recibir su marido el Nobel.

