«El sueño de Trump es inaugurar una monarquía absoluta»

Argemino Barro (Mugardos, 1984) aterrizó como corresponsal en 2024, casi coincidiendo con la primera vez que Donald Trump asomaba en las primarias como candidato del Partido Republicano: «Recuerdo -explica- que, en aquel tiempo, los periodistas especializados, los corresponsales más veteranos y hasta catedráticos de Universidad, historiadores y prestigiosos politólogos, creían que lo de Trump sería un fenómeno que no tardaría mucho en difuminarse». Pero, tras aquella primera victoria, Barro se percató de que «había una clara desconexión entre las élites sociales y el sentir de, al menos, una buena parte del pueblo, de lo que estaba pasando en la calle. Y eso ha sido lo que ha ido aflorando como un torrente que todavía continúa, lo cual demuestra que el de Donald Trump es un fenómeno de una profundidad y un calado insólitos, que va a seguir gobernando este país».

La fortaleza de Trump en su segundo mandato

«La pregunta que se hacía sobre Donald Trump cuando ganó las elecciones por primera vez era la de si iba a tratarse de un fenómeno pasajero, de una mera rabieta de los votantes contra la élite política, pero ahora ya se ha demostrado que estamos ante un fenómeno estructural de Estados Unidos. Hace ocho años se escuchaba decir que Trump «no representa lo que somos ni nuestros valores», pero hoy está claro que «representa una parte, y bien amplia, del sentir de los ciudadanos de EE. UU.; se trata de un presidente que ha llegado para cambiar las cosas radicalmente y para iniciar un nuevo ciclo, aplicar una política con más mercantilismo, medidas proteccionistas o reestructuración completa del gobierno y, en el ámbito internacional, romper las alianzas tradicionales. Es el tipo de presidente que simboliza el arranque de un ciclo histórico, como lo fueron Franklin D. Roosvelt en los años 50, o Ronald Reagan en los años 80. De tal manera que, a día de hoy, resulta bien patente que Donald Trump ha llegado para quedarse».

¿Del neoconservadurismo al neofascismo?

«En realidad, él siempre fue de ultraderecha o, si quieres denominarlo de otra manera, un nacional populista que criticaba ya la inmigración irregular, el orden liberal reinante desde 1945 y su alianza con los países europeos, utilizando unas maneras muy peculiares de hacer política, consistentes en atacar personalmente a sus adversarios o cuestionar la división de poderes…Quiero decir que sus tintes autoritarios ya estaban ahí, con lo cual esta deriva hacia la ultraderecha no ha cogido a nadie por sorpresa. Pero es que ahora, con su rotunda victoria electoral, con la práctica desaparición de opositores dentro del Partido Republicano, nos hallamos ante un Trump que tiene muchos menos contrapesos y se permite el lujo de hablar con mayor franqueza y claridad acerca de lo que él siempre ha pensado. Y un elemento de esta franqueza ya lo detectamos en el apoyo a los partidos de ultraderecha de Europa, a tal punto de bordear la injerencia en la política de de esos países, con su apoyo abierto a Alianza Por Alemania o cuestionando incluso la política del Reino Unido. Y, sí, éste es un Trump desatado».

¿Antieuropeo o contra la unión europea?

«Para él, la Unión Europea y los países de Europa son la misma cosa. Y Europa, en su concepción general, representa todo lo que él considera negativo: cesión de la autoridad a una élite corporativa de Bruselas, fronteras relativamente abiertas, políticas socialdemócratas, sensibilidad por el Cambio Climático y, sobre todo, el hecho de que la UE tiene una Defensa militar muy floja que apenas aporta nada a la OTAN. Y, claro, él percibe que los europeos nos hemos estado aprovechando de Estados Unidos durante los últimos 80 años. Para él, la Unión Europea es un competidor…y eso concuerda con que él tiene una visión del mundo que data del siglo XIX y prefiere negociar individualmente y no con un grupo de países, porque para él la UE es un símbolo del globalismo, o sea, la antítesis de lo que él representa, que es un nuevo nacionalismo o un nuevo nacional populismo».

Las exigencias exageradas

«Hay que tener cuidado con la manera de negociar que tiene Trump. Él, efectivamente, aplica un modelo comercial en el sentido de que, en una escala del 0 al 10, cuando quiere 4, lo primero que exige es 10. Eso es cierto, pero aún así hay que tener mucho cuidado. Esto le sirve para negociar, pero negociar a corto plazo, pero a largo plazo esto genera desconfianza. Un ejemplo es el de Canadá. Ahí ha suspendido temporalmente la aplicación de la subida de aranceles, porque el presidente canadiense ya ha cedido a algunas de sus pretensiones. Pero es que, a la vez, Justin Trudeau ya ha empezado a buscar nuevos socios comerciales porque ya no se fía de Estados Unidos, y más cuando Trump amenazó con anexionarse Canadá. Con lo cual, el riesgo que corre EEUU es el de quedarse solo, porque sus socios tradicionales pueden a llegar a la misma conclusión que Trudeau».

