Sechu López, unha vida de desafíos extremos

A vindeira primavera Sechu López enfrontarase a un inferno de xeo. O montañeiro galego tentará atravesar o ramal sur do lendario Paso do Noroeste, no Ártico canadense, o tramo máis perigoso da mítica ruta que Amundsen abarcou por primeira vez en barco, onde repousan para sempre perdidos Franklin e os seus mariñeiros. Son 760 quilómetros en liña recta –oitocentos tendo en conta os rodeos necesarios para salvar os obstáculos que se lle presenten– camiñando un tempo estimado de corenta días cuns esquís a temperaturas medias de trinta graos baixo cero, con escasa visibilidade, ventos fortes, risco de atopar fendas no xeo e o perigo de atoparse con algún oso polar.

Pero a principal ameaza non vén polas condicións climáticas nin pola fauna, senón polo illamento.«Imos a estar sos os tres (ao galego acompáñano na expedición ‘Mar de hielo 2025’ o murciano Francisco «Quitín» Mira e o extremeño Jose Trejo) en medio da nada, nun lugar inhóspito sen poboación humana nin vexetación, sen posibilidade de ser rescatados en caso de ter algún pequeno accidente, caer na auga ou ter un encontro cun oso». Socórrelos será case imposible: as motos de neve non teñen autonomía para chegar máis alá de 200 quilómetros e nos poboados de saída e de chegada non hai helicópteros. «Sabemos onde nos metemos e asumimos os riscos», resolve Sechu.

Unha incertidume engadida é que os participantes nesta travesía practicamente non se coñecen. “Fixemos unha ruta de senderismo de fin de semana de paso que falábamos, pero nunca estivemos xuntos nunha situación de alto risco na que teñas que tomar decisións non agradables, e por outra parte a convivencia pode ser unha cuestión complicada”.

Sechu López no Manaslu, en Nepal, en 2010 / Arquivo particular

Esta expedición, avalada pola Sociedade Geográfica Española, é a segunda en tempos actuais que se fai a este terreo, trala completada polos canadenses do Akor Expedition en 2021. Os montañeiros levarán os enseres en pulkas (zorras de carga) cun peso previsto de 120 kilos que terán que carrexar pola chaira. Material de seguridade, cociña, campamento (unha tenda para os tres), combustible, equipos de comunicación, de fotografía e de medición forman parte do equipamento que levarán. “A comida temos que comprala en Canadá, porque non nos deixan levala de aquí, e trataremos de facer menús diarios de seis mil calorías”.

«Dentro duns anos o que imos facer nós só se poderá facer en barco ou nunha lancha, porque estará sin xeo»

Facer unha chamada á humanidade sobre os efectos do cambio climático sobre o planeta adoita ser un dos obxectivos das andainas de Sechu López na natureza. Neste caso tal mensaxe cobra especial importancia, dado que será unha das últimas oportunidades de facer esta travesía. “Ese sitio se está desconxelando, dentro duns anos o que imos facer nós só se poderá facer en barco ou nunha lancha, porque estará sin xeo, e iso non vai afectar so á fauna mariña senón que terá efectos sobre o aumento do nivel do mar por causa do desxeo”.

Como é habitual noutras expedicións, Sechu está aberto a colaborar con investigacións científicas. Nesta oportunidade, mediante un acordo coa Universidade de A Coruña, levará un sensor de medición de luminosidade nocturna para saber como luce o ceo nun sitio tan remoto onde non hai contaminación por efecto das persoas.

Sechu López escalando a montaña Karakorum en 2009 / Arquivo particular

A preparación física para enfrontarse a un desafío destas características é fundamental. “Durante todo o ano procuro estar en forma porque me gusta e fago fago actividades variadas: pilates, ioga, zumba, bailes latinos, ximnasio, salgo a correr e tamén no kaiak de mar”, explica. “A dous meses da expedición fago adestramentos máis específicos, como arrastrar un tronco pola praia co arnés nas costas como si fora unha pulka”.

‘Mar de hielo 2025’ será a primeira experiencia do montañeiro galego no Ártico, logo de ter feito actividades de montañismo en 28 países dos cinco continentes e ter acadado tres cumios de oito mil metros: Gasherbrum II (8.035 metros, Paquistán, en 2009) –en solitario–, Annapurna (8.091 metros, Nepal, en 2012), e Sisha Pangma Central (8.012 metros, Tíbet, en 2013).

Sechu López diante do cumio do Shisha Pangma en 2013 / Arquivo particular

Deportista dende os oito anos practicando baloncesto e logo karate, Sechu López comezou no mundo da montaña aos 23 anos, facendo parapente, escalada e alpinismo, e nos seguintes anos foi ampliando a súa afección polos deportes en contacto coa natureza, practicando esquí, espeleoloxía, barranquismo, mergullo, piragüismo, carreiras por montaña,BTT, natación en mar e kaiak, tamén en mar. Este ourensán de nacemento, de nai viguesa e pai de Miño, é un apaixoado da natureza dende que na súa infancia seguía os programas de Félix Rodríguez de la Fuente.

Se ben os seus inicios foron en Madrid, onde residía por motivos laborais, foi no seu regreso a Galicia cando comezou a desenvolver a súa carreira deportiva, como integrante do Club Montañeiros Celtas de Vigo, cidade na que viviu 24 anos. “A miña progresión é a típica dunha persoa que empeza a facer actividades de montaña preto da súa residencia e logo vai indo máis lonxe: Picos de Europa, Pirineos, Alpes, Andes… Vaste metendo, e cando te das conta estás metido nunha expedición dun oito mil”.

