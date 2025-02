Madres de Érguete: heroínas contra la droga

Cuando Dora Carrera descubrió la primera bolsa de marihuana entre los jerséis de su hijo de catorce años pensó que serían algunas de esas flores que solía coger para regalarle. Tonina Díaz, cuyo trabajo la obligaba a permanecer diez horas fuera de casa, estaba extrañada por el comportamiento raro de sus hijos hasta que descubrió que consumían drogas. Carmen Avendaño se quedó bloqueada y encerrada en casa sin saber qué hacer al enterarse de la adicción de su hijo. Eran los años ochenta y la información sobre las drogas era escasa, así como los recursos para atender a los que caían en sus redes. Esas tres madres coraje, junto a otras, no estaban dispuestas a conformarse con la situación y fundaron en Vigo la asociación Érguete, que se convirtió en todo un fenómeno social en la lucha contra el narcotráfico. De eso han pasado ya cuarenta años y esas tres heroínas repasan las penurias vividas y los logros conseguidos.

«Años antes de que mi hijo cayera en la droga, mi marido vio que daban un programa sobre desintoxicación en Estados Unidos y sentó a todos nuestros hijos delante de la tele para que lo vieran. Era horroroso. Al acabar les dijo: ‘Espero que nunca lleguéis a eso’. Y nos tocó», relata Dora Carrera, de 92 años. «Mi hijo empezó por la marihuana. Un día organizándole unos jerséis vi un paquete, un mazo de hierba, y pensé que serían flores para regalarle a alguna niña. Mas tarde encontré otro y se lo llevé a un vecino que fumaba en pipa para que lo probara. No notó nada. Mi marido se lo puso a mi hijo en el plato y le preguntó qué era eso. Luego todo fue a toda máquina: empezaron las luchas en casa hasta que tuvimos que echarlo a la calle porque teníamos otros cuatro hijos y las más pequeñas tenían cuatro y seis años. Fue durísimo, aún a día de hoy me vienen las lágrimas al recordarlo. Con él luchamos 23 años, cuando dejaba la droga volvía a casa, pero siempre recaía. Vino lo del sida y fue de los primeros en caer, claro es que la misma jeringuilla valía para veinte», narra esta porriñesa que fue vicepresidenta de Érguete hasta hace unos meses y ahora conserva ese cargo honorífico.

«Esos años fueron fatales, oías que venía una droga de no sé dónde y a los pocos días ya estaba aquí», comenta Tonina Díaz, vecina de Lavadores de 80 años. «Yo estaba viuda y echaba diez horas fuera de casa entre el trabajo y los desplazamientos. Mis dos hijos tenían 14 y 15 años, yo los notaba raros, que se reían mucho. Oí por la radio que el Ayuntamiento había puesto un Centro de Atención a Drogododependientes (CEDRO) en la calle Uruguay y allí me fui con los dos. Fue un palo muy duro», recuerda.

Carmen Avendaño, Dora Carrera y Tonina Díaz. / Fundación Érguete

Fue en el entorno de CEDRO donde se empezó a gestar el proyecto de constituir una asociación de padres y madres de drogodependientes. «A Maricarmen (Carmen Avendaño) la avisé yo; era vecina del barrio y sus hijos andaban en lo mismo que los míos. Le dije a uno de sus hijos que le dijese a su madre que habían abierto CEDRO. Luego ella vino a mi casa y le comenté que se pasara por la asociación que acabábamos de crear; fue y enseguida tomó el cargo de presidenta porque estaba muy preparada», indica Tonina. «Carmen Avendaño fue la llave maestra para que consiguiéramos todo lo que conseguimos. Las otras no sabíamos nada más que de criar hijos y llevar la casa. Cuando mi marido fue a una reunión de Érguete me dijo: ‘Sigue tú, porque teniendo a Carmen ahí ya os lleva ella para organizar la asociación’. Y así fue», cuenta Dora.

Érguete echó a andar en 1985 con un local en la calle del Príncipe. «A una de mis hijas se le ocurrió que saliéramos a la calle a darnos a conocer, así que nos poníamos cada lunes enfrente de lo que ahora es el Museo MARCO, lloviera o tronara. Ahí empezó nuestra lucha», indica Dora.

«Nosotras queríamos que no dejaran entrar la droga, pero como eso era imposible, denunciábamos todos los sitios donde sabíamos que se vendía», explica Tonina. «No nos importaba plantarnos delante de los bares donde se trapicheaba; éramos muy decididas. No teníamos miedo; a mí nunca me amenazaron, pero a Carmen sí, intentaron dos veces ir a por ella», apunta Dora.

La lucha por los derechos de los toxicómanos y hacer ver a la sociedad que no eran delincuentes, sino enfermos, fueron sus primeros caballos de batalla. «Cuando les cogía la policía ni les ponían un abogado, y ese fue nuestro primer logro: conseguir que les asistiera un letrado», indica Dora. A los cinco años de echar a andar, Érguete ya contaba con un servicio jurídico del que fueron saliendo otros programas. «Conseguimos crear una red asistencial de abogados, asistentes sociales y psicólogos para los toxicómanos, las familias y la propia sociedad», subraya Carmen Avendaño, el alma máter de Érguete y su cara más visible, cuya figura fue llevada a la pantalla en la película ‘Heroína’, protagonizada por Adriana Ozores.

