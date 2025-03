Ramilo Illa Couto, motor e «Schindler» galeguista

Dende que Steven Spielberg estreara a película «A lista de Schindler» (1993), baseada na vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que zafou de morrer no Holocausto a máis de mil xudeos polacos durante a Segunda Guerra Mundial, co verba schindler como cualificativo os historiadores descubriron e identificaron a un fato de herois anónimos, homes e mulleres que, desafiando os réximes nazi, fascista e mesmo franquista, entregáronse de motu propio, á perigosa misión de «xestionar», cada quen na medida das súas posibilidades, a fuxida e acubillo de represaliados, foran estes xudeos, comunistas ou, simplesmente, daqueles sinalados polos líderes totalitaristas de turno. En Galicia é ben coñecido o labor desenrolado por las irmáns Touza (Lola, Amparo e Julia) ou polo médico vigués Eduardo Martínez Alonso. Menos coñecido a este respecto, e sorprendentemente, é Ramiro Illa Couto, irmán de Xaime, que non só foi todo un schindler para os galegos republicanos, nomeadamente para os militantes e simpatizantes do Partido Galeguista senón que, malia seguramente «escurecida» pola sona do seu irmán, a figura de Ramiro vai más aló incluso da de «salvador de persoas perseguidas».

Como conta o seu biógrafo, Xosé Lois Pastoriza, tras manter unha vida discreta nos meses posteriores ao golpe de Estado do 18 de xull, Ramiro Illa Couto foi detido en Vigo e encarcerado en Verín en decembro de 1936, cando tentaba cruzar a Portugal na compaña do seu irmán Xaime. Custodiado por un comandante do exército sublevado, foi trasladado á prisión viguesa (actual MARCO) e liberado en abril de 1937, pasando legalmente a Portugal. Entre 1937 e 1938 traballou en Porto, na oficina do Instituto Bioquímico Miguel Servet mais, de xeito parello ao seu traballo «oficial», clandestinamente axudaba a aqueles galegos que fuxían dos franquistas atravesando a raia Entre aqueles galegos aos que salvou Ramiro, estaba o lexendario Antonio Alonso Ríos, daquela o galego máis buscado polos franquistas, mestre, escritor e político de tendencia agrarista e galeguista, que chegou a presidir o Consello de Galicia no exilio trala morte de Castelao. Infelizmente, a pequena «trama» que estaba a tecer Ramiro en Portugal non durou moito, de maneira que ante a posibilidade de ser detido polo goberno autoritario dictador António de Oliveira Salazar, cada vez máis afín a Franco, el e a súa muller, Chita Lamas Barreiro, trasladáronse a Tarbes (Francia) e, en 1939, establecéronse en París actuando como enlace da arxentina Central Gallega de Ayuda a los Refugiados e como delegado do PG, por encomenda de Castelao. Dende París colaborou, xunto con Florencio Delgado Gurriarán e ao abeiro do Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) na orgaización do embarque cara a México e Chile de refuxiados galegos nos chamados barcos da liberdade. «Ramiro e Florencio Delgado Gurriarán -precisa Xosé Lois Pastoriza- eran os dous únicos galeguistas que tiñan permiso para estar en París , porque ámbolos dous pasaran a fronteira antes de que caíra Cataluña, e polo tanto tiñan carnet de refuxiado. Nucleados na capital francesa, espallaban unha rede polo país veciño que aplicaba unhas complicads, por non decir enrevesadas, operacións loxísticas consistentes, primeiro, en localizar aos que estaban literalmente presos nos campos de refuxiados franceses para, despois, realizar as correspondentes xestións para conseguir metelos nos barcos…Para facer todo iso, contaban con cartos que enviaba Castelao a traveso das Sociedades Hispanas Federadas de Nova Iorque, Bos Aires e Montevideo. En setembro de 1939, non obstante, e diante da inminente invasión do exército alemán, tiveron que marchar tamén a América.

Un galeguista formado en Bos Aires

Ramiro Illa Couto (Arnois, A Estrada, 1896-Vigo, 1987) emigrara por primeira vez a Arxentina en 1911, con tan són 15 anos de idade. Xa precozmente, entrou en contacto co galeguismo en Bós Aires. «Empezou a traballar nun comercio de teas e tecidos duns parentes da súa nai -relata Pastoriza Rozas- e axiña incorporouse ás Irmandades da Fala en Arxentina, a partir a das cales creouse a denominada Agrupación Nazonalista da Terra, na que se integrou como bibliotecario.

