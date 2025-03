La odontóloga que trata con una sonrisa

Cosas de la casualidad o del destino. Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que Inmaculada Tomás nació en Granada el 11 de febrero (de 1974): Día de la mujer en la Ciencia. Una «bonita casualidad”, apunta ella. Y mucho trabajo detrás de la brillante trayectoria de esta profesional que ha desarrollado toda su carrera científica en la Universidad de Santiago: es la primera (y única) Catedrática del área de Estomatología de esta institución; la primera mujer odontóloga en formar parte de la Academia Nacional de Ciencias Odontológicas, multipremiada investigadora con varias patentes y directora de la Unidad Clínica y de Investigación en Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales. Entre otros muchos hitos. Pero, además, una mujer con una empatía sobresaliente que consigue que sus pacientes pierdan el miedo irracional a sentarse en la silla del dentista.

Inmaculada -la tercera de cuatro hermanos, tres chicas y un chico- nació en Granada y siempre fue una niña muy estudiosa. «Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia; estudié en un extraordinario colegio público y en mi clase se respiraba muy buen ambiente de estudio y competitividad sana. Esto marcó mi amor hacia la ciencia y el buen hacer», cuenta.

Su padre, Francisco, soñaba con tener su propia empresa de camiones frigoríficos y luchó toda su vida para lograrlo pero, poco tiempo después, enfermó gravemente y falleció, lo que fue un duro golpe para la familia. De su madre, Carmen, Inmaculada destaca que era una mujer «generosa y valiente” que trabajó incansablemente. «Ambos supieron trasmitirnos los valores esenciales de la honradez, el esfuerzo y la constancia», agradece la odontóloga.

Inmaculada Tomás con su madre, Carmen, durante unas vacaciones de verano / Cedida

No tenía ningún antecedente en el mundo de la odontología ni tampoco de la Medicina, pero Inmaculada desde muy jovencita tuvo claro que quería estudiar algo relacionado con las Ciencias de la Salud. «Un buen amigo de mi hermano y su novia estudiaban odontología y aquello despertó mi curiosidad. Seguramente también me habría gustado Medicina, pero no me arrepiento en absoluto de mi elección», asegura.

Cuando terminó la carrera, Inmaculada deseaba seguir formándose, pero la situación familiar la obligó a ponerse a trabajar. Así, recién cumplidos los 24 años, alquiló una clínica dental en un barrio obrero de Granada y, ayudada por su hermana mayor, Elisa, como auxiliar, empezaron a trabajar. «Nuestras pretensiones eran modestas, pero tratábamos al paciente de una forma muy cercana y empática y en seguida tuvimos más clientes de los que podíamos imaginar», recuerda.

Sin embargo, el éxito de la clínica no acalló las inquietudes docentes e investigadoras de la odontóloga que, en cuanto pudo, decidió regresar al mundo universitario. Y esta vez lo haría en el otro extremo de la geografía española, en Santiago de Compostela, que se convertiría en su segundo hogar.

Visita a la Alhambra con su amiga Beatriz Montoro (1994). / Cedida

«Conocí al profesor Pedro Diz, de la Universidad de Santiago, en un congreso en Valencia en 1998. Al poco tiempo, lo llamé y me ofrecí como estudiante predoctoral para realizar la tesis bajo su supervisión. Él me aceptó e hice las maletas hacia el norte», relata.

En octubre de 1999, la andaluza llegó a Galicia cargada de ilusión y en menos de cuatro meses consiguió su primer contrato público con el que inició su trayectoria universitaria. «Santiago me acogió muy bien pero aquel primer curso no salió en sol en diez meses y llovió muchísimo. Estaba impactada, pero feliz porque me encantaba el trabajo en la facultad”, recuerda riendo. Sin embargo, separarse de su familia, sobre todo de su madre, fue un duro peaje. «Fui especialmente consciente al ir cumpliendo años y ella envejeciendo».

Pedro Diz fue quien introdujo a la odontóloga en el ámbito de los pacientes con necesidades especiales, donde, asegura, descubrió su verdadera vocación. «Es un ámbito que me aporta muchas satisfacciones por el trato con los pacientes y sus familias», explica.

Grupo clínico que colabora en la Unidad de Pacientes con Necesidades Especiales de la USC junto a pacientes que acuden a la Unidad. / Cedida

Inmaculada coordina la Unidad de Pacientes con Necesidades especiales desde 2011, que es referencia en toda Galicia. «Tratamos a pacientes muy diversos, desde los que tienen discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales hasta otros con patología sistémica que también necesitan tratamientos especiales. En la Unidad trabaja un equipo de jóvenes profesionales que en estos momentos son todas mujeres. Estoy muy orgullosa porque, además de estar muy bien formadas, tienen valores éticos y personales y un espíritu de trabajo en equipo excepcionales», destaca.