«Lo que me producía más satisfacción era cuando conseguíamos algo para ellos, para los que consumían, que al menos les dieran metadona cuando estaban en prisión, porque los machacaban con cantidad de años de cárcel por los robos que cometían, cuando ellos ni siquiera eran conscientes de lo que hacían», expresa Tonina, quien tuvo que mantener su lucha judicial particular para poder hacerse cargo de su nieta desde los siete meses de edad. «Teníamos mucho apoyo unas de las otras, pero fue todo muy duro, muy dramático; no sé cómo he llegado a los ochenta años», dice.

«Fue muy difícil la tardanza que hubo para que la sociedad asumiera el problema y que reconociera que era una enfermedad», expresa Carmen Avendaño. «Al principio era terrible ver cómo se iban muriendo los chavales y no había ni médicos. Obligamos a las administraciones a que tomaran conciencia de lo que estaba sucediendo y empezaran a tomar medidas para que el tema fuera menos dramático de lo que estaba siendo», añade esta madre coraje, que llegó a reunirse con dos presidentes del gobierno y consiguió, junto a sus compañeras de Érguete, que se modificasen leyes, se procesara a los narcotraficantes y se embargaran sus bienes para revertir su valor en centros de atención a drogodependientes.

Carmen Avendaño en la apertura simbólica del pazo de Baión, en 2008 / Salvador Sas

Las manifestaciones de las madres de Érguete se sucedían en diversos sitios, ya fuera delante de la casa de un narco, a las puertas del juzgado o por las calles de una ciudad. «La gran manifestación a nivel Galicia fue en Vigo en 1994 (la prensa recoge que participaron 50.000 personas), la gente nos oía gritar y ya se unía».

Manifestación en Vigo en 1994, con las madres de Érguete en cabeza. / Ricardo Grobas

La visión que tuvo la sociedad sobre estas madres no fue siempre positiva. «Nos veían como personas que no cuidaban a sus hijos, que había una dejación por parte de las familias, que permitíamos que nuestros hijos consumieran drogas», comenta Carmen Avendaño. Pero esa imagen fue cambiando a medida que estas mujeres iban saliendo en la prensa como heroínas y el azote de los narcotraficantes. «Nos llamaban locas (los narcos); cuando fuimos al juicio de la Operación Nécora y estábamos en la sala de al lado nos miraban como si estuviéramos trastornadas. Y de ahí salió nuestra canción ‘No somos locas ni terroristas, somos madres muy realistas’», comenta Dora.

Un buen ejemplo del triunfo de estas heroínas se puede comprobar en dos imágenes tomadas en dos años diferentes ante el Pazo de Baión: la primera en 1994, cuando se concentraron ante la propiedad del narcotraficante Laureano Oubiña, golpeando la puerta y gritando con toda su rabia; y la segunda en 2008, cuando entraron por la puerta escenificando su victoria.

Nuevas adicciones e inicio a edades más tempranas Cuarenta años después de que las madres coraje de Érguete se enfrentaran a las drogadicciones de sus hijos, hay familias que siguen afrontado una realidad similar. «Aunque se ha avanzado mucho en recursos, la realidad es que sigue habiendo adicciones de adolescentes que se inician cada vez a edades más tempranas en el consumo de sustancias nuevas, diferentes a las que conocíamos hasta ahora y que salen continuamente en las noticias, como es el caso reciente del Rivotril mezclado con cannabis, lo que llaman la droga de los pobres», comentan desde la asociación Érguete su directora, Elvira Rivas y el coordinador del servicio sociojurídico, David Martínez. Mientras en los años 80 el consumo de heroína conllevó trastornos físicos como el VIH, en la actualidad las drogas golpean duramente la salud mental de la población infanto-juvenil, que registra un aumento en patologías mentales y satura las consultas sanitarias. «Coexiste un problema de patología dual donde el consumo de sustancias deviene en trastornos psiquiátricos, como psicosis o esquizofrenia, y la tendencia observada en los últimos años de descenso en la edad de inicio, cuando el cerebro aún está en desarrollo, aumenta exponencialmente el riesgo de que se desencadene una patología de base que probablemente no se produciría de no consumir». Aparte de las dependencias a sustancias, desde Érguete hacen hincapié en las adicciones a pantallas, internet, móviles, juegos online y apuestas. «Se les da una herramienta muy potente a niños y ahí la responsabilidad es de los padres; lo primero que tenemos que trabajar es la parte de prevención comunitaria, preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad si somos los adultos los primeros que estamos fomentando y creando una serie de necesidades en nuestros menores que ellos no son capaces de gestionar». En sus cuatro décadas de trayectoria, Érguete ha ido adaptándose a las nuevas realidades. Hoy en día cuenta con tres áreas de intervención: la residencial (tres viviendas de apoyo al tratamiento en Vigo para personas en fase de reinserción que precisan acompañamiento profesional para adaptarse de nuevo a a la sociedad), prevención (trabajo en centros educativos y con familias) e inclusión social, donde además del servicio jurídico cuentan con una oficina para mujeres en riesgo de exclusión social y programas en prisiones gallegas. «No nos olvidamos del espíritu de denuncia que nos transmitieron las fundadoras y de que las familias tengan un sitio especial. Queremos que la gente sienta Érguete como un abrazo que le acompaña, que pueden venir aquí para lo que necesiten, sin que se les vaya a juzgar ni cuestionar».