Regresou a España en 1918, obrigado a cumprir o Servizo Militar, que naquela época estribaba en participar nas filas do Exército español que combatía en Marrocos, como lles sucedía a todos os entrados en idade de quinta militar. Para el, dende logo, supuxo todo un choque, e non só pola perigosidade, senón tamén porque resultaba que el, convencido anticolonialista e antiimperialsta, víase na tesitura de defender, coas armas, ideas nas que non a acreditaba en absoluto.

Rematada a Guerra, en 1922 participa na creación da Irmandade Nazonalista Galega (ING) e na histórica asemblea nacionalista de Monforte de Lemos. A finais dese ano retorna a Arxentina, levando a encomenda de Vicente Risco de constituír, xunto ao escritor Eduardo Blanco Amor, unha delegación da ING en Bós Aires en agosto de 1923. Para espallar o ideario do nacionalismo galego, Ramiro e Blanco Amor fundaron en xuño de 1923 a revista Terra. Idearium da ING n’América do Sul, a primeira publicación da emigración redactada integramente en galego.

Carné de refuxiado de Ramiro (1939) / /

En decembro de 1931, animado pola proclamación da Segunda República, volve de novo a Galicia, participando na creación do Partido Galeguista en Vigo canda o seu irmán Xaime e, en decembro, na asamblea fundacional celebrada en Pontevedra. Erixiuse axiña, mantendo sempre a súa cotián discreción, nun home fundamental do PG. Como sinala Pastoriza, «nunca figurou nalgunha das listas electorais do PG, ainda que desempeñaba un cargo orgánico do partido n a cidade olívica». «Eu penso -continúa Xosé Lois- que, en realidade, Ramiro nunca tivo vocación de político, e ademáis, non podía compatibilizar as actuacións partidistas en primeira liña coa súa profesión de viaxante de comercio. Polo seu carácter, era un home ao que lle gustaba máis ben ficar nun segundo plano, o do protoganismo deixabao para outros. Eu titulei un dos seus perfís biográficos O musculo galeguismo porque, como xa é ben sabido, toda causa política necesita de militantes comprometidos que leven e asuman as cargas de traballo e saiban cumprir as encomendas do partido, fosen as que fosen». E abofé que foi un militante «anónimo» pero, apaixoadamente entregado á causa. «Ramiro -narra o seu biógrafo- coñece a Castelao moi cedo, a principios dos anos 20; en 1923 incorpórase á Irmandade de Ferrol e daquela relacionouse con todos os másis destacados persoeiros do galeguismo. Pouco despois da citada Asemblea de Monforte, na que as Irmandades racharon en dous sectores, viaxa a Arxentina e dende alí mantén unha relación epistolar con todos eses persoeiros, entre eles o seu irmán Xaime, mentres, por outra banda, xestionaba publicacións como Terra, Céltiga, A Fouce… Tiña prestixio porque era moi leal á causa, un militante exemplar. De feito, durante os anos 30, como era case dos únicos que tiña coche e sabía conducir, exercía como chófer ao servizo do partido. Dedicábase a levar aos persoeiros aos diferentes mítins, entre eles, claro, a Castelao. As conversas en coche por aquelas estradas de Galicia afondaron na súa amizade. Debeu ser por irso polo que, cando dous curmás de Castelao chegaron a Vigo para embarcar no bou Eva, Valentín Paz Andrade instalounos no apartamento de da familia Isla Couto. Como Ramiroxa fuxira, quenes os atenderon foron os seus irmáns Xaime e Fidel. Desgrazadamente, como o resto dos seus compañeiros da planeada fuxida, José Losada Castelao e Manuel Rodríguez Castelao suicidáronse acosados polos fascistas no Porto vigués.

A posguerra

En outubro de 1939 Ramiro e Chita (por certo, considerada a primeira poeta galega na emigración) arribaron a Veracruz (México) a bordo do buque Colonial. «No exilio en México, escribe Pastorizano artigo «Peregrino do galeguismo polo mundo» militou na Irmandade Galeguista e fundou o grupo Saudade en 1942 canda a Carlos Velo, Xosé Caridad Mateo, Arturo Souto, Ramón Cabanillas e Florencio Delgado Gurriarán, formando parte do equipo de editores da revista Saudade, verba galega nas Américas. Un ano máis tarde facilitou os traballos de impresión do Cancioneiro da loita galega compilado por Gurriarán. En 1944 trasladouse a vivir a Bogotá (Colombia), onde representou ao Consello de Galiza e foi parte da delegación dunha xuntanza de Galeuzca na capital colombiana.

