«Velázquez es conocido por su obra, pero su biografía es un enigma»

Con Una dama desconocida (Espasa) Carlos del Amor emprende no solo una investigación sobre un cuadro, presuntamente atribuido a Diego Velázquez, sino que se posiciona como un espejo que refleja nuestras luchas contemporáneas con la memoria, la verdad y el legado. Estamos ante una novela «de aventuras» en la que el autor nos invita a interrogarnos sobre la relación que tenemos con nuestro pasado, con los nombres que deciden la historia y con la manera en que percibimos el arte y su significado en nuestras vidas.

–¿Le estaba ya antes rondando por la cabeza escribir un libro a partir de un cuadro o la idea le sobrevino cuando recibió un correo en el que se le notificaba la existencia de esta obra?

–El correo lo que hizo fue hacerme saltar una espoleta. Como ya había escrito antes varios libros sobre arte, y además haciendo especial énfasis en Velázquez, un artista al que conozco bastante, esta noticia resultó ideal para el tránsito a la novela, así que el correo que recibí realmente se convirtió en una epifanía para que empezase a escribir este libro.

– Se han escrito muchas novelas a partir de cuadros. De primeras, y sin salir de España, se me ocurren «La tempestad» de Juan Manuel de Prada (con cuadro y autor reales ) o «La tabla de Flandes» de Arturo Pérez Reverte (cuadro y autor inventados). Supongo que esta última alternativa, la inventar un cuadro y un autor, no se la permitiría usted como experto en arte… ¿O sí?

–En principio, sí, pero lo bueno es que es que resulta que este es un cuadro que teóricamente no existía, y que existe ahora. Y a esto hay que añadir que Velázquez es un autor que existe solo pictóricamente, pero no biográficamente, y eso fue algo que me atrajo y me animó mucho. De hecho, aún es un enorme desconocido, aunque todos conozcamos «Las Meninas», claro, pero a él no le conoce nadie.

– Una dama desconocida es, también, una novela sobre Velázquez, y le he escuchado decir que este hombre no era precisamente la alegría de la casa. Sin embargo, en territorios profanos en la materia, tengo la impresión de que en el extranjero, aunque fue muy reconocido en su época, cuando se habla de pintores españoles, se cita más a Goya, Picasso o Dalí que a Velázquez. No sé si esta impresión mía coincide con la realidad.

–Velázquez sí que suele citarse, aunque sobre todo por «Las Meninas», porque es una obra universal. Con Picasso o Dalí lo que ocurre es que son más cercanos en el tiempo y, además, cosa que también caracteriza a Goya, detrás tienen una épica y una personalidad que les ampara y provoca que se hable mucho de ellos, aspectos de los que carece Velázquez, lo cual, probablemente, como sugieres, le ha restado que la leyenda creciese cada día más.

–Uno de los temas que trata en la novela es el de la invisibilidad de la mujer en el arte. ¿Qué se sabe, a ciencia cierta, de Juana Pacheco, aparte de era la esposa de Velázquez e hija de Francisco, el propietario del taller en el que trabajó unos años el artista?

–Nada, prácticamente nada, aparte de lo que has mencionado. No se sabe si pintó o no pintó, si tuvo anhelos de haber pasado a la Historia como pintora, que yo creo que probablemente sí, pero aunque pienso que es muy posible que pintara, en realidad me parece a mí que nunca lo sabremos, porque la Historia, como a tantas otras mujeres artistas, la sepultó al punto que ni siquiera legó una obra que pudiera reivindicarse.

–¿Es realmente Una dama desconocida un buen cuadro?

–¿Qué es un buen cuadro? (ríe)

–Se lo pregunto como experto en arte. ¿Podría llegar a ser incluso una «Gioconda» española?

–¡Ojalá! Es un cuadro del siglo XVII, y yo creo que es una obra que tiene atmósfera, que tiene mirada, que tiene algo especial, sin duda. Lo que pasa es que es un cuadro muy maltratado por el tiempo, que necesita varias restauraciones. Y eso, claro, le ha restado esplendor. De todas formas, soy de los que piensan que un buen cuadro es aquel que nos zarandea, que nos hace reflexionar, que nos provoca un pellizco, un suspiro…aunque, obviemante, eso depende del gusto de cada quien y de la situación desde la que lo miremos. Es decir, que es algo muy subjetivo, por eso me reafirmo en que un buen cuadro es el que nos gusta, el que nos hace sentir, y a mí, cuando lo vi por primera vez, me hizo sentir algo.

