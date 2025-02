De rapaz en Rianxo a estudante en Compostela

«Teño moita fe na ría de Arousa e teño certo orgullo en ser de Rianxo; coido que ollando as cousas, desde aí teñen de sair moitos artistas» (Alfonso Daniel Rodríguez Castelao).

No número 29 da casa que limita coas rúas Cabo da Vila e Paio Gómez, no centro histórico de Rianxo, una placa lembra que alí naceu, o 30 de xaneiro de 1886 (hai quen di que o 29 ou antes, e que o 30 foi a data do seu bautizo) Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Nesa vivenda residían o carpinteiro José Ramón Castelao e a súa dona, Teresa Genme Fuentes, ela de orixe francés, matrimonio que tivo sete fillos e fillas, unha delas Joaquina, que foi coa que casou Mariano Rodríguez Dios, e que viñeron ser a nai e o pai de Daniel, nome polo que era coñecido entre os seus familiares e amigos da infancia. No decurso daquel ano 1886, Mariano, mariñeiro seica tamén especializado na confección de velas para as dornas, decide emigrar a Arxentina mentres, na casa-carpinteiría, continúan a residir Joaquina, o neno e mais os avós maternos. Pasarían ainda nove anos ata que, en 1895, ambolos dous, reclamados por Mariano, reúnense co patriarca en Cruz Colorada, onde fundara con éxito un almacén de venda de polbo. Esta primeira estadía de Castelao en Arxentina duraría ata o ano 1900, en que a familia retorna a Rianxo, se ben Mariano ainda habería volver ao país sudamericano máis adiante, para regresar definitivamente en 1903 a Galicia e, cos ingresos acumulados, mellorar sensíbelmente a situación económica da familia e, de paso, dedicarse á política, por certo con bastante éxito, porque exerceu en dous períodos (1907-1909 e 1924-1930) a alcaldía rianxeira, á fronte da lista presentada ás eleccións municipais pola delegación local do Partido Conservador, liderado en España por Antonio Maura.

Daniel, á esquerda, cos seus pais e as súas irmáns pequenas, que naceron en Arxentina / FDV

De ata que punto influíu a vocación política paterna nas inquedanzas daquel Daniel en tránsito da adolescencia á mocedade é ainda, a estas alturas, unha cuestión a debate. Era acaso o mozo Castelao partidario dos conservadores, ferventes monárquicos, se durante toda a súa vida renegou dese réxime e apostou pola República? Ao cabo, as cousas hai que situalas no seu contexto e, daquela, na política local de Galicia, rexida polo caciquismo, o mesmo daba achegarse ao cacique maurista que ao dos liberais, o caso é que no che colleran no medio, porque entón si que estabas perdido. A este respecto, hai que falar das cartas que Castelao e o seu pai dirixiron a Ramón Tojo, xenro de Ángel Baltar Varela, cedidas á Fundación Rosalía de Castro pola familia Baltar. Ramón Tojo chegou a ser presidente da Deputación Provincial de A Coruña. Era un home de ideas conservadoras, maurista, e o seu vínculo cos Castelao provén do feito de que éstes, pai e fillo, tamén se movían no mesmos círculos.

De que tratan as cartas de Castelao a Tojo? “Pois son variadas temáticamente – ténnos explicado Anxo Angueira, presidente da citada Fundación- Unhas abordan asuntos mundanos, outras temas políticos e, algunhas, a iniciática traxetoria artística de Daniel. Entre estas últimas hai unha, en concreto, na que Castelao fala da inminente publicación dos seus primeiros debuxos galeguistas”. “Mais-prosegue Angueira- hai un tema estelar que se repite reiteradamente nestas cartas, que é o do conflicto entre a familia Castelao con Manuel Viturro Pose pola propiedade dun hórreo: é moi curioso ese conflicto do hórreo, porque ademais do enfrontamento familiar, existía un enfrontamento político». Viturro era un cacique, pero un cacique alineado cos liberais e, en consecuencia, inimigo, máis que adversario, dos mauristas. Curiosamente, e imos adiantar un chisco os acontecemenos, en 1910 Castelao instalouse en Madrid co obxectivo de realizar o douctorado tras licenciarse en Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. Pero fracasou no intento. E cal foi o primeiro traballo artístico-político e xornalístico que desenvolveu de regreso a Rianxo en 1911? Pois, curiosamente, a edición de El Barbero Municipal, órgano do bando conservador-maurista. Paradoxas da vida, claro, porque aquel Castelao xa se achegara ao galeguismo en Compostela.