En Trasalba, na entrega do libro «Otero Pedrayo. A súa vida e a súa obra», en 1958 / Fundación Isla Couto (FIC)

En 1948 entrou a traballar nos Laboratorios Roche como xefe de visitadores médicos e delegado de propaganda en Colombia e Venezuela, empresa na que coincidiu con Lois Tobío. A derradeira etapa no exilio viviuna en Venezuela, onde se instalou en 1955, sendo parte do grupo promotor da Casa de Galicia, fundada en xaneiro de 1956 e presidida por Silvio Santiago. Até o seu regreso definitivo a Galicia, desempeñouse como secretario de relacións e presidiu o Ateneo Gallego, expresión cultural da Casa de Galicia. Facilitou a visita de Camilo José Cela en 1953 e responsabilizouse da organización da viaxe de Ramón Otero Pedrayo en marzo de 1956 para a inauguración oficial da institución. Designado representante da Editorial Galaxia en Venezuela, coordinou os traballos para a publicación e financiamento pola comunidade galega do libro Ramón Otero Pedrayo. A súa vida, a súa obra. Homaxe da Galicia Universal e mais do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de Eladio Rodríguez.

Penzol e Zeltia

«Ramiro Illa Couto e Fermín Penzol coñecéronese de moi novos -lémbranos Xose Lois Pastoriza-. Cando Ramiro está en Arxentina, arredor dos 20 anos de idade, mantivo correspondencia coa Mocedade Celtiga de Madrid, na que estaba Penzol. Entrambos enxergaban ideas moi curiosas, produto da súa animosa xuventude. Entre elas estaba a de argallar unha orgaizacion segreda do galeguismo. Cando Ramiro regresa definitivamente a Galicia reencóntrase con Fermín e nace a Fundación Penzol en 1956, fundación da que sería o seu primeiro segredario, pero non só pola amizade, senón porque Penzol sabía que o primoxénito dos Illa Couto era a perseoa perfecta para ese cargo».

Consello de Galaxia (1960) / /

E, en canto a Zeltia, citado xa o seu traballo como axente comercial do Grupo de Miguel Servet, matriz de Zeltia, en Porto, foi Ramiro quen deseñou o primeiro logotipo da Farmacéutica, que consistía nun feixe de centeo e o nome de Zeltia escrito en letras góticas; ese logotipo substituiríase por outro deseñado polo seu irmán Xaime, o xa ben coñecido cristel dos utreias que identifica a esta exemplar empresa galega.

Ramiro Illa Couto recibiu a Medalla Castelao da Xunta de Galicia o 28 de xuño de 1986, finando en Vigo o 5 de decembro de 1987 na casa do seu irmán Celso Isla, na rúa da Laxe. Na súa memoria constituíuse en 1987 a Fundación Illa Couto por iniciativa dos seus irmáns Celso e Manolo e do matrimonio de Cristina Nóvoa con Xaime. Nesta fundación pódese atopar abondosa información de Ramiro e dos Illa Couto, mais tamén da guerra civil e o exilio. De feito, Pastoriza Rozas di que «teño evidencia de que unha das principais fontes do libro coñecido popularmente como O que fixeron en Galicia en 1936 foi Ramiro Illa Couto. Nese libro, cítanse os nomes de vítimas e represores que actuaron en Vigo e a súa comarca durante a guerra civil e cóntanse detalles que únicamente podía coñecer a familia Illa Couto. Esa obra publicouse orixinalmente en París en 1938 e, seguidamente, en Bós Aires baixo o título de Galicia baixo a bota de Franco».

Fundación Isla Couto, repensar, proxectar e facer Galicia «Repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia». Eis o lema da Fundación Isla Couto, animada dende a súa constitución pola lembranza de Ramiro, en quen se baseraon os seus ancellos de «servizo a Galicia e compromiso persoal coa recuperación da personalidade nacional e cultural galega». Declarada en 1989 «de interese galego» pola Xunta, a FIC conta cun valioso arquivo da emigración, a guerra civil e o exilio.Colaboradora da Penzol, nomedamente na dotación dunha biblioteca de ciencias humanas, entre os seu obxectivos xa figuraban dende os inicios a posta en marcha dun Instituto Galego de Estudos Comunitarios (IGESCO) e «axudar nas tarefas a prol da inculturación dos valores cristiáns na sociedade galega e, singularmente, no arraizamento e difusión da liturxia vernácula».

