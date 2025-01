El daltónico de los ojos azules

En 1985, cuando ya estaba en el ocaso de su carrera, los académicos de Hollywood decidieron que había que darle un Oscar honorífico a Paul Newman. A pesar de ser uno de los mejores actores de la historia del cine y de los más reconocidos internacionalmente, nunca lo había ganado con ninguno de los grandes papeles interpretados en películas que ya forman parte de la historia del mejor cine de Hollywood, gracias en buena medida a su trabajo: «El zurdo», «La gata sobre el tejado de zinc», «El largo y cálido verano», «Dulce pájaro de juventud», «Dos hombres y un destino»… incluso su pequeño pero inolvidable papel en «Cuando se tienen veinte años» tendría que haber sido suficiente para que pudiera haber acariciado la estatuilla. Cuando recibió aquel Oscar honorífico dijo que ya había perdido la esperanza de conseguir «uno de verdad». Se lo dieron al año siguiente por «El color del dinero». Era su décima nominación.

Paul Leonard Newman nació en Cleveland, Ohio el 26 de enero de 1925, hace cien años, hijo de una inmigrante eslovaca y de un comerciante judío que tenía una tienda de deportes. Interrumpió la Universidad para entrar en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, destinado en una base en Okinawa. A su regreso a la vida civil se casó con Jackie Witte, una actriz aficionada, y pronto tuvieron un hijo. Cuando murió su padre se trasladaron a Nueva York y se matricularon en el Actor’s Studio, donde también estaban Marlon Brando, James Dean y Montgomery Clift estudiando Artes Escénicas bajo el magisterio de Lee Strasberg y Elia Kazan, con el método de Konstantin Stanislavski, que consiste en hacer que el actor experimente emociones semejantes a las del personaje interpretado. Sin trabajo, su vida se complicó y empezó a tener problemas con el alcohol. Además se había enamorado de Joanne Woodward, una actriz amiga de Jackie, con la que se casó después de divorciarse y con la que tuvo tres hijas.

En 1956 el director Robert Wise le dio un papel en «Marcado por el odio», donde encarnaba al boxeador Rocky Graziano. El papel iba a ser para James Dean, pero la muerte de este actor en un accidente de coche hizo que recayese en Paul Newman. James y Paul eran amigos y se habían presentado juntos para conseguir el trabajo en aquella película. Su interpretación fue elogiada por la crítica y Billy Wilder se interesó por aquel joven que además era guapo, apuesto y tenía unos ojos azules de mirada seductora. No sabía que era daltónico. Le dio el papel de su película «Traidor en el infierno». A partir de entonces no paró de trabajar con los mejores: «La gata sobre el tejado de zinc», de Richard Brooks con Elizabeth Taylor; «El largo y cálido verano», de Martin Ritt con Joanne Woodward; «Dulce pájaro de juventud», de Richard Brooks con Geraldine Page; «La ciudad frente a mi», de Vincent Sherman con Robert Vaughn; «El premio», de Mark Robson con Elke Sommer; «Cortina rasgada», de Hitchcock con Julie Andrews; «La leyenda del indomable», de Stuart Rosenberg con Dennis Hopper; «Dos hombres y un destino» y «El golpe», ambas de George Roy Hill y ambas con Robert Redford; «El juez de la horca», de John Huston con Ava Gardner; «Ausencia de malicia», de Sidney Pollack con Sally Field; «The Veredict», de Sidney Lumet con Charlotte Rampling… Rodó películas de todos los géneros: comedias («Un marido en apuros»), westerns («Un hombre»), cine negro («Harper, investigador privado»), superproducciones («Éxodo», «Aeropuerto», «El coloso en llamas»). En todas dejó un sello personal que marcó su estilo.

Con Tom Cruise, en la entrega del Oscar honorífico. / FDV

También las dirigió, emulando el cine europeo de Ingmar Bergman y Luis Buñuel. Su esposa Joanne Woodward protagonizó cinco de estas películas, entre las que sobresalieron «Rachel, Rachel», «El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas» y «El zoo de cristal», la última, una adaptación de la obra de Tennessee Williams. Con «Harry e hijo» aireó las relaciones tormentosas con Alan Scott Newman, el hijo de su primer matrimonio, muerto de sobredosis en 1978. «Sentí muchas cosas cuando recibí la llamada en la que me decían que mi hijo había muerto… Scott y yo habíamos perdido la capacidad de ayudarnos mutuamente. Yo no sabía cómo ayudarlo, y él no sabía cómo ayudarse a sí mismo», dijo Paul Newman sobre esta tragedia familiar.

A pesar de su daltonismo Paul Newman no sólo fue aficionado al automovilismo sino que participó como piloto profesional y ganó premios en muchas pruebas. En las 24 Horas de Le Mans de 1979 terminó segundo conduciendo un Porsche 935 de 700 HP, sólo por detrás de los hermanos Don y Bill Whittington, que pagaron el coche que conducían con dinero del narcotráfico, que los llevó a prisión en los 80. En 1995, con 70 años, formó parte del equipo ganador de las 24 Horas de Daytona conduciendo un Ford Mustang. En cine encarnó a un piloto en «500 millas» de James Goldstone. Para celebrar sus 80 años, ya enfermo, pidió que le cerraran la pista de Lime Rock para darse el gusto de correr por última vez pilotando su Corvette GT 1 de competición. Murió de cáncer de pulmón tres años después, el 27 de septiembre de 2008. El documental «Winning: The Racing Life of Paul Newman» recoge sus relaciones con el mundo del motor.

Otra de sus cualidades era su militancia como activista de los derechos humanos y filántropo que donó millones de dólares a instituciones benéficas y creó una Fundación antidroga que lleva el nombre de su hijo. Escribió su autobiografía, «La extraordinaria vida de un hombre corriente» (Cúpula) y el crítico de cine Shawn Levy un libro sobre su vida, publicado en España por Lumen.