Castelao e os seus compañeiros de promoción na Facultade de Medicina de Santiago. / FDV

Foi asemade por mandado paterno, polo que Castelao ingresou na Facultade de Medicina, unha vocación que seica nunca tivera. Porén, aqueles anos composteláns servíronlle para asentar a súa ideoloxía, quizáis naquela altura aínda non nacionalista (no sentido do que hoxe o entendemos), pero si galleguista. De feito, a súa evolución política levouno primeiro ao rexeneracionismo e ao agrarismo representado polas Irmandades da Fala. Iso si, tampouco descartou actividades de divertimento propias da xuventude; tal como escribe Xosé Enrique Acuña en As imaxes de Castelao, “aquel neno que chegara á escola primaria sabendo falar galego é agora un estudante de troula e tuna. As rúas de Compostela saben dos seus desafíos, serenatas e estudiantinas, mais tamén dunha temperá conciencia de ser o derradeiro supervivinte dun pobo suicida (sic). Partilla en aventuras xornalísticas de mocidade, é quen de facer táboas no teatro en lingua galega e labrar a súa sona de caricaturista retranqueiro”.

Virxinia Pereira e Alfonso Castelao. / FDV

Naqueles anos universitarios, nomeadamente durante 1909, foi cando coñeceu a unha moza chamada Virxinia Pereira Renda, coa que casou o 19 de outubro (día do cumpreanos da noiva) de 1912 na igrexa parroquial de A Estrada (San Pelaio). Bautizada cos nomes de Virginia Nicolasa María de Gracia Tomasa, Pereira Renda nacera en A Estrada o 19 de outubro de 1884 no seo dunha familia numerosa: foi a sétima de sete mulleres e aínda nacerían tres homes. O seu pai, Camilo Pereira Freigenedo, procedía do Carballiño e acadara sona na vila estradense como avogado defensor de causas complexas, ademais de manter unha activa vida social e política mentres, pola súa banda, a súa dona, Peregrina Renda López, era natural de San Bartolomé (Pontevedra). A educación de Virxinia Pereira e dos seus e as súas irmáns estivo dirixida polo pai a través dun mestre particular, o que amosa que estamos diante dunha familia ben situada.

Escribe Ana Acuña, autora da súa biografía no Álbum Galicia do Consello Galego da Cultura, que unha das irmás maiores de Virxinia, ao casar, estableceu a súa residencia en Compostela, onde a visitaban a miúdo as máis pequenas e onde coñecerían a Castelao. Segundo Teresa, irmán de Castelao, “Daniel, antes de mocear con Virxinia, fora mozo da súa irmá Eva». A pesar desta circunstancia e de que a familia puido non ver con bos ollos o noivado, Daniel e Virxinia asentánronse en Rianxo, onde Castelao comezou a exercer como médico xeral, e onde naceu o seu único fillo, Alfonso Xesús de Praga en 1914, prematuramente finado. Dous anos despois, após Castelao abandoar a medicina a consecuencia dun desprendemento de retina, a familia trasladóuse a Pontevedra, cidade na que se residiron durante vinte anos. Sería a man de Virxinia a derradeira que Daniel apertou no seu leito de doente antes de morrer en Bós Aires...

Fontes consultadas e agradecementos Arquivo de FARO DE VIGO.

Arquivo da Fundación Castelao.

Arquivo do Consello Galego da Cultura. Álbum Galicia, biografía de Virxinia Pereira escrita por Ana Acuña.

Arquivo da Fundación Rosalía de Castro.

«As imaxes de Castelao. Fotobiografía» (Promocións Culturais Galegas) de Xosé Enrique Acuña.

«Castelao. Construtor da nación» (Editorial Galaxia/Consorcio de Santiago) de Miguel Anxo Seixas Seoane.

Suscríbete para seguir leyendo