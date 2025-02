«Quienes mejor saben qué es arte son los coleccionistas»

Estamos en Nigrán, subimos en el ascensor, pulsamos el timbre y nos recibe el artista. Penetramos en el TERRITORIO de Armando Martínez (A Ermida, Covelo, Pontevedra, 1955). Caminamos, por él guiados, a través de un estrecho pasillo flanqueado, o más bien, plagado de cuadros. «¿Usted también pinta?», le preguntamos. Y nos responde: «No, no. Todos estos son cuadros de mis amigos o que yo he adquirido. Si no recuerdo mal, todos sus autores están muertos, a excepción de Barreiro (sonríe)». Y prosigue: «Yo pinté, o lo intenté, hasta los quince años, y por aquel entonces un gran pintor de Vigo, que también ya está muerto, tras ver mis obras me dijo que yo era un mal pintor, que no valía para esto. Y le creí, así que decidí meterme en la escultura».

Y no le ha ido mal. Porque, en estas alturas, nos hallamos ante el artista gallego con el mayor número de obras públicas en el extranjero, y muy especialmente en Portugal, donde se asientan 55 de sus esculturas, una cifra que triplica a la gallega (18), y a la que hay que sumar otras en varios países más, entre ellas una de inauguración próxima en Irlanda: su primer Santiago, una pieza en pizarra, con un peso de unos 70 kilos, 70 centímetros de alto y una anchura de alrededor de 40 centímetros, que se ubicará en la iglesia de St. James de Dublín, un templo en el Camino de Santiago irlandés.

Pizarra, madera, mármol, cerámica, granito… Sobre estos y otros materiales ha venido trabajando Armando Martínez (Armando Emilio Martínez Vázquez, por más señas) a lo largo de los últimos 50 años, tras que reconociese que lo suyo no era la pintura. Por eso, nos sorprendemos cuando, al preguntarle dónde está su “taller-estudio”, se detiene en la cocina de la vivienda, donde nos señala un horno, y acto seguido desembocamos en una salita con una pequeña mesa, «que es donde yo trabajo. Esto es ahora mi taller». Y es que Armando está trabajando «obra pequeña» para sendas exposiciones previstas en Ourense y Lisboa con piezas de cerámica.

–¿Y para sus grandes obras públicas?

–Algunas las suelo trabajar sobre el terreno.

Eso fue lo que precisamente hizo en la escultura de homenaje a Rosalía de Castro, inaugurada en 1995, y sin lugar a dudas uno de los monumentos más conocidos de Vigo: «Partí -relata- de un bloque de cuatro toneladas y estuve trabajando sobre él cuatro meses, trabajando en público además, cosa que creo que nadie ha hecho».

El artista, junto a su escultura de homenaje a Rosalía de Castro / Marta G. Brea

Si acude al catálogo de la Fundación Abanca, puede leer, acerca de Armando Martínez: «Cuando contaba 23 años se trasladó a Portugal y residió en Coimbra (…). Allí comenzó a tallar madera. Su afán viajero le llevó a residir más tarde en Barcelona, París e Italia (…). Antes de asentarse en Vigo pasa algún tiempo en Edimburgo. Es, pues, un europeo, abierto a numerosas corrientes estéticas. Comenzó a exponer en Italia en 1986 y lo ha hecho también en diferentes ciudades de Portugal y de Galicia. Está representado en museos italianos y escoceses. Está en posesión de premios en Italia. La escultura de Armando Martínez es una síntesis de clasicismo y romanticismo. Ama las curvas, las formas envueltas y meramente sugeridas, y acaricia la materia, que pide el tacto del espectador, inclusive en los grandes tamaños. Nunca detalla rostros, si bien se acerca constantemente a la figura humana y en concreto al desnudo, que estiliza y simplifica».

–Lo de los rostros me llama la atención. Su Rosalía de Castro, por ejemplo, no lo tiene…

– Sí, esa escultura tiene un «problema», que no es una escultura de Rosalía de Castro, sino una escultura alegórica a Rosalía, pensada y realizada en función de su obra literaria y de sus hijos, por eso los chicos están todos a su alrededor, con el niño que le murió en el centro, y ella porta un libro de poesía.

–¿Por qué esa tendencia suya a «desfigurar» rostros?

–Es algo que aprendí hace años. Si tú haces un rostro, o lo haces bien o se te cae. Y si haces un rostro bonito, la gente se fija sólo en él, y no en el resto de la escultura. ¿Por qué entonces quito el rostro? Pues porque a mí me importa que sea la figura en sí, por entero, la que marque la visión del espectador.

–Si no le importa, vamos a hacer un flashback a su infancia. ¿Usted es de los que tenía muy claro que quería ser artista desde niño?

– No, de pequeño nadie tiene claro nada. De niño lo único que se tiene claro es que hay que vivir de puta madre (con perdón). Pero el mundo va cambiando, y entonces surgen las preguntas: ¿Y ahora qué hago?¿De qué voy a vivir? A mí nunca me ha gustado tener patrones que me mandasen y, en un principio, elegí como profesión la de diseñador proyectista, pero ocurrió que esa profesión no me daban ni un duro. De manera que, a principios de la década de 1980, opté por cambiar de esquema, entre otras razones porque en los 80 se invertía mucho en arte (ahora las cosas están más jodidas). Así que, después de 50 años, ya sé lo que debo hacer y dónde debo y no debo meterme.

Armando Martínez modelando una figura de barro. / Marta G. Brea

–Curiosamente su carrera de escultor la empezó con la madera.

– Sí, empecé en Portugal, luego en Italia, en París… pero me harté de la madera porque a estas esculturas les afecta mucho la humedad, terminan abriéndose, así que me pasaba la mitad del año restaurando piezas. Hasta que estallé: ¡Se acabó la madera!

–Y se acordó de la piedra.

– No exactamente, simplemente decidí cambiar de material y, bueno, llegué al granito. De hecho, en torno a 1987/88 instalé mi primer taller en O Calvario y ahí empecé a hacer las piezas en granito.

–En parte por influencia de su padre, que era cantero.

–Sí, mi padre era maestro cantero, pero en aquella época vivir de la cantera era una suerte. Así que tuvo que emigrar y dejó la cantería pero, ciertamente, yo viví entre la piedra desde que tenía tres meses de edad.

–Me contaba Manolo Paz, supongo que metafóricamente, que trabajar la piedra, para él, consiste en buscar lo que la piedra lleva dentro. No sé si estará usted de acuerdo con esta metáfora.

–Cada uno dice lo que quiere. Para mí, desde luego, la escultura no consiste en encontrar lo que la piedra, o el material que sea, lleva dentro. Si no tienes una idea más o menos prefijada de lo que quieres hacer, vas a picar la piedra y al final te vas a quedar con un granito pequeñito, porque no has encontrado nada. Lo que dice Manolo es poéticamente perfecto pero nada práctico.

–¿Cuál es su particular metodología de trabajo en piedra?

–Para empezar, las piedras las elijo yo, y eso va en función de la propia complejidad de la piedra o de si el trabajo me va a llevar más o menos tiempo. El 80 por ciento de las piezas que tengo en Portugal están en calcáreo electrificado, porque me permite ajustar los rostros. El granito lo utilizo para piezas muy específicas. Quiero decir que, si vas a detalles pequeños, o trabajas con un muy buen granito o te revienta. Y aparte de eso, es una cuestión de precio, del presupuesto con el que puedo contar.

–Y después está el esfuerzo físico ¿no? No debe ser lo mismo trabajar sobre un material que sobre otro.

–Para mí siempre es lo mismo. Cincel, maceta y dale que te pego. Yo no suelo trabajar nunca con compresor. De hecho, lo intenté en el monumento de Rosalía y lo dejé porque era mucho más lento. Del corte de la piedra ya se encargan las máquinas, y eso es sacarte de encima un gran porcentaje de trabajo. Yo trabajo así, por eso no tengo callos en la manos, hoy por hoy un cantero no tiene por qué tener callos, es una cuestión de saber manejar el material y la herramienta. Eso sí: todo eso lo hago yo, nunca contrato a nadie.

Las manos del artista, después de 50 años dedicado a la escultura / Marta G. Brea

–¿A qué se debe esa proliferación de monumentos públicos suyos en Portugal?

– Sé que se trata de algo curioso, pero simplemente ha sucedido así. Yo entré en Portugal en el año 1990 para hacer dos monumentos, y en ellos, tardé dos años. Y, vaya, empecé a ser conocido y mi nombre se fue citando a través de una especie de correa de transmisión. Y después de tantos años sigo en la correa.

–Si le continúan llamando será porque lo hace bien o porque tiene su propia identidad. ¿Cuáles serían las señas de identidad de su obra?

–¡Uf! Es una pregunta complicada. Si solo me dedicase a la obra pequeña, te diría que mi señal de identidad es la curva, la desfiguración del rostro y el surrealismo. Para mí la curva es romanticismo y, en cambio, la línea recta es y genera violencia. La mayor parte de la gente cuando compra algo para su casa quiere sentirse bien, busca relajarse.

–¿Y en los grandes monumentos?

–En los grandes monumentos las señas de identidad no existen.

–¿No le resulta paradójico que tenga más obras públicas en Portugal que en Galicia? Le insisto por si acaso guarda usted algún resquemor… ya sabe a lo que me refiero.

–No, no tengo resquemor alguno. Resquemor no es la palabra que yo utilizaría. Lo que sí ocurre es que, en Galicia, esto se mueve en torno a la política. O estás en ella o estás fuera, y yo he elegido estar fuera. Nunca he tenido ayuda de ningún político, porque nunca lo quise, y he conseguido ser tan libre que hasta me permito qué es lo que voy a hacer y a qué precio. Y no he tocado el precio de mis obras desde hace quince años.

Una de las obras de pequeño tamaño de Armando Martínez. / Marta G. Brea

– Y el «precio» que usted ha pagado quizás sea el «aislamiento».

–¡Que quieres que te diga! Yo no suelo salir en las publicaciones institucionales de arte gallego contemporáneo, lo cual es, al menos, peculiar ¿no? Hace años, un día me pidieron que pagase por salir en una de esas publicaciones, y dije que no.

–Cada vez que se celebra una edición de ARCO, sale a colación el asunto de qué es arte y qué no lo es. ¿Cuál es la frontera? ¿Usted la ha encontrado?

– Lo que pasa es que ARCO es la fachada que utilizan las grandes galerías para vender las grandes obras que no se muestran. En ARCO, y muy visible, siempre colocan algo que llame la atención, pero si quieres un Goya o un Picasso, los encuentras en la trastienda. Un galerista amigo mío me decía que muchas de las obras que se exponen a primera vista en ARCO, después de la clausura de la exposición se van directamente a la basura.

–¿Qué es arte, entonces?

–Quienes mejor lo saben son los coleccionistas.

–¿Y para usted?

–Para mí es una cosa muy simple: arte es esfuerzo, imaginación, compromiso…

–Y talento…

–Y talento, por supuesto, porque si no tienes talento estás condenado a la parafernalia, a hacer montajes a los que la gente les llama arte porque no sabe llamarlos de otra manera.

–¿Y qué busca usted en el arte?

–La libertad.