La odontóloga fue vicedecana de la facultad de Odontología de Santiago entre 2011 y 2014. Obtuvo en 2014 la acreditación al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, aunque por cuestiones económicas su plaza no fue convocada hasta 8 años después.

Inmaculada Tomás, acompañada por los profesores Juan Seoane (Académico que respondió al Discurso) y Pedro Rivas en el acto de nombramiento como Académica de Número en la Academia de Ciencias Odontológicas de España celebrado el día 14 de abril de 2023 en la Universidad de Santiago de Compostela. / Cedida

Su brillante trayectoria no pasó desapercibida y en 2023 la invitaron a formar parte de la Academia de Ciencias Odontológicas de España, con lo que se convirtió en la primera mujer odontóloga en acceder a la institución. «En la Academia Nacional se refleja una situación de desequilibrio que es consecuencia de la desigualdad que existe en otros ámbitos: la ratio de catedráticos y catedráticas en Odontología sigue siendo muy favorable hacia los varones, de hecho en estos momentos solo hay siete catedráticas en toda España. Pero estoy convencida de que esta situación cambiará ya que ahora mismo en la carrera el 80% de los estudiantes son chicas», afirma.

La profesional no percibe que ser mujer haya supuesto un obstáculo en su carrera, aunque admite haber vivido «situaciones de machismo que han intentado condicionar mi progresión académica. Lo más lamentable es que fueron no solo propiciadas por varones, sino también por mujeres, y esto es lo que me parece realmente preocupante», apunta.

A sus alumnas, Inmaculada las anima a luchar para alcanzar sus sueños: «Si yo pude conseguirlo, ellas también; el mundo está lleno de oportunidades».

«Una de nuestras principales líneas de investigación es el estudio de las enfermedades orales mediante la aplicación de técnicas de IA»

Además de compaginar la docencia con la investigación y la actividad clínica, Inmaculada dedica mucho esfuerzo a estar al día. En estos momentos, están muy implicados en el estudio de la aplicación de la Inteligencia Artificial. «Una de nuestras principales líneas de investigación es el estudio de las enfermedades orales mediante la aplicación de técnicas de IA, que nos van a permitir anticipar la presencia de la patología oral o su pronóstico», describe. En el ranking del CSIC publicado en el 2024 la investigadora está situada entre el 2,5% de los mejores investigadores españoles.

Inmaculada en compañía de su familia gallega en 2017 / Cedida

Inmaculada no tiene hijos, pero también ha vivido situaciones de conciliación complejas como cuando decidió traerse a su madre de Granada y cuidar de ella durante sus últimos meses de vida. «Fue una experiencia durísima, pero a la vez gratificante y maravillosa. Tuve el apoyo incondicional de la universidad, de mi grupo clínico y de investigación y de mi familia gallega. Mi marido Carlos, al que adoro, es ingeniero de telecomunicación y la persona más generosa del mundo con la que tengo la gran suerte de compartir la vida y que representa el motor de mi existencia. Sin este apoyo incondicional, mi carrera académica y profesional sería muy diferente», agradece.

En su escaso tiempo libre, la odontóloga, que reside en A Coruña, cuenta que disfruta haciendo deporte, paseando junto al mar y con su familia y amigos. «Me siento muy afortunada por vivir en A Coruña; desde O Portiño puedes contemplar una de las mejores puestas del sol sobre el mar del mundo». Aunque su corazón, confiesa, siempre tendrá una parte en su Granada natal, adonde regresa siempre que puede.

Las pioneras: Lucy Beaman Hobbs, primera dentista titulada

Lucy Hobbs Taylor en 1903 / FDV

Lucy Beaman Hobbs (Nueva York, 1833 – Lawrence, 1910) fue la séptima de diez hermanos de una familia humilde. Se graduó como maestra a los 16 años y ejerció en Michigan, donde se alojaba en casa de un matrimonio de médicos que despertaron su interés por la medicina. Solicitó entrar en el Ohio College of Dental Surgery, pero fue rechazada al no conseguir ningún preceptor profesional, algo que era obligatorio. Debido a la pasión que mostraba, el rector del centro le ofreció trabajo en su oficina, y finalmente fue el doctor Samuel Wardle, recién graduado en Ohio, quien la inició en la práctica odontológica.

En 1861, a los 28 años y sin titulación, abrió su primera clínica, aunque al estallar la guerra civil tuvo que cerrarla. En 1865 asistió como invitada al 4th Annual Meeting of Iowa State Dental Society y esta sociedad modificó sus estatutos para poder admitirla como miembro. En 1865 el rector del Ohio College of Dental Surgery la admitió en su colegio y Lucy inició por fin su formación. Destacó en todas las disciplinas y consiguió el título de Doctora en Cirugía Dental en 1866, convirtiéndose en la primera mujer dentista titulada.

Suscríbete para seguir leyendo