«La mejor autoayuda la dan los clásicos»

Doctor en Filología Clásica y profesor en la Universidad Complutense, el escritor y divulgador riojano Emilio del Río lanza su nuevo libro, ‘Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos’ (Espasa), donde comparte sus apuntes de cuarenta años de lectura de los clásicos para ofrecer una guía práctica de consejos «de los buenos» para alcanzar el bienestar emocional y la felicidad, frente a los que lanzan en sus manuales de autoayuda los que él llama «homeópatas del alma».

– ¿Cómo se le ocurrió hacer un libro de autoayuda basado en las enseñanzas de los pensadores clásicos?

– ‘Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos’ es un manual de autoayuda de la buena porque son los consejos que nos dan los clásicos para encontrar el bienestar emocional y el camino de la felicidad. No es un libro de teorías ni sobre autores, sino que habla sobre cómo encontrar la serenidad, cómo afrontar el cambio, cómo tener objetivos en la vida, la importancia de los hábitos, saber afrontar la muerte y, por lo tanto, valorar la vida, etc. Ante tanto charlatán de feria relacionado con la autoayuda, ante tanto homeópata del alma, el libro se dirige al gran público y establece una guía práctica para ser feliz.

– Ya el título, ‘Carpe Diem’, es una proclama, una invitación a vivir el presente, ¿por qué escogió esa máxima de Horacio?

– En el final de la película ‘La vida de Brian’ los crucificados para morir, en lugar de llorar, se ponen a silbar y a cantar; eso significa Carpe Diem: que hay que buscar siempre el lado positivo de la vida hasta en lo peor y no tener el ansia viva, como dice José Mota, que a mí me parece un filósofo. Eso no quiere decir que no planifiques el mañana, de hecho uno de los cuarenta capítulos del libro es esa frase tan bonita de Séneca: “Ningún viento es favorable a aquel que no sabe dónde va”. Tienes que tener objetivos y también hábitos de trabajo, hacerlo día a día, de lo contrario no vas a llegar a ningún sitio. Estos consejos que producen bienestar emocional los dan los clásicos.

– En el prólogo dice que leyó varios de esos manuales de autoayuda, ¿cómo lo hizo: fue apuntando frases o eslóganes comerciales de los homeópatas del alma, como usted los llama, para encontrar qué decían los clásicos sobre cada tema?

– Durante todos los años que llevo de profesor en la Universidad Complutense me he leído a todos estos autores clásicos y apuntaba todas estas cosas que me venían bien para la vida. Luego decidí compartir con los lectores lo que a mí me ha ayudado a encontrar el bienestar emocional y también a ser mejor persona. Hay que entrenarse para el bienestar emocional de la misma manera que nos entrenamos para el bienestar físico. Eso lo saben deportistas como el tenista Alcaraz, que en la rueda de prensa posterior a un partido en el que se cabreó y rompió una raqueta dijo: “He perdido el control sobre mí mismo, tengo que entrenar más las emociones”. Me pareció genial porque las emociones se entrenan, hay que practicar para ser feliz.

– Usted se proclama ecléctico, como Cicerón, y escoge lo que más le convence de cada corriente de pensamiento ¿Eso es lo mismo que decir que la virtud está en el punto medio o que ‘nada en exceso’?

– El ‘nada en exceso’ es genial hasta para las cosas buenas. Todo con moderación. Puedes estar en el Museo del Prado y al cabo de tres horas te da igual ver ‘Las Meninas’ que un cartel de salida. O el cambio, por ejemplo: tenemos que tener muy claro que la vida es cambio y si hay algo fijo, fíjate qué paradoja, es el cambio. Y esto ya lo dije Heráclito cuando escribió que «todo fluye» o que «nunca nos bañamos dos veces en el mismo río» porque ni el agua es la misma ni nosotros tampoco. Cuando dicen «sal de tu zona de confort», yo digo «sal tú, yo estoy muy bien aquí», pero sé que si tengo que salir voy a estar preparado; eso es asumir que hay que afrontar el cambio, que es lo único permanente.

– Dice que el estoicismo está de moda en las redes pero que se malinterpreta.

– Hay que ir a las fuentes, como he hecho yo y comparto con los lectores. Del estoicismo hay que tomar el consejo de que hay que combatir en la vida, no esa idea errónea que se tiene de que es resignación. Ya dice Séneca que vivir es combatir, enfrentarse a las adversidades, caerse y levantarse; otra cosa es que ni los éxitos ni las adversidades deben apartarnos de nuestro equilibrio interior y eso se entrena.

– Habla de los ataques de ira, ¿cómo evitarlos en un mundo tan polarizado?

– Marco Aurelio dice en sus ‘Meditaciones’ que la ira es un sentimiento que lo destruye todo. En el día a día cuando veo a alguien iracundo pienso que es un infeliz. Los clásicos también te dicen como evitar la ira: dilata las contestaciones, cuenta hasta diez, relativízalo, ríete de ti mismo, nada es tan importante. También dicen «escucha música, que te cambia el estado de ánimo».

– ¿Si los clásicos grecolatinos han dado respuesta a casi todo, no se ha dicho nada nuevo después de ellos?

– Muy pocas cosas nuevas, las grandes respuestas a las preguntas de la condición humana se han dado en griego y en latín.

«La libertad también es no imponer un pensamiento político correcto. No a las inquisiciones de todo tipo»

– Defiende la bondad en una época en que la palabra buenismo se utiliza como algo peyorativo y a la vez critica el vokismo actual. ¿No es contradictorio?

– La libertad también es no imponer un pensamiento políticamente correcto. No a las inquisiciones de todo tipo. A la bondad le dedico un capítulo, mi saludo de Whatsapp precisamente es “La bondad tiene premio”; claro que existe la maldad, no se trata de ir de ingenuos por la vida. La bondad no es poner la otra mejilla ni resignarse, la bondad es buscar el bien en uno mismo y en los demás. Al fin y al cabo hemos llegado hasta el año 2025 porque sale adelante la bondad, si no nos habríamos destruido.

– ¿En qué puede ayudarnos el mito de la caverna a comprende el mundo actual?

– En que no confundamos la realidad con las redes sociales; por cierto, una de las claves en los algoritmos es la envidia, algo absolutamente destructivo que te ciega y te paraliza. Luego está ese miedo a perderse lo que pasa, ya nos avisan los clásicos: No pretendas estar al tanto de todo lo que pasa porque no vas a poder y eso te va a hacer infeliz, la vida es gestionar expectativas y es muy importante tener claro a donde puede llegar uno en las expectativas.