El periodista Argemino Barro / RTVE

El «hermanamiento» con Putin

«Donald Trump y Vladimir Putin comparten una misma mentalidad, anticuada si quieres, pero que reside en que los grandes países son los que deben repartirse el mundo, en una concepción cínica con respecto al poder, la del poder por el poder, y por eso cuando Trump mira a Putin, o a Viktor Orban, o al mismísimo líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, se percata del hecho de que todos ellos se caracterizan por acumular, en sus figuras, todo el poder. Trump comparte esa visión de dividir el mundo entre ganadores y perdedores, esos pordioseros que no se merecen nada. Por eso, en EEUU está totalmente en contra de compartir el poder con los jueces «a los que no ha elegido nadie» ni con «este Parlamento que lo que hace es intentar dominarme». De esta afinidad le brota una empatía hacia este tipo de líderes, y una simpatía que siempre ha estado latente y presente en los comentarios de Donald Trump. Ante eso, el recién elegido presidente de Alemania, Friedrich Merz, ha llegado a decir que hasta es posible que la OTAN no llegue al próximo mes de junio. Y, por otro lado, una de las claves estratégicas de la Casa Blanca es la de apartar a China de Rusia, de ahí su posicionamiento prorruso en la guerra de Ucrania».

Dinamitar el sistema

«No me cabe duda de que Trump quiere acabar con los medios de comunicación que le son hostiles. Hace ocho años se debatía si Trump quería convertirse en un autócrata, y ahora el debate es si lo conseguirá. Es decir, hoy por hoy la separación de poderes está siendo erosionada de dos maneras: la primera, arrogándose los gobiernos federales (en un mes, 75.000 funcionarios han dejado sus puestos, cerca de diez mil han sido despedidos de la noche a la mañana, y hay planes para despedir a muchos más y reemplarlos, evidentemente, por acólitos suyos). Y, por otra parte, se están cercenando los presupuestos legislativos, a los que ignora mientras, el Congreso, no dice nada. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Hungría, y, curiosamente, en Venezuela. Y con respecto a los medios de comunicación, es patente que tienen mucho menor peso que hace ocho años. Hoy los índices de audiencia de televisión son más débiles, han ganado peso Youtube y Tik Tok y y se observan gestos de pleitesía por parte de grandes empresarios de los medios. En el último mes y medio, grandes figuras críticas con Donald Trump han perdido sus trabajos, y Jeff Bezos, el dueño de Amazon y del The Washington Post, ya ha dicho que a partir de ahora este periódico llevará una línea editorial «promercado y proamericana» que es una posición ideológica claramente trumpista. En conclusión, hay una serie de movimientos tendentes a llevar a Estados Unidos a la autocracia, a un régimen en el que no haya diferencias entre lo legal y lo ilegal, ni entre lo privado y lo público. Y este, sí , es un proceso revolucionario, al punto de que un prestigioso periodista ha calificado a los seguidores de Trump de bolcheviques, obviamente no desde el punto de vista marxista, sino en el sentido de que quieren destruir lo que hay y construir algo nuevo. Y, a todo esto, Elon Musk es la punta de lanza de ese proceso, un proceso en el que Trump ya se ha denominado a sí mismo rey, pero rey absolutista, regido bajo el lema «Quien salva a su país, no infringe ninguna ley» que, por cierto, data del siglo XVIII como uno de los principios básicos de aquellas monarquías absolutas europeas. A mí no me extrañaría que soñase con ver a su hijo Barron como su sucesor...aunque a largo plazo, porque Barron solo tiene 18 años y no puede presentarse, con la ley actual, a unas elecciones presidenciales en EEUU».

España según Trump

Es evidente que no conoce España, lo demostró cuando nos incluyó dentro de los BRICS (países como Brasil, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Irán, Etiopía…). Recientemente, es cierto, Trump bendijo a Santiago Abascal, porque debe creerse que la de Abascal es la versión que más le convence de la España actual. Pero ahora resulta que, por mucho que a Abascal se le haya visto «lleno de orgullo», a Vox le ha surgido un serio problema. Por un lado, Trump es la imagen del éxito de la política nacional populista, vale; pero es que las políticas económicas de Trump van a afectar a sectores españoles como la agricultura, un bastión de Vox, y por lo que yo sé el electorado de Vox está ahora mismo dividido. Donald Trump no conoce España, pero es que tampoco le interesa, y en esto es un prototipo del ciudadano medio norteamericano: solo les interesa lo suyo, lo de su casa, lo de su pueblo, lo de su estado federado…»

«¿Es la economía, estúpido?»

«Los malos resultados de la gestión económica han tumbado a no escasos presidentes norteamericanos. Es cierto que una de las razones por las que Donald Trump fue reelegido estribó en la Economía, porque en su primera legislatura obtuvo unos excelentes resultados, con un bajo índice de paro y un control sobre la inflación, bien es verdad que contando con el «viento a favor». Y es cierto también que a Biden le tocó gobernar en la pandemia y en la pospandemia, y eso repercutió en lo económico. Ahora bien, aunque ya he dicho que su política arancelaria tiene muy preocupados a sus tradicionales países aliados, e incluso a Wall Street y Silicon Valley, resulta que hay zonas del país en las que se mejoraron las condiciones económicas, sobre todo de la clase trabajadora, con las medidas tomadas por Biden, pero en las que al cabo ha ganado, o avanzado mucho, Donald Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo parece indicar que el apoyo cultural a Trump tiene una dimensión muy, pero que muy fuerte».