–El libro podría pasar muy bien por un reportaje periodístico de investigación, pero estamos ante una novela: ¿Hasta qué punto es verdad y hasta cual ficción lo que cuenta? ¿Qué límites se ha fijado para no dejarse desembocar en la ficción?

–Hay ficción, por supuesto, pero ocupa el espacio al que no he podido llegar cuando no me daba más de sí la documentación, así que digamos que es una mezcla. Una dama desconocida es una novela de aventuras, pero es que muchas veces la realidad es muy aventurera, y a fe que la investigación sobre esta obra ha sido toda una aventura. Es ficción, sí, pero una ficción muy real.

–También es una novela histórica, pero ocurre que algunos historiadores se escandalizan al comprobar cómo se trata y describe a ciertos personajes. Sin embargo, quiero pensar que usted ha sido muy riguroso también en este aspecto.

–Sí, sí, yo soy muy riguroso, y lo soy porque, en el fondo, siempre me acaba saliendo la vena periodística, que me obliga a ello. He tenido mucho cuidado con no traicionar fechas, lugares, descripciones…y eso requiere un arduo trabajo.

–¿En qué se ha documentado para trazar la personalidad de Velázquez?

–Me he documentado en la falta de documentación (ríe). Y aunque lo he intentado, a la conclusión a la que he llegado es que Velázquez fue un tipo que quiso evitar dejar rastro y que tenía unos objetivos claros en la vida: ser el único pintor del rey, llegar muy alto en su posición en la Corte, ser Caballero de Santiago…y que todo el mundo le admirara. Debió haber algo en él que le incitaba a llegar muy alto, a ser muy cerebral, muy frío, muy distante, y todo eso es lo que me ha servido de base para construir su personalidad.

–¿Y acaso todo eso no podría esconder algún lado oscuro?

–Puede ser, casi seguro que sí, pero lo ocultó muy bien. A fin de cuentas, todos tenemos lados oscuros, reversos…

– No le puedo dejar escapar sin hacerle una pregunta de lo más reincidente. Hace unos días se la preguntaba a un escultor, y su repuesta fue «Quienes más y mejor saben qué es y qué no es arte son los coleccionistas». ¿Está de acuerdo?

–Yo creo que, en general, no. Aunque hay coleccionistas muy entendidos, también abundan aquellos que solo se dedican a acumular con el objetivo de rentabilizar su colección, que actúan como inversionistas aconsejados por algún asesor. Hay gente que estudia mucho para saber de arte y esos son los que más y mejor saben, me refiero a restauradores, investigadores, historiadores…

–El coleccionista de su novela, llamado Proper, es de los que sí saben…

–Sabe mucho, y eso que es autodidacta, pero no es un «pez gordo», de esos que marcan autoridad en el mundo del arte.

–Hay quien sostiene que si una obra de arte es buena, no hay necesidad de explicarla, pero resulta que una de sus especialidades es la de explicar el arte. ¿Hay que explicar el arte para comprenderlo y que acabe gustando?

–Sí, sin embargo coincido en gran parte con tu argumento. En ocasiones te pones delante de una obra de arte y no hace falta ser un experto para que te guste. En una ocasión, me ocurrió que una mujer de 92 años, en el Museo del Prado, estaba emocionada al ver por primera vez «Las Meninas», y ella me reconocía que no sabía nada de arte. En el fondo, eso es el arte, y no hace falta mucha más explicación.

–Y a todo esto, ¿cuáles son los factores que fijan el precio de una obra de arte: la firma del autor, el mercado, las modas…?

–Es todo eso y más. Muchas veces el mercado, otras las modas, o la leyenda que hay detrás de un artista (que, por cierto, vende mucho), o una buena reseña de un crítico de prestigio, o ser mediático… Son una serie de circunstancias que muchas veces se me escapan. Pero siempre hay alguien dispuesto a pagar una cantidad X por una obra X. Y todo influye.

