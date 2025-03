«Galicia va a jugar un papel fundamental en la Bienal de Venecia»

«Este vai para arquitecto». Los abuelos de aquel niño que construía sus propias cabañas con cajas de fruta en la finca familiar de Soutelo de Montes y dibujaba con un palo sobre el suelo distribuciones de viviendas ya tenían claro cuál sería su futuro profesional. Pero aquellos momentos de su infancia también despertaron una «fascinación» por el bosque y las comunidades rurales que acabaría trasladando a su carrera profesional, junto con la preocupación por la ecología y la sostenibilidad, y que también estará presente en la próxima Bienal de Venecia. «Toda la exposición del Pabellón de España se está construyendo con madera gallega de monte vecinal», subraya Manuel Bouzas Barcala (Pontevedra, 1993), profesor de la Universidad de Cornell y comisario de la muestra junto al coruñes Roi Salgueiro Barrio.

Ambos se conocieron en Harvard, donde este último, actualmente profesor en el MIT, le dio clase mientras cursaba un máster sobre ecología y arquitectura becado por la Caixa. Y su proyecto conjunto «Internalities», nacido en el «mítico» Café Derby de Santiago, logró imponerse a otras 18 propuestas para representar a nuestro país.

«Galicia va a jugar un papel fundamental en la Bienal. Es el momento de que la arquitectura de nuestra comunidad tenga el foco que se merece, porque se están produciendo obras de enorme calidad, al nivel de lo que se hace en otras regiones. Y además todo el equipo que hemos formado es gallego y está haciendo un trabajo extraordinario. Hay mucha carga de trabajo y tensión, pero está siendo una aventura divertidísima y me lo estoy pasando fenomenal», destaca.

«Cabane 7L» en Villa Medici, Roma (2024) / Luis Díaz Díaz

La exposición estará integrada por cinco salas que explorarán diferentes territorios a través de sus recursos: la piedra de Baleares, la tierra de Cataluña, los residuos como parte de la economía circular en Madrid, la madera del País Vasco y la energía eólica e hidráulica de Galicia, «un motor para la descarbonización de la sociedad hasta 2050».

«La arquitectura sostenible no solo tiene que ver con las placas solares o las cubiertas verdes. Eso es solo un fragmento muy pequeño del impacto que podemos generar. La construcción es responsable de casi el 40% de las emisiones. El acero, el aluminio o el hormigón son supercontaminantes y hay una vuelta a los materiales locales como la madera o la piedra. Producir un espacio en una ciudad también tiene impacto en otros espacios que muchas veces no se visibilizan, como los bosques. Y los arquitectos debemos mirar ambos con el mismo cariño y cuidado», reivindica.

En el caso de Galicia, la exposición aspira a convertirse en una herramienta de debate: «El tema de la energía genera tensión y polémica y parte del conflicto se debe a que no se ha diseñado una transición para las décadas que están por venir. Planeadores, urbanistas y arquitectos debemos poner más cariño en la manera en la que hacemos convivir un paisaje que ya estaba ahí con otro nuevo que es necesario, pero que no está bien definido», plantea.

La muestra también integrará a distintas generaciones: «Hay un gran cuerpo de gente joven con propuestas muy novedosas. Pero desde que la sociedad se ha dado cuenta, hace no mucho tiempo, de que estos temas son relevantes, también los arquitectos con muchos años de experiencia han reorientado su mirada y nos está enseñando mucho sobre cómo construir con recursos que siempre han estado ahí».

Desde octubre, Manuel y Roi trabajan sin descanso para llegar a tiempo a la inauguración de la Bienal, que será el próximo mayo. A finales de este mes viajarán a Galicia para supervisar todo el material expositivo construido aquí. Y, mientras tanto, ambos siguen atendiendo sus responsabilidades como profesores universitarios y sus propios proyectos de arquitectura.

«La docencia me aporta muchísimo. La academia es un lugar donde el conocimiento no se aprende, sino que se cuestiona y se desafía constantemente. Hay un debate bastante horizontal entre profesores y alumnos. De hecho, tanto Roi como yo estamos explorando con nuestros estudiantes cómo podríamos aplicar el concepto «Internalities», que hemos creado, a otros lugares del mundo», apunta.

Desde el otro lado del Atlántico, Manuel mantiene fuertes sus vínculos y, junto con Roi y otras dos compañeras ganaron el concurso para editar la revista Obradoiro del COAG: «Cuesta mucho esfuerzo y energía, pero lo hago por absoluta pasión, por compromiso y porque me divierte. En realidad, parto el año en dos, soy como un ave migratoria que pasa en EE UU los inviernos y en Galicia los veranos. Estudiar en Madrid fue una buena decisión porque me permitió viajar mucho y también he vivido en Japón, Portugal y Chile. Pero ojalá más pronto que tarde el siguiente país sea Galicia. Me interesa y me divierte mucho lo que pasa ahí y quiero que ocupe más espacio en mi vida».

En los últimos años, además de arquitecto se ha convertido en comisario, profesor, y editor. Y acaba de ser seleccionado como finalista de los Premios Princesa de Girona de Arte 2025. «He descubierto una profesión apasionante en la que puedes hablar de ecología, economía, sostenibilidad, arte o construcción e incluso unirlos con una narrativa común e impactar a diferentes niveles en la sociedad», celebra. Aunque en el fondo, añade, lo que más le gusta es «diseñar y construir» y disfruta ideando instalaciones urbanas que con carácter «experimental y temporal» contribuyen a «dinamizar y rehabilitar la vida pública» mientras se genera una interacción «muy real» con miles de personas.

Con esta filosofía diseñó un observatorio de madera en Villa Medici, en Roma, y una persiana gigante para el Festival TAC! en Valencia. Y ahora desarrolla un proyecto para Braga, capital portuguesa de la cultura en 2025: «Vamos a producir una gran sombra con madera y corcho del país para una plaza en la que se van a celebrar muchas actividades durante el verano».

Hasta ahora, es su obra más cercana a nuestra comunidad, donde nunca ha trabajado: «Nadie es profeta en su tierra, pero nuestro objetivo es que, después de la Bienal, la exposición vaya a Galicia y ocupe un lugar central».

