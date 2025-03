Dylan y el cine, un fracaso de película

Ya en 1967 el director D.A. Pennebaker estrenó «Don’t Look Back», que trataba sobre la gira de Dylan de 1965, una película que la Biblioteca del Congreso de los EE.UU consideró «cultural, histórica y estéticamente significativa» y que en 2014 fue considerada como el noveno mejor documental de todos los tiempos. Además de Dylan había actuaciones de John Mayall, Marianne Faithfull y Joan Báez entre otros. Se estrenó el mismo año que el documental «Festival» de Murray Lerner sobre aquellos conciertos de músicos folk que se celebraban en Newport, cuyas imágenes se aprovecharon en 2007 para el montaje de «The Other Side of the Mirror. Bob Dylan Live at the Newport Festival 1963-1965». En «Festival» estaba también Joan Báez, pero además otros como Johnny Cash, Howlin’ Wolf, Donovan y Odetta. La película también fue nominada al Oscar al mejor largometraje documental, que tampoco obtuvo, y recogía aquel momento histórico en el que Dylan decide electrificar el sonido folk y adecuarlo al rock ante el escandalizado público tradicional de aquel evento.

El cine estuvo también en los proyectos creativos de Dylan como director o como guionista. La primera película que dirigió fue «Eat the Document», rodada en 1966 durante una gira por Inglaterra acompañado por The Band, que entonces aún se llamaban The Hawks. El trabajo fue un encargo de la cadena de televisión ABC para la serie «Stage’ 66», pero nunca se emitió, otro fracaso en la cinematografía dylaniana. Dylan incluyó aquí materiales de conciertos anteriores, entre ellos aquel en el que un asistente a uno de esos conciertos en Manchester el 17 de mayo de 1966, insultó a Dylan llamándole ‘Judas’ por haber cambiado el sonido de su música del folk al rock. Scorsese utilizaría material de este film para su documental «No Direction Home». En una escena de la película aparece Dylan acompañado de John Lennon, ambos «colocados» en el asiento trasero de un taxi.

«Anónimos» que protagonizó y coescribió con Larry Charles, es una película de ficción estrenada en 2003, que transcurre en una América supuestamente asolada por una guerra civil en la que a Jack Fate (Bob Dylan) le permiten salir de la cárcel para que participe en un concierto por la paz. Entre los actores del reparto, Penélope Cruz y Jessica Lange. La BBC financió la película, cuyo rodaje duró sólo veinte días. Se incluyen canciones de todas las etapas de Dylan y sobre todo del que era entonces su último álbum, «Time Out of Mind». Pasó sin pena ni gloria.

Uno de los ejercicios cinematográficos más experimentales de Bob Dylan es la película «Renaldo y Clara», cuya dirección asumió en su totalidad, una película de cuatro horas que se presentó en el Festival de Cannes de 1978 para luego retirarla de la circulación (se comercializó años más tarde recortada). Algunas imágenes fueron utilizadas por Scorsese en «Rolling Thunder Revue» de 2019 porque «Renaldo y Clara» se basaba en gran parte en la gira de 1975-76 que llevaba este nombre. El papel de Clara lo interpretaba Sara, entonces esposa de Dylan, y por allí aparecían también Joan Báez y Allen Ginsberg. En un giro surrealista, mientras Bob Dylan hace de Renaldo, el actor Ronnie Hawkins interpreta a Dylan.

Su participación como actor destacó sobre todo en la película de Sam Peckimpah «Pat Garrett y Billy the Kid» para la que además compuso canciones como «Knocking On Heaven’s Door», y en «Corazones de fuego», de Richard Marquand (1987), en la que Dylan interpreta a una vieja estrella de rock que vuelve a los escenarios, tras 15 años de inactividad, para apoyar a una cantante que comienza su carrera.

La música de Bob Dylan forma parte de las bandas sonoras de «My Own Love Song» de Olivier Dahan (2010) y de «Jóvenes prodigiosos» de Curtis Hanson (2000), que ganó un Oscar a la mejor canción original por «Things Have Changed», único éxito de Dylan en el cine. Sus canciones se escuchan también en «Easy Rider», «American Beauty» y «El gran Lebowski», de los hermanos Coen, que incluye «The Man in Me», del álbum «New Morning».

Hay documentales que han recogido imágenes de todas sus épocas («No Direction Home», de Martin Scorsese). Hay otros en las que se interpreta a sí mismo («Rolling Thunder Revue») o se utiliza su mito como ingrediente, como «Factory Girl», «Kisses», «A propósito de Llewyn Davies» de los Hermanos Coen, que cuenta una historia muy parecida a la de «Un completo desconocido», sobre los primeros años de un cantante folk. En «I’m Not There» se deconstruye la figura de Dylan a través de la interpretación de un Tod Haynes rodeado de un plantel de lujo: Cate Blanchet, Richard Gere, Julianne Moore.

En 2017 la película «Trouble No More», dirigida por Jennifer Lebeau y Ron Kantor documenta el periodo místico durante el que Dylan se acercó al cristianismo y hace un seguimiento de sus conciertos de góspel durante 1980. Todo ello sin contar los documentales que recogieron muchas de sus actuaciones: «Hard Rain», «El concierto de Bangladesh», «Shadow Kingdom»... El primero fue el de Scorsese «El último vals», sobre la despedida como grupo, el Día de Acción de Gracias de 1976, de The Band, los músicos que acompañaron a Bob Dylan durante muchos años. La película, una obra maestra del documental musical, culmina con una actuación de Dylan para la historia.