Sechu de neno nunha excursión en Cercedilla en 1979. / Arquivo particular

Despois de acadar varios cumios de seis metros en Sudamérica en 2008, entre eles Ojos del Salado e Aconcagua, decide intentar montañas de oito mil metros. Na primeira, no Gasherbrum II, en 2009, vive a traxedia en primeira persoa ao falecer o seu compañeiro de expedición, Luís María Barbero. Un ano máis tarde tenta o Manaslu, e aínda que non logra coroalo, a experiencia tamén lle marca. No 2012 escala o Annapurna, unha das montañas máis perigosas do planeta, sendo o primeiro galego en acadar este mítico cumio, nun ano no que o seu club, Montañeiros Celtas, celebra o seu 70 aniversario, vivindo “un cúmulo de sensacións positivas”.

No 2013 prepara unha expedición ao Karakorum pero un pequeno accidente lle impide acompañar ao seu amigo Abel Alonso, que desaparece no Grasherbrum I. Meses despois fai cumio no Sisha Pangma Central. “En cada expedición sempre pasan cousas, as veces a favor e outras non”, expresa. “Cando ves accidentes en expedicións nas que estás, pensas que te podería haber tocado a ti; temos que tratar de evitar cometer erros, aínda que ás veces non son erros humanos, son avalanchas ou algo que non esperado”, engade. “Lesións importantes na montaña non tiven, so unha conxelación da punta do pé esquerdo no Annapurna, e unha caída en Navarra sen consecuencias, pero estaba en solitario, se dera na cabeza non sairía, e foi en Pirineos, non fai falla irte moi lonxe, un non sabe nunca onde a ten”, relata.

Síntomas de conxelación nas mans de Sechu López en 2010 / Arquivo particular

A súa carreira, e a súa vida, puido verse truncada nun accidente que tivo lonxe da montaña en 2015. Volvía en bicicleta do seu traballo como electrónico de Renfe cando chocou contra un coche que apareceu de súpeto e como consecuencia destrozou a súa faciana e se lle desprazou un ollo. Precisou varias intervencións quirúrxicas que o tiveron 13 meses de baixa, provocaron a súa incapacidade laboral, e lle deixaron secuelas.

«Acababa de cumprir 50 anos e me atopaba fisicamente perfecto; viu o accidente e me cambiou completamente a vida. Unha das cousas que máis me fastidiaba era pensar que non podería volver ás grandes montañas. Pero teño a sorte de estar vivo e pensei que cando pasan cousas inesperadas hai que ter a capacidade de dicir ‘non podo facer iso que me gustaba pero si outras cousas’, o caso é non quedarse parado».

Sechu López, antes e despois da operación do ollo lesionado nun accidente cunha bicicleta en 2015 e 2016 / Arquivo particular

Como secuelas do accidente, Sechu ten diplopia: a súa visión cara arriba é normal, pero canto máis abaixo dirixe a mirada máis dobre ve. «Enseguida busquei alternativas, vinme a vivir a Miño e probei co kaiak de mar, pero non me resignei a non seguir con actividades de montaña, de feito en 2020 tiña pensado tentar outro oito-mil, o Makalu, pero se suspendeu pola pandemia». Anos antes, en 2017, xa fixera unha travesía en solitario en kaiak de mar de 1.720 km percorrendo integramente a costa de Galicia durante 60 días; en 2018 regresou ao Himalaia e acadou o cumio do Island Peak (6.189 m.); en outono de 2019 realizou a travesía do Cantábrico en kaiak de mar (800 km en 34 días); en 2023 aventurouse nas travesías invernais sobre lagos xeados de Laponia, completando o perímetro do Lago Tornestrask (Suecia) ese ano e cruzando o Lago Inari (Finlandia) o ano 2024. Completou esas dúas rutas por terreos chairos con sendas travesías montañeiras de varios días, empregando en todas esas aventuras esquís e pulka.

«Volvería a calquera sitio dos que estiven, pero prefiro ir a lugares novos»

Logo de toda unha vida en contacto coa natureza en su xeito máis extremo, Sechu López non para de asombrarse con cada paisaxe que descubre. «A natureza nunca cansa. Cando a contemplo en solitario síntome completamente fundido con ela, vivo máis intensamente a contorna, te absorbes completamente da paisaxe na que estás: da fauna, do vento, de calquera susurro que percibes. Volvería a calquera sitio dos que estiven, pero prefiro ir a lugares novos», comenta.

A emoción que se sinte ao acadar un cumio é indescritible. «Despois de estar loitando tanto tempo, as veces tras varios intentos falidos, cando chegas sentes felicidade. Pero cando estás na seguridade do campamento base ou da casa te quedas dicindo ‘xa o conseguín, e agora que?. Entón xa busco outro reto que me manteña a cabeza activa, con gañas de vivir cousas. Como digo na cabeceira do meu Facebook ‘a cabeza non para’,e así é: volves dunha viaxe e xa estás pensando en que fregado te vas meter. Os que nos gusta vivir intensamente sempre estamos así», explica.

A súa familia xa está afeita ao seu espírito aventureiro. «A miña nai sempre di ‘aínda non marchaches e xa estou esperando que volvas’, preocúpase porque sabe que o risco de que non volva existe, pero ao mesmo tempo sempre me está preguntando cousas como si conseguín cartos para a próxima expedición. Creo que están orgullosos porque saben que estou aproveitando a miña vida».

Aos seus 59 anos, Sechu non pensa nunha retirada. «Quero ir a esta viaxe, volver e facer máis, pero tamén sei que nunha destas me podo quedar, pois que me quiten o bailado!. Véxome ata o último día da miña vida facendo actividades, se puidera como Carlos Soria, que vai cumprir 86 años e sigue facendo alta montaña, sería feliz. Non so alta montaña, senón actividades que me motiven, que me fagan sentir».

Suscríbete para seguir leyendo